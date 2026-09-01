كۇزدىڭ العاشقى كۇندەرىندە ۇسىك ءجۇرىپ، قار ارالاس جاڭبىر جاۋادى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك 1-3-قىركۇيەك كۇندەرىنە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
سينوپتيكتەر مالىمەتىنشە، كۇزدىڭ العاشقى كۇندەرى قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە كۇن قۇرعاق ءارى از بۇلتتى بولادى. دەگەنمەن ءبىرقاتار وڭىردە جاۋىن-شاشىن ءتۇسىپ، تۇندە ۇسىك ءجۇرۋى مۇمكىن.
الداعى كۇندەرى ەل اۋماعىنىڭ باسىم بولىگى اۋقىمدى سولتۇستىك انتيتسيكلوننىڭ ىقپالىندا بولادى. سونىڭ اسەرىنەن نەگىزىنەن جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالادى. الايدا ەلدىڭ سولتۇستىك جارتىسىندا تۇنگى ۋاقىتتا اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەپ، كەي جەرلەردە ۇسىك كۇتىلەدى. كۇندىز بىرتىندەپ جىلىنا باستايدى.
1-2-قىركۇيەكتە سولتۇستىك سيكلون جىراسى مەن وعان بايلانىستى اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ اسەرىنەن ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق وڭىرلەرىندە جاۋىن-شاشىن بولجانىپ وتىر. تۇندە جاڭبىر مەن قار ارالاس جاڭبىر جاۋسا، كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، كەي جەرلەردە نايزاعاي وينايدى.
الماتى وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا وسى كەزەڭدە نوسەر جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي ويناپ، بۇرشاق ءتۇسۋى ىقتيمال. سونداي-اق ەلدىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا جەل كۇشەيەدى.
تۇنگى جانە تاڭعى ۋاقىتتا ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا كەي جەرلەردە تۇمان ءتۇسۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن «قازگيدرومەت» بولجامىندا.
وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى قانداي بولادى؟
قازاقستاننىڭ باتىسىندا تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى 10+18+ گرادۋس شاماسىندا بولادى. كۇندىز باستاپقىدا 25+30+ گرادۋس بولسا، كەيىن 28+33+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا تۇندە 13+21+ گرادۋس، كۇندىز 27+32+ گرادۋس كۇتىلەدى. كەيىن كۇندىزگى تەمپەراتۋرا 30+35+ گرادۋسقا دەيىن جوعارىلايدى.
ەلدىڭ سولتۇستىك-باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇندە سىناپ باعاناسى 0+5+ گرادۋستى كورسەتەدى. كەي جەرلەردە 3 گرادۋسقا دەيىن ۇسىك ءجۇرۋى مۇمكىن. كەيىن تۇنگى تەمپەراتۋرا 2+7+ گرادۋسقا، ءوڭىردىڭ باتىسىندا 10+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. جەكەلەگەن اۋدانداردا توپىراق بەتىندە 1 گرادۋسقا دەيىن ۇسىك كۇتىلەدى. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 10+28+ گرادۋستان 20+33+ گرادۋسقا دەيىن جوعارىلايدى.
شىعىس جانە ورتالىق وڭىرلەردە تۇندە 0+5+ گرادۋس، وڭتۇستىك بولىكتەرىندە 10+ گرادۋسقا دەيىن بولادى. كەي جەرلەردە 3 گرادۋسقا دەيىن ۇسىك ءجۇرۋى ىقتيمال. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 12+25+ گرادۋستان 15+30+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
وڭتۇستىك وڭىرلەردە تۇنگى تەمپەراتۋرا بىرتىندەپ 13+18+ گرادۋستان 10+15+ گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى. تاۋلى اۋدانداردا تۇندە 5+10+ گرادۋس بولسا، كەيىن 3+8+ گرادۋسقا دەيىن سالقىندايدى.
كۇندىز وڭتۇستىكتە اۋا تەمپەراتۋراسى 18+23+ گرادۋس شاماسىندا بولادى. ال تاۋلى اۋدانداردا 7+12+ گرادۋس كۇتىلەدى.