    13:25, 11 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    كۇزدەگى ەڭ پايدالى ءونىم قايسى؟

    استانا. قازاقپارات - كۇزدەگى ەڭ پايدالى ءونىم - قىرىققابات. ول س دارۋمەنىنە باي، ال ونىڭ شىرىنى قابىنۋعا قارسى اسەرگە يە. بۇل تۋرالى ريا نوۆوستي باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا تەراپەۆت اناستاسيا ياكيموۆا ايتتى.

    Күздегі ең пайдалы өнім
    فوتو: depositphotos.com

    «كۇزدىڭ باستى ءونىمى - قىرىققابات. ونىڭ قۇرامىندا س دارۋمەنى ليمونداعىدان دا كوپ. 100 گرامىندا تاۋلىك نورماسىنىڭ 70 پايىزىنا دەيىن بار»، - دەدى دارىگەر.

    ونىڭ ايتۋىنشا، قىرىققابات شىرىنى بۇرىن جارا جازۋعا جانە اسقازان قابىنۋىن ەمدەۋگە قولدانىلعان.

    «قىرىققابات جاپىراقتارىندا س، ك دارۋمەندەرى، ۆ توبىنىڭ دارۋمەندەرى، ورگانيكالىق قىشقىلدار، سونداي-اق، ميكروبتارعا قارسى اسەر ەتەتىن فيتونسيدتەر بار. قىرىققابات جاپىراعى اۋىرسىنۋدى باسىپ، ىسىكتى قايتارۋعا قابىلەتتى دەپ ەسەپتەلگەن. قازىرگى زەرتتەۋلەر دە قىرىققابات شىرىنىنىڭ قابىنۋعا قارسى اسەرىن راستايدى»، - دەدى ول.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
