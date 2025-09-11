كۇزدەگى ەڭ پايدالى ءونىم قايسى؟
استانا. قازاقپارات - كۇزدەگى ەڭ پايدالى ءونىم - قىرىققابات. ول س دارۋمەنىنە باي، ال ونىڭ شىرىنى قابىنۋعا قارسى اسەرگە يە. بۇل تۋرالى ريا نوۆوستي باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا تەراپەۆت اناستاسيا ياكيموۆا ايتتى.
«كۇزدىڭ باستى ءونىمى - قىرىققابات. ونىڭ قۇرامىندا س دارۋمەنى ليمونداعىدان دا كوپ. 100 گرامىندا تاۋلىك نورماسىنىڭ 70 پايىزىنا دەيىن بار»، - دەدى دارىگەر.
ونىڭ ايتۋىنشا، قىرىققابات شىرىنى بۇرىن جارا جازۋعا جانە اسقازان قابىنۋىن ەمدەۋگە قولدانىلعان.
«قىرىققابات جاپىراقتارىندا س، ك دارۋمەندەرى، ۆ توبىنىڭ دارۋمەندەرى، ورگانيكالىق قىشقىلدار، سونداي-اق، ميكروبتارعا قارسى اسەر ەتەتىن فيتونسيدتەر بار. قىرىققابات جاپىراعى اۋىرسىنۋدى باسىپ، ىسىكتى قايتارۋعا قابىلەتتى دەپ ەسەپتەلگەن. قازىرگى زەرتتەۋلەر دە قىرىققابات شىرىنىنىڭ قابىنۋعا قارسى اسەرىن راستايدى»، - دەدى ول.