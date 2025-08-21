كۇزدە قايدا دەمالۋعا بولادى؟
استانا. قازاقپارات - كۇز - ساياحات ءۇشىن ەڭ قولايلى مەزگىلدەردىڭ ءبىرى. جازدىڭ اپتاپ ىستىعى باسىلىپ، قىستىڭ سۋىعى ءالى تۇسە قويماعان بۇل ۋاقىتتا كوپتەگەن ەلدە جىلى اۋا رايى ساقتالادى.
وسى ورايدا El.kz ينتەرنەت پورتالى كۇزدە ساياحاتتاۋعا ىڭعايلى ەلدەردىڭ ءتىزىمىن جاساقتادى.
بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى
كۇز مەزگىلىندە بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندەگى اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ تومەندەيدى. تامىزداعى 50 + گرادۋس ىستىقتىڭ ورنىنا قىركۇيەك-قاراشا ايلارىندا اۋا تەمپەراتۋراسى شامامەن 30+35 گرادۋس دەڭگەيىندە بولادى. كۇندىز ءالى دە جىلى ءارى ىستىق اۋا رايى ساقتالعانىمەن، كەشكى ۋاقىتتا جاعىمدى سالقىندىق سەزىلەدى. اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەگەنىمەن، تەڭىز سۋى ءوز جىلۋىن جوعالتپاي، كەيدە 30 + گرادۋسقا دەيىن جەتەدى. سوندىقتان ءدال وسى ماۋسىمدا جاعاجايداعى دەمالىس ەرەكشە جايلى ءارى ىڭعايلى وتەدى.
كۇز ايلارىندا امىرلىكتەرگە باعىتتالعان تۋرلاردىڭ باعاسى جاز مەزگىلىمەن سالىستىرعاندا ءسال جوعارى بولعانىمەن، تۋريستەر بۇل كەزەڭدى ەرەكشە ۇناتادى. ويتكەنى قوڭىرجاي كليمات، جىلى تەڭىز جانە جايلى دەمالىس جاعدايلارى ساپاردى بارىنشا كوڭىلدى ءارى ەستە قالارلىق ەتەدى.
قاتار
اۋا رايى جاعىنان قاتار امىرلىكتەرگە ۇقساس: كەي كۇندەرى ءالى دە ىستىق بولعانىمەن، قازان-قاراشا ايلارىندا جاعاجايدا دەمالۋعا دا، ەكسكۋرسياعا شىعۋعا دا وتە قولايلى.
زاماناۋي قوناقۇيلەر، جىبەكتەي جۇمساق قۇمدى جاعاجايلار مەن كوگىلدىر تەڭىز - بارلىعى دا ساپالى تىنىعۋعا جاعداي جاسايدى. سوندىقتان قاتار - كۇزگى ساياحات ءۇشىن تاپتىرماس تاڭداۋ.
ءۇندىستان
ءۇندىستاننىڭ دەلي قالاسىنا بارساڭىز، ماحارادجالاردىڭ ەرتەگىدەي سارايلارىن، قامالداردى جانە التىن تۇستەس شولدەردى ارالاپ كورۋگە ۇلكەن مۇمكىندىك بار. كوشەلەرىندە تاعامنىڭ ءيىسى، شىعىس دامدەۋىشتەرى مەن حوش يىستەردىڭ اڭقىعانىن سەزىپ، جول-جونەكەي پىلدەر مەن مايمىلداردى كەزدەستىرسەڭىز، ءوزىڭىزدى ەرتەگىنىڭ ىشىندە جۇرگەندەي نە بولماسا كينەماتوگرافيالىق كورىنىسكە تاپ بولعانداي سەزىنەسىز.
ءۇندىستانعا ساياحات - بۇل ايماقتىڭ باي مادەنيەتىمەن، تاريحىمەن، حالقىنىڭ تۇرمىسىمەن جانە تابيعي اسەمدىگىمەن جان-جاقتى تانىسۋدىڭ بىرەگەي جولى. ەلدىڭ تۋريستىك ينفراقۇرىلىمى جاقسى دامىعان ەكى باتىس شتاتى - گوا مەن كەرالا. سوندىقتان ەكسكۋرسيالىق باعدارلامانى اراۆيا تەڭىزىنىڭ كەرەمەت جاعاجايىنداعى دەمالىسپەن ۇشتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ۇسىنىستار دا بار.
تۇركيا
كوپتەگەن تۋريستەردىڭ پىكىرىنشە، تۇركياعا ساياحاتتاۋ ءۇشىن ەڭ قولايلى كەزەڭ - كۇز ايلارى. راسىندا دا، جاز مەزگىلىندە مۇندا اۋا رايى وتە ىستىق بولىپ، جاعاجايدان باسقا جەرلەردى ارالاۋ قيىنعا سوعادى. ال قىركۇيەك پەن قازان ايلارى دەمالىس ءۇشىن ۇتىمدى تاڭداۋ بولىپ سانالادى.
قاراشا ايىندا كۇن ءبىرشاما سالقىنداعانىمەن، سوڭعى جىلدارداعى تاجىريبە كورسەتكەندەي، تۇركياداعى تۋريستىك ماۋسىم ءبىرشاما ۇزارىپ كەلەدى. اسىرەسە قاراشانىڭ العاشقى كۇندەرىندە اۋا مەن تەڭىز سۋىنىڭ تەمپەراتۋراسى ءالى دە جاعىمدى بولىپ، دەمالۋشىلارعا تەڭىز جاعاسىندا تىنىعۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
مىسىر
كۇز - مىسىرعا بارۋعا ەڭ قولايلى ماۋسىم. قىركۇيەكتىڭ ورتاسىنا قاراي جازدىڭ اپتاپ ىستىعى باسەڭدەپ، قازان ايىندا اۋا رايى ەرەكشە جايلى بولادى. ەلدەگى كەيبىر ەكسكۋرسيالار تەك كۇز مەزگىلىندە عانا وتكىزىلەدى، سەبەبى جازعى كەزەڭ مۇنداي ساپارلار ءۇشىن تىم ىستىق بولىپ كەلەدى. وسى ۋاقىتتا تۋرلارعا سۇرانىس جوعارى بولعاندىقتان، ساياحاتتى الدىن الا جوسپارلاعان ءجون.
قىركۇيەك-قازان ايلارىندا مىسىرداعى اۋا تەمپەراتۋراسى كۇندىز 28+33 گرادۋس، تۇندە 20+23 گرادۋس شاماسىندا بولادى. تەڭىز سۋى شامامەن 26+27 گرادۋس دەڭگەيىندە ساقتالادى. ال قاراشا ايىندا سۋدىڭ تەمپەراتۋراسى ءسال تومەندەپ، 24+26 گرادۋستى قۇرايدى، كۇندىزگى اۋا رايى شامامەن 30+ گرادۋس دەڭگەيىندە قالادى. مۇنداي كليماتتىق جاعداي دەمالۋشىلارعا تەڭىزدەن دە، ەكسكۋرسيالىق باعدارلامالاردان دا تولىقتاي ءلاززات الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
يندونەزيا
كۇزدىڭ العاشقى ايىندا بالي ارالى قوناقتارىن اشىق اسپانمەن، قۇرعاق ءارى جايلى اۋا رايىمەن قارسى الادى. بۇل كەزەڭ جاعاجايدا تىنىعۋ ءۇشىن قولايلى جاعداي جاسايدى. قازان ايىندا ماۋسىم الماسىپ، قۇرعاق كەزەڭنىڭ ورنىنا ىلعالدى ماۋسىم باستالادى. جاڭبىر جيىلەگەنىمەن، اۋا رايى ءالى دە قولايلى بولادى.
قاراشادا ارالعا جەرگىلىكتى جاز ماۋسىمى كەلەدى. بۇل ۋاقىتتا كۇننىڭ ىستىعى ارتىپ، جاۋىن-شاشىن كوبەيەدى، اۋانىڭ ىلعالدىلىعى جوعارىلاپ، كەيدە اسپان بۇلتتانىپ تۇرادى. تاۋلى ايماقتاردا قالىڭ تۇمان ءجيى بايقالادى. دەگەنمەن نوسەر جاڭبىر ادەتتە ەكى ساعاتتان ارتىق سوزىلمايدى، ال ودان كەيىن كۇن تەز اشىلىپ، اسپان قايتادان جارىقتانىپ شىعادى. وسىنداي اۋا رايىندا ارالدى ارالاۋ ەكسكۋرسيالارىن ۇيىمداستىرۋعا دا، جاعاجايدا دەمالۋعا دا مۇمكىندىك بار.
تايلاند
تايلاندتا ساياحاتتاۋعا ەكى ماۋسىم قولايلى. ءبىرىنشىسى - قاراشا مەن ناۋرىز ارالىعىندا، ەكىنشىسى - ماۋسىمنان قازانعا دەيىنگى كەزەڭ. كۇز مەزگىلى كۇنتىزبە بويىنشا وسى ەكى كەزەڭنىڭ ارالىعىنا سايكەس كەلەدى. قازان ايى - جاۋىن-شاشىن ماۋسىمىنىڭ سوڭعى كەزەڭى، ال قاراشانىڭ سوڭىنا قاراي ەلدىڭ باسىم بولىگىندە قۇرعاق ءارى جۇمساق اۋا رايى ورنايدى.
دەگەنمەن، كۇزگى كەزەڭدەگى اۋا رايى تۇراقسىز بولىپ كەلەتىنىن ەسكەرگەن ءجون. كەي كۇندەرى جاۋىن جاۋۋى مۇمكىن، ال كەي ۋاقىتتا كۇن اشىق بولادى. قىركۇيەك- قازان ايلارىندا دەمالىستى جوسپارلاعاندا سامۋي ارالى نەمەسە پاتتايا كۋرورتى قولايلىراق. بۇل ايماقتاردا اۋا ىلعالدىلىعى جوعارى بولعانىمەن، ورتا ەسەپپەن ايىنا 12 كۇننەن ارتىق جاۋىن-شاشىن تىركەلمەيدى.
كۋبا
كۋباعا ساپاردى كۇزدىڭ سوڭىنا قاراي جوسپارلاعان دۇرىس. بۇل كەزەڭدە ايماقتاعى داۋىل ماۋسىمى اياقتالىپ، تۋريستەر ءۇشىن قولايلى كەزەڭ باستالادى. قازان ايىنىڭ ورتاسىنا تامان جاۋىن- شاشىن ازايادى، ال قاراشادا اۋا تەمپەراتۋراسى جازعى 30+35 گرادۋس دەڭگەيىنەن تومەندەپ، ورتا ەسەپپەن 25+28 گرادۋس شاماسىندا بولادى. قاراشادان ءساۋىر ايىنا دەيىن ارالدا قۇرعاق ءارى جايلى كليمات قالىپتاسادى. بۇل مەزگىلدەگى ىستىق جازعى كەزەڭگە قاراعاندا الدەقايدا جەڭىل سەزىلەدى.
قاراشا ايى كۋبانى زەرتتەپ، ەلدىڭ مادەنيەتىمەن جاقىنىراق تانىسۋعا ەڭ قولايلى ۋاقىت بولىپ سانالادى. ماسەلەن، گاۆانادا كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى شامامەن 27+ گرادۋس بولسا، كەشكە قاراي 20+ گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى. اۋانىڭ سالىستىرمالى ىلعالدىلىعى - %75. مۇحيت سۋى وسى مەزگىلدە +28 گرادۋسقا دەيىن قىزادى، سوندىقتان تاريحي ورىندار مەن ەكسكۋرسيالاردى جاعاجايداعى تىنىعۋمەن، بالىق اۋلاۋمەن نەمەسە سۇڭگۋىرلىكپەن ۇشتاستىرۋعا مۇمكىندىك مول.
تۋريستەر كوپ شوعىرلاناتىن ۆارادەرو كۋرورتىندا اۋا رايى گاۆاناعا ۇقساس. مۇنداعى سۋ تەمپەراتۋراسى نەبارى ءبىر گرادۋسقا سالقىنداۋ بولعانىمەن، كۇن شۋاقتى، ال جاۋىن-شاشىن سيرەك جاۋىپ، ۇزاققا سوزىلمايدى.
تانزانيا
ەلىمىزدە كۇز باستالعان ساتتە زانزيباردا كوكتەم ورنايدى. قىركۇيەك پەن قازان ايلارى ارالىعىندا ارالداعى اۋا رايى تۇراقتى، سوندىقتان بۇل كەزەڭ زانزيبار مەن جالپى تانزانيادا دەمالىس وتكىزۋ ءۇشىن ەڭ قولايلى ۋاقىتتاردىڭ ءبىرى بولىپ سانالادى. كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسى 29+30 گرادۋس بولسا، تەڭىز سۋى 26+27 گرادۋسقا دەيىن جىلى بولادى. تۇندە ورتاشا تەمپەراتۋرا شامامەن 24,4+ گرادۋس دەڭگەيىندە ساقتالادى.
قاراشا ايىندا تانزانيادا جاۋىن- شاشىن كەزەڭى باستالادى. دەگەنمەن، جەرگىلىكتى حالىق بۇل ۋاقىتتى «ۇساق جاڭبىرلار ماۋسىمى» دەپ اتايدى. سەبەبى جاۋىن كوپكە سوزىلمايدى جانە كۇن ۇزاققا بۇلتتانىپ كەتپەيدى. زانزيبار ەكۆاتورعا جاقىن ورنالاسقاندىقتان، مۇنداعى جاۋىن-شاشىن ءۇندىستان نەمەسە تايلاندتاعىداي ۇزاققا جالعاسپايدى.
بۇل مەزگىلدىڭ تاعى ءبىر ارتىقشىلىعى - تۋريستىك تۋرلارعا جانە قوناقۇيلەرگە ەداۋىر جەڭىلدىكتەر جاسالادى. سوندىقتان قاراشا ايىندا ساياحاتتاۋدى جوسپارلاعاندار ءۇشىن زانزيبار باعاسى جاعىنان دا، اۋا رايى تۇرعىسىنان دا قولايلى تاڭداۋ بولماق.
گرۋزيا
كۇزدىڭ العاشقى ايلارىندا گرۋزيادا ءالى دە جاعاجايدا دەمالۋعا قولايلى اۋا رايى ساقتالادى. دەگەنمەن بۇل ماۋسىمدا ساياحاتتى تەك تەڭىزبەن شەكتەمەي، ەكسكۋرسيالىق باعىتتارمەن ۇشتاستىرعان الدەقايدا ءتيىمدى. سەبەبى اۋا رايى كەيدە جاڭبىرلى نەمەسە سۋعا تۇسۋگە سالقىنداۋ بولۋى مۇمكىن، الايدا مۇنداي جاعدايلار تاريحي جانە تابيعي نىسانداردى ارالاۋعا قولايلى جاعداي جاسايدى.
كۇزدە ەلدە ءقوناقۇي باعالارى ايتارلىقتاي تومەندەيدى. سونىمەن قاتار، بۇل كەزەڭ - ءونىم جيناۋ ۋاقىتى. ءدال وسى مەزگىلدە قوناقتار گرۋزين ۇلتتىق تاعامدارىمەن جاقىنىراق تانىسۋعا مۇمكىندىك الادى. جاڭا پىسكەن ءجۇزىم، تابيعي ءجۇزىم شىرىنى، ءتۇرلى جەمىستەر مەن جاڭعاقتار، شاراپ جانە سان الۋان چۋرچحەلا - وسىنىڭ بارلىعىنىڭ كۇزگى ساپاردا ءدامىن كورۋگە بولادى.
قىركۇيەك-قازان ايلارىندا اۋا تەمپەراتۋراسى ورتا ەسەپپەن 25+27 گرادۋس شاماسىندا، ال قارا تەڭىز سۋى قازان ايىنىڭ باسىنا دەيىن 25+ گرادۋسقا دەيىن جىلى بولىپ، شومىلۋعا قولايلى جاعداي جاسايدى. قاراشا ايىندا اۋا سالقىنداي باستايدى: كۇندىز 15+20 گرادۋس ارالىعىندا، ال تۇندە 3+5 گرادۋسقا دەيىن تومەندەۋى مۇمكىن.
قازان مەن قاراشا ايلارى - گرۋزيانىڭ ەرەكشە ادەمى مەزگىلى. بۇل ۋاقىتتا تابيعات ءتۇرلى تۇستەرگە ورانىپ، كۇزگى كورىنىستەرگە باي پەيزاجدار اشىلادى. سوندىقتان ۇلتتىق مادەنيەتپەن، تابيعاتپەن جانە اسپازدىق داستۇرلەرمەن تەرەڭىرەك تانىسقىسى كەلەتىن ساياحاتشىلار ءۇشىن ءدال وسى كەزەڭ ەڭ قولايلى ۋاقىت بولىپ سانالادى.