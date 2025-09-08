كۇزدە نەگە ادامدار ءجيى كۇيزەلىسكە تۇسەدى
استانا. KAZINFORM - كۇز كەلىسىمەن كۇن قىسقارىپ، اۋا رايى سالقىنداپ، ادامداردىڭ كوڭىل كۇيىندە وزگەرىستەر بايقالاتىنى انىق. بىرەۋلەر جالقاۋلىققا بەرىلسە، ەندى ءبىرى سەبەپسىز شارشاعىش، اشۋشاڭ كەتەدى.
بۇل قۇبىلىستى ماماندار «كۇزگى اپاتيا» دەپ اتايدى. پسيحولوگ پراكتيك ىڭكار تولەگەنوۆا Jibek joly تەلەارناسىنداعى «بۇگىن LIVe» باعدارلاماسىنا سۇحبات بەرىپ، كۇزگى كوڭىلسىزدىكتىڭ سەبەپتەرى، بەلگىلەرى جانە ونى جەڭۋ جولدارى تۋرالى ايتىپ بەردى.
ماماننىڭ سوزىنشە، «اپاتيا» ءسوزى گرەك تىلىنەن «سەزىمسىزدىك، قۇشتارلىقتىڭ بولماۋى» دەپ اۋدارىلادى. ەجەلگى فيلوسوفتار ونى ارتىق ەموتسيالاردان ارىلىپ، رۋحاني تىنىشتىققا جەتۋ كەزەڭى رەتىندە عانا سيپاتتاعان. ال، قازىرگى مەديتسينادا بۇل ءسوز جاعىمسىز سيپاتقا يە بولعان. 1980-جىلدارى امەريكالىق پسيحياتر نورمان روزەنتال ماۋسىمدىق كليماتتىڭ وزگەرىسىنە بايلانىستى ادامداردا ەنەرگيانىڭ تومەندەپ، ومىرگە قىزىعۋشىلىقتىڭ ازايۋىن زەرتتەپ، «كۇزگى اپاتيا» ۇعىمىن ەنگىزگەن.
سونداي-اق پسيحولوگ كۇزگى اپاتيا - ماۋسىمدىق قۇبىلىس ەكەنىن، ول ادەتتە ءبىر اپتادان ءۇش اپتاعا دەيىن سوزىلاتىنىن اتاپ ءوتتى. بۇل كەزدە ادامنىڭ تابەتى تومەندەپ، ۇيقىسى بۇزىلىپ، جۇمىسقا نەمەسە وقۋعا دەگەن قىزىعۋشىلىعى ازايادى.
- اپاتيا مەن دەپرەسسيانى شاتاستىرۋعا بولمايدى. اپاتيا ماۋسىمدىق وزگەرىستەرگە بايلانىستى بولسا، دەپرەسسيا كوبىنە ادامنىڭ ىشكى جاراقاتتارىنان تۋىندايدى، - دەيدى پسيحولوگ.
ونىڭ سوزىنشە، كۇزگى كوڭىلسىزدىكتىڭ نەگىزگى سەبەبى - كۇننىڭ قىسقارىپ، ءتۇننىڭ ۇزارۋى، بيولوگيالىق ىرعاقتىڭ وزگەرۋى. بۇعان قوسا، جازعى دەمالىستان كەيىنگى جۇمىسقا بەيىمدەلۋ كەزەڭى دە ادام پسيحولوگياسىنا اسەر ەتەدى.
پسيحولوگ اپاتيادان شىعۋدىڭ بىرنەشە جولىن اتادى:
• ادامعا دەمالىسقا ۋاقىت ءبولۋ قاجەت؛
• پوزيتيۆتى ويلاۋدى داعدىعا اينالدىرۋ كەرەك؛
• سپورتپەن شۇعىلدانىپ، كۇن ساۋلەسىن كوبىرەك قابىلداعان ءجون؛
• دۇرىس تاماقتانۋ مەن دارۋمەندەردى قولدانۋ ماڭىزدى؛
• جاقىندارمەن قارىم- قاتىناستى ۇزبەۋ قاجەت.
- كوپشىلىك كۇزدى كوڭىلسىزدىكپەن بايلانىستىرادى جانە كۇن قىسقارىپ، اۋا رايى سۋىتىپ، اينالا بالشىققا تولادى دەگەن سەكىلدى نەگاتيۆ تۇستارىن عانا كورەدى. ءبىراق بۇل مەزگىل مولشىلىقتىڭ، تابىستىڭ جانە جاڭا مۇمكىندىكتەردىڭ كەزەڭى. كۇزگە دەگەن كوزقاراستى وزگەرتسەك، اپاتيانىڭ دا اسەرى ازايادى، - دەيدى مامان.
ەگەر كوڭىلسىزدىك ءۇش اپتادان ۇزاققا سوزىلسا، پسيحولوگ ماماندارعا جۇگىنۋگە كەڭەس بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، استانادا جاستار ورتالىقتارىندا پسيحولوگتار، زاڭگەرلەر جانە دارىگەرلەر تەگىن كومەك كورسەتەدى.