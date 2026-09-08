كۇزدە قانداي ۆيرۋستار تارايدى جانە ولاردان قالاي ساقتانۋعا بولادى
استانا. KAZINFORM - كۇزدىڭ كەلۋىمەن جوتەل، دەنە قىزۋى، تاماق اۋرۋى جانە السىزدىك سياقتى بەلگىلەرگە شاعىمداناتىندار كوبەيەدى. مۇنداي جاعدايدا جۇرتتىڭ ءبىر بولىگى ونى تۇماۋ دەپ قابىلداسا، ەندى ءبىرى COVID-19 قايتا كۇشەيدى مە دەپ الاڭدايدى.
الايدا ماماندار رەسپيراتورلىق ينفەكسيالاردىڭ بەلگىلەرى ۇقساس بولعاندىقتان، اۋرۋدى تەك سيمپتومدارىنا قاراپ اجىراتۋ قيىن ەكەنىن ايتادى. بۇل تۋرالى قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇلتتىق ورتالىعى ينفەكسيالىق اۋرۋلاردىڭ پروفيلاكتيكاسى دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى مەيىرىم سۇلتانوۆا Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن. LIVE» باعدارلاماسىندا ايتتى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندا تۇماۋ، ج ر ۆ ي جانە COVID-19 بويىنشا ەپيدەميولوگيالىق جاعداي اپتا سايىن باقىلاۋ جۇرگىزىلەدى.
- بۇگىنگى كۇنى رەسپۋبليكادا تۇماۋ اۋرۋى تىركەلمەگەن. ءبىراق رينوۆيرۋستىق، مەتاپنيەۆموۆيرۋستىق، ادەنوۆيرۋستىق جانە باسقا دا ينفەكسيالار اينالىمدا بار. بۇدان بولەك، COVID-19 ينفەكسياسى دا ەشقايدا كەتكەن جوق. وعان دا اپتا سايىن مونيتورينگ جۇرگىزىلەدى. تۇماۋ مەن ج ر ۆ ي بويىنشا ەپيدەميولوگيالىق ماۋسىم ادەتتە قازان ايىندا باستالادى. ال قىركۇيەك ايىندا وعان دايىندىق جانە پروفيلاكتيكالىق شارالار كۇشەيتىلەدى، - دەدى مەيىرىم سۇلتانوۆا.
مەيىرىم سۇلتانوۆا اۋرۋدىڭ ۇزاققا سوزىلۋىنا ادامنىڭ دۇرىس ەم قابىلداماۋى سەبەپ بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
- ناۋقاستا سوزىلمالى اۋرۋلار بولۋى مۇمكىن. بەلگىلەر پايدا بولعان كەزدە ءتيىستى ەم قابىلداماي، ۆيرۋسقا اسەر ەتپەيتىن باسقا دارىلەردى قولدانسا، اۋرۋدىڭ ورشۋىنە، ودان ءارى تارالۋىنا جانە ۇزاققا سوزىلۋىنا اسەر ەتەدى. سوندىقتان كەي جاعدايدا اۋرۋ 2-3 اپتاعا دەيىن سوزىلىپ كەتەدى، - دەدى ول.
ينفەكسيالىق اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن مامان ەڭ الدىمەن بولمەنى جيى جەلدەتۋگە، اۋرۋ بەلگىلەرى بايقالعان جاعدايدا باسقا ادامدارمەن بايلانىستى شەكتەۋگە جانە ۋاقىتىلى دارىگەرگە قارالۋعا كەڭەس بەردى.
- العاشقى ساقتىق شارالارىنىڭ ءبىرى - بولمەنى جەلدەتۋ. اۋرۋدىڭ بەلگىلەرى پايدا بولعان كەزدە باسقا ادامدارمەن قاتىناسپاۋ كەرەك. اسىرەسە ۇيدە بالالار بولسا، ينفەكسيانى ولارعا تاراتپاۋ ءۇشىن بايلانىستى ازايتقان ءجون. ۋاقىتىلى دارىگەرگە قارالىپ، پروفيلاكتيكالىق شارالاردى ۇستانۋ قاجەت، - دەدى مەيىرىم سۇلتانوۆا.
ول انتيبيوتيكتەردى ءوز بەتىنشە قابىلداماۋ كەرەكتىگىن دە ەسكەرتتى.
- انتيبيوتيكتەردى دارىگەردىڭ رەتسەپتىمەن عانا قابىلداۋ كەرەك. ەگەر ادام ۆيرۋستىق ينفەكسيامەن نەمەسە COVID-19-مەن اۋىرسا، انتيبيوتيك وعان اسەر ەتپەيدى. كەرىسىنشە، ونى ورىنسىز قابىلداۋ اۋرۋدىڭ سوزىلۋىنا ىقپال ەتۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار انتيبيوتيكتى كوپ ءارى نەگىزسىز قولدانۋ توزىمدىلىكتىڭ پايدا بولۋىنا اكەلەدى. كەيىن اۋىر جاعدايدا بۇل دارىلەر اسەر ەتپەۋى مۇمكىن، - دەدى مامان.
الداعى تۇماۋ ماۋسىمىنا بايلانىستى قىركۇيەك-قازان ايلارىندا ۆاكسيناتسيا جۇرگىزىلەدى. مەيىرىم سۇلتانوۆانىڭ ايتۋىنشا، تۇماۋعا قارسى ەكپە ارنايى تارتىپكە سايكەس بارلىق وڭىردە ەمحانالاردا تەگىن سالىنادى.
تۇماۋعا قارسى ۆاكسيناتسيا مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە، سوزىلمالى اۋرۋلارى بار بالالارعا، جابىق مەكەمەلەردە تۇراتىن ادامدارعا جانە ەپيدەميولوگيالىق كورسەتكىش بويىنشا ۆاكسينا الۋعا ءتيىس ازاماتتارعا تەگىن جۇرگىزىلەدى.
مامان حالىققا ماۋسىمعا ساي كيىنۋدى، تازالىق شارالارىن ساقتاۋدى، قوعامدىق ورىنداردا پروفيلاكتيكا تالاپتارىن ۇستانۋدى جانە تۇماۋعا قارسى ۆاكسينا الۋدى ۇسىندى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن، ۆيرۋستىق گەپاتيتتەن قالاي قورعانۋعا بولاتىنىن جازعان ەدىك.