كۇز نەلىكتەن جاڭا ءومىر باستاۋعا ەڭ قولايلى ۋاقىت؟ - پسيحولوگ ءتۇسىندىرىپ بەردى
جاز اياقتالىپ، كۇز باستالعان سايىن ادامدا بەيسانالى تۇردە «جاڭا پاراقتان باستاۋ» نيەتى ويانادى. مەكتەپكە، ۋنيۆەرسيتەتكە قايتا ورالۋدىڭ، جاڭا ماۋسىمنىڭ باستالۋىنىڭ پسيحولوگيالىق اسەرى ەرەسەكتەردە دە ساقتالىپ قالادى. بۇل قۇبىلىستى پسيحولوگتار «جاڭا باستاۋ ەففەكتى» دەپ اتايدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
زەرتتەۋلەرگە سۇيەنسەك، ادامدار كوبىنە ومىرىندە وزگەرىس ەنگىزۋدى ۋاقىتتىق شەكارالارمەن بايلانىستىرادى: جاڭا جىل، تۋعان كۇن، جاڭا وقۋ جىلى نەمەسە اپتانىڭ باسى سياقتى. بۇل كەزەڭدەر ادامعا موتيۆاتسيا مەن «جاڭارۋ سەزىمىن» سىيلايدى. ءبىراق عالىمدار اتاپ وتكەندەي، ءدال كۇز - بىردەڭەنى باستاۋعا ەڭ ءتيىمدى كەز. سەبەبى بۇل كەزدە تابيعات پەن كۇن تارتىبىندەگى وزگەرىستەر ادامنىڭ ميىنا «قوزعال» دەگەن بەلگى بەرەدى.
يرلانديالىق پسيحولوگ ترۋدي ميحاننىڭ ايتۋىنشا، جاڭا ءومىر باستاۋ ءۇشىن بىرنەشە قاراپايىم ءادىس بار:
- الدىمەن «بولاشاقتاعى وزىڭىزگە حات جازىڭىز». بۇل - ماقساتتان اۋىتقىماۋعا كومەكتەسەتىن ءتاسىل.
- ەگەر جوسپار بۇزىلسا، ءوزىڭىزدى كىنالاماڭىز: جىلدىڭ ءار كەزەڭى جاڭا باستاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- ۇلكەن ماقساتتاردىڭ ورنىنا قىسقامەرزىمدى جەتىستىكتەرگە نازار اۋدارىڭىز.
- ءوز كەمشىلىكتەرىڭىزگە ەمەس، بولعىڭىز كەلەتىن ادامعا نازار اۋدارىڭىز.
- ءار ماقساتقا ناقتى مەرزىم قويىڭىز: دەدلاين تارتىپكە شاقىرادى.
- موتيۆاتسيا تومەندەگەن ساتتەردە اقىرىن باسىپ، العا جىلجىڭىز.
- ۇنامايتىن ىستەردى سۇيىكتى ارەكەتتەرمەن بايلانىستىرىڭىز: مىسالى، جاتتىعۋ كەزىندە جاقسى مۋزىكا تىڭداۋ.
پسيحولوگتار كۇزدى «قايتا جاندانۋ ماۋسىمى» دەپ اتايدى. سەبەبى ءدال وسى ۋاقىتتا ادام ءومىرىن رەتتەۋگە، جاڭا ادەتتەر قالىپتاستىرۋعا جانە ۇزاققا سوزىلاتىن وزگەرىستەرگە دايىن تۇرادى.