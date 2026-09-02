كۇز كەلدى: يممۋنيتەتتى قالاي قورعايمىز
استانا. قازاقپارات – 26-تامىزدا ەلىمىزدىڭ باس مەملەكەتتىك سانيتاريالىق دارىگەرى 2026- 2027 -جىلدارداعى ەپيدەميالىق ماۋسىمعا ارنالعان جاڭا قاۋلى قابىلدادى. قۇجاتتا تۇماۋعا قارسى ۆاكسيناتسيا جۇرگىزۋ، مەديتسينالىق ۇيىمداردىڭ دايىندىعىن كۇشەيتۋ، ۆيرۋستارعا زەرتحانالىق باقىلاۋ جاساۋ جانە ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا تاڭەرتەڭگى سۇزگى ۇيىمداستىرۋ قاراستىرىلعان.
بيىل ۆاكسيناتسيا قاشان باستالادى؟ ەكپەنى كىمدەر تەگىن الا الادى جانە وعان قالاي دايىندالۋ قاجەت؟
وسى جانە وزگە دە ساۋالدارعا ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ باس ساراپشىسى اراي زەكەنوۆا Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن. LIVE» باعدارلاماسىندا جاۋاپ بەرەدى.
كۇزدە كۇن سالقىنداپ، ادامدار جابىق عيماراتتاردا كوبىرەك ۋاقىت وتكىزەدى. وسى كەزەڭدە تۇماۋ مەن ءجىتى رەسپيراتورلىق ۆيرۋستىق ينفەكسيالاردىڭ تارالۋ قاۋپى ارتادى. سوندىقتان اۋرۋدىڭ الدىن الۋ شارالارىن ەرتە باستاعان ماڭىزدى.
- قازىرگى تاڭدا ەپيدەميولوگيالىق جاعداي تۇراقتى. كۇن سۋىعان سايىن ج ر ۆ ي مەن تۇماۋ جاعدايلارىنىڭ ارتۋى - جىل سايىن كۇتىلەتىن ماۋسىمدىق كەزەڭ. بۇل ينفەكسيالار كۇز- قىس مەزگىلىندە ءجيى تارالادى. الداعى ماۋسىمدا تۇماۋدىڭ ا ءتيپتى H1N1 جانە باسقا دا ا جانە ۆ تيپتەرىنىڭ شتامدارى كۇتىلەدى. قازىرگى تاڭدا قولدانىلاتىن ۆاكسينا قۇرامىندا وسى ماۋسىمدا كۇتىلەتىن شتامدارعا قارسى كومپونەنتتەر بار، - دەدى ول.
ماماندار تۇماۋعا قارسى ەكپەنى ەپيدەميالىق ماۋسىم باستالعانعا دەيىن العان دۇرىس ەكەنىن ايتادى. ويتكەنى ۆاكسينا سالدىرعاننان كەيىن اعزادا قورعانىش يممۋنيتەتىنىڭ قالىپتاسۋىنا شامامەن ەكى اپتا ۋاقىت قاجەت. ەكپە جۇقتىرۋدان تولىق قورعاماۋى مۇمكىن، الايدا اۋرۋدىڭ اۋىر ءوتۋى مەن اسقىنۋ ءقاۋپىن تومەندەتەدى.
- بيىل 2 ميلليونعا دەيىن ادامدى ۆاكسيناتسيالاۋ جوسپارلانىپ وتىر. حالىقتى بارىنشا تولىق قامتۋ ءۇشىن «گريپپول+» ۆاكسيناسى ساتىپ الىندى. بۇل - رەسەيدە وندىرىلگەن ۆاكسينا. ەڭ الدىمەن ءجيى اۋىراتىن بالالارعا، جۇكتى ايەلدەرگە، ەگدە جاستاعى ادامدارعا جانە مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە سالىنادى. سونىمەن قاتار ۆاكسينا العىسى كەلەتىن ازاماتتار ونى ءوز ەركىمەن دە الا الادى، - دەدى اراي زەكەنوۆا.
بىلتىرعى ماۋسىممەن سالىستىرعاندا بيىل ج ر ۆ ي بويىنشا مەديتسينالىق ۇيىمدارعا جۇگىنگەندەر سانى 17 پايىزعا ازايعان ەكەن.
- وتكەن ماۋسىمدا 17,4 ميلليون ادام ج ر ۆ ي بويىنشا مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنگەن. ال كوروناۆيرۋس ينفەكسياسىنا كەلەتىن بولساق، بىلتىر 64 جاعداي تىركەلدى. ءولىم-ءجىتىم جاعدايى بولعان جوق، - دەدى ول.
اراي زەكەنوۆانىڭ ايتۋىنشا، ۆاكسيناتسيانىڭ نەگىزگى پايداسى - اۋرۋدىڭ اۋىر ءوتۋىنىڭ الدىن الۋ. بۇعان دەيىن ۆاكسينا العان ادامدار ينفەكسيا جۇقتىرعان جاعدايدا دا اۋرۋدى جەڭىلىرەك وتكەرەدى.
ايتا كەتەيىك، كونگوعا ەبولا ىندەتىنە قارسى ۆاكسينانىڭ العاشقى پارتياسى جەتكىزىلدى.