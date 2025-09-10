كەز كەلگەن ادامعا ەلدىڭ ساياسي ومىرىنە تىكەلەي ارالاسۋىنا مۇمكىندىك بار - ءماجىلىس ءتوراعاسى
استانا. KAZINFORM - جىل بويى سايلاۋ وتكىزۋ قالىپتى قۇبىلىسقا اينالدى. بۇل تۋرالى پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ ءمالىم ەتتى.
- جالپى، بۇل جولعى جولداۋ پرەزيدەنتىمىزدىڭ «بارلىق رەفورمانىڭ وزەگى - ادام» دەگەن باستى قاعيداتتى ۇزدىكسىز ۇستانىپ كەلە جاتقانىن تاعى دا دالەلدەدى. ەلىمىزدە اتقارىلىپ جاتقان يگى ىستەردىڭ بارلىعى حالىق ءۇشىن جانە حالىقپەن بىرگە جاسالىپ جاتىر. بۇل - مەملەكەت باسشىسىنىڭ بەرىك ۇستانىمى. وسى رەتتە، جولداۋدا ەلىمىز ءۇشىن تاعى ءبىر ماڭىزدى رەفورمانى قولعا الۋ ۇسىنىلدى. ول - پارلامەنتتىك رەفورما، ياعني بولاشاقتا ءبىر پالاتالى پارلامەنت جۇيەسىنە كوشۋ. مۇنى دا حالىقپەن بىرگە تالقىلاپ شەشۋ قاجەت دەدى. مەملەكەتىمىزدىڭ بولاشاعىنا قاتىستى تاعدىرشەشتى ماسەلەنىڭ ءبارى حالىقتىڭ تالقىسىنا سالىنىپ، شەشىم قابىلداۋدى حالىقتىڭ وزىنە بەرۋ - پرەزيدەنتكە ءتان اشىق باسقارۋ ءستيلى. بۇل ازاماتتاردىڭ پىكىرىن قۇرمەتتەۋ جانە جاڭا ساياسي مادەنيەت قالىپتاسقانىن كورسەتەدى. ءبىر پالاتالى پارلامەنت يدەياسى قوعامدا ءبىراز ۋاقىتتان بەرى تالقىلانىپ كەلەدى، - دەدى ەرلان قوشانوۆ ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا.
وسى ورايدا ول 2022 -جىلعى كونستيتۋتسيالىق رەفورما بارىسىندا وسى باعىتتاعى العاشقى قادامدار جاسالعانىن ەسكە سالدى.
- پارلامەنتتىڭ ءرولى ەداۋىر ارتقانىن وزدەرىڭىز بىلەسىزدەر. سوندىقتان بۇل باستاما كەزەڭ-كەزەڭىمەن ىسكە اسىپ كەلە جاتقان جۇيەلى، بايىپتى رەفورمالاردىڭ جالعاسى رەتىندە قابىلدانۋى قاجەت. ول ۇزاق ۋاقىتتى ءارى تۇتاس قوعامنىڭ اتسالىسۋىن تالاپ ەتەتىن تەرەڭ ينستيتۋتسيونالدىق رەفورما ەكەنىن تۇسىنگەن ءجون. سوندىقتان الداعى جىلى ساراپشىلاردىڭ، ساياسي پارتيالاردىڭ، ازاماتتىق قوعامنىڭ قاتىسۋىمەن جان-جاقتى تالقىلاۋ جۇرگىزەمىز. وسى جۇمىسقا بارلىق ساياسي پارتيا بەلسەنە اتسالىسۋى قاجەت. بۇل رەفورما كونستيتۋتسياعا جانە كونستيتۋتسيالىق زاڭدارعا وزگەرىستەردى قاجەت ەتەدى. وسى جەردە مەن مىنا ماسەلەگە دە نازار اۋدارعىم كەلىپ وتىر. بۇگىندە كەز كەلگەن ادامعا ەلدىڭ ساياسي ومىرىنە ەركىن ءارى تىكەلەي ارالاسۋىنا تولىق مۇمكىندىك بار. اۋىل، اۋدان، قالا اكىمدەرىن تىكەلەي سايلاۋ جۇيەسى ورنىقتى. جەرگىلىكتى ءماسليحاتتارعا دا ماجوريتارلىق جۇيە ارقىلى سايلاۋ ءوتىپ جاتىر. جىل بويى سايلاۋ وتكىزۋ قالىپتى قۇبىلىسقا اينالدى. كەشەگى جولداۋىندا پرەزيدەنت كەلەشەكتەگى ءبىر پالاتالى پارلامەنتتى پارتيالىق تىزىممەن جاساقتاۋدى ۇسىندى. بۇل پارتيالاردىڭ ءرولىن دە، بەدەلىن دە ارتتىرا تۇسەدى، - دەدى ءماجىلىس ءتوراعاسى.
ايتا كەتەيىك، 8-قىركۇيەكتە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ «جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندەگى قازاقستان: وزەكتى ماسەلەلەر جانە ونى تۇبەگەيلى سيفرلىق وزگەرىستەر ارقىلى شەشۋ» اتتى قازاقستان حالقىنا جولداۋىن جاريالادى.