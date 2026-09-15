كۇزدە بۇعى نەگە ەرەكشە داۋىس شىعارادى
استانا. KAZINFORM - كۇز كەلگەندە ورمان تىنىشتىعىن بۇعىلاردىڭ ەرەكشە داۋىسى بۇزادى. الىستان ەستىلەتىن بۇل ءۇن - جاي عانا تابيعي دىبىس ەمەس، اتالىق بۇعىلاردىڭ كۇيەك كەزەڭىنە كىرگەنىن بىلدىرەتىن بەلگى.
ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتىنىڭ جازۋىنشا، كۇزدە اتالىق بۇعىلاردىڭ مىنەز-قۇلقى وزگەرەدى. ولار ەرەكشە دىبىس شىعارىپ، انالىقتاردى شاقىرادى. سونىمەن قاتار بۇل داۋىس ارقىلى باسقا اتالىقتارعا ءوزىنىڭ بار ەكەنىن بىلدىرەدى.
بۇعىلار نەۇشىن داۋىس شىعارادى؟
انالىقتاردى شاقىرادى. داۋىس ارقىلى اتالىق ءوزىنىڭ بار ەكەنىن بىلدىرەدى.
قارسىلاسىنا بەلگى بەرەدى. وزگە اتالىقتارعا ءوزىنىڭ اۋماقتا ەكەنىن جانە كۇيەككە قاتىسىپ جاتقانىن كورسەتەدى.
باسەكە كۇشەيەدى. كۇيەك كەزىندە اتالىقتار اراسىندا انالىقتار ءۇشىن باسەكەلەستىك ارتا تۇسەدى.
وسى كەزەڭدە بۇعىلاردىڭ داۋىسى ورمان ىشىندە الىستان ەستىلۋى مۇمكىن. بۇل - كۇزگى تابيعاتقا ءتان ەرەكشە قۇبىلىستاردىڭ ءبىرى.