كۇزدە اعزاعا قانداي قاۋىپ تونەدى؟
استا. KAZINFORM - كۇزدە اۋا رايى كۇرت قۇبىلۋى ادام دەنساۋلىعىنا كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن. پاتوفيزيولوگ سەرگەي ستەپانوۆ وسى مەزگىلدە اعزاعا تونەتىن نەگىزگى قاۋىپتەردى اتادى، - دەپ حابارلايدى lenta.ru.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، كۇن سالقىنداپ، ىلعال دەڭگەيى ارتۋى دەنە جىلۋىن تەز جوعالتۋىنا اكەپ سوعادى. سونىڭ سالدارىنان توڭىپ قالۋ جانە تىنىس جولدارى ينفەكسيالارىنا شالدىعۋ قاۋپى جوعارىلايدى.
سۋىق ماۋسىمدا ادەنوۆيرۋس، رينوۆيرۋس، تۇماۋ جانە پاراگريپپتەن تۋىندايتىن اۋرۋ تۇرلەرى جيىلەيدى. ولارعا تاماق اۋرۋى، جوتەل، كوزدەن جاس اعۋ جانە قىزۋ كوتەرىلۋى ءتان.
مامان توڭىپ قالماۋ ءۇشىن اۋا رايىنا ساي كيىنۋگە كەڭەس بەردى. ادام كوپ جينالاتىن جەرلەردە قوسىمشا ساقتىق شاراسى رەتىندە ماسكا تاعۋعا بولادى.
سونداي-اق، مامان تاماقتانۋعا نازار اۋدارۋ ماڭىزدى ەكەنىن دە ايتتى. جاڭا پىسكەن كوكونىس پەن جەمىس-جيدەكتى مازىردەن الىپ تاستاماعان ءجون، فاستفۋد پەن كونسەرۆىلەنگەن ونىمدەرگە كوشۋدەن اۋلاق بولعان دۇرىس. راتسيونداعى دارۋمەن جەتكىلىكتى بولۋىن دا قاداعالاۋ قاجەت.