كۇيزەلىس ەر ادامداردى اينالاسىنان الىستاتۋى مۇمكىن
استانا.قازاقپارات - ۇزاق ۋاقىت پسيحولوگيالىق كۇيزەلىستە جۇرگەن ەر ادامدار جاقىندارىنىڭ قولداۋىن از سەزىنە باستايدى.
جاڭا زەلانديادا 14 جىل جۇرگىزىلگەن اۋقىمدى زەرتتەۋ وسىنداي بايلانىستى انىقتادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz psypost.org كە سىلتەمە جاساپ.
زەرتتەۋگە 75 مىڭنان استام ادام قاتىسقان. عالىمدار ولاردىڭ پسيحولوگيالىق جاعدايىن جانە اينالاسىنداعى ادامداردان قانشالىقتى قولداۋ سەزىنەتىنىن بىرنەشە جىل بويى سالىستىرعان. ناتيجەسىندە الەۋمەتتىك قولداۋ ادامنىڭ پسيحولوگيالىق جاعدايىنا وڭ اسەر ەتەتىنى انىقتالدى. ياعني جاقىندارى مەن دوستارىنىڭ قولداۋىن سەزىنگەن ادامداردىڭ كۇيزەلىسى ۋاقىت وتە تومەندەگەن. ءبىراق عالىمدار كەرى بايلانىستى دا بايقاعان. ادامنىڭ پسيحولوگيالىق جاعدايى ناشارلاعان سايىن، ول كەيىن اينالاسىنداعى ادامداردىڭ قولداۋىن از سەزىنە باستاعان. بۇل قۇبىلىس اسىرەسە ەر ادامداردا ايقىنىراق بولعان.
زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، كۇيزەلىستەگى ەر ادامعا جاقىندارى بۇرىنعىداي كومەكتەسىپ جۇرسە دە، ونىڭ ءوزى بۇل قولداۋدى سەزىنبەۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار كەي ەر ادامدار قيىندىقتارى تۋرالى اشىق ايتپاي، كومەك سۇراۋدان باس تارتادى. سونىڭ سالدارىنان ولار بىرتىندەپ الەۋمەتتىك ورتادان الىستاپ كەتۋى ىقتيمال. عالىمدار مۇنى قوعامداعى «ەر ادام مىقتى بولۋى كەرەك»، «قيىندىعىن ءوزى شەشۋى ءتيىس» دەگەن تۇسىنىكتەرمەن بايلانىستىرادى. مۇنداي كوزقاراس ەر ادامدارعا ەموتسياسىن بىلدىرۋگە جانە وزگەلەردەن قولداۋ سۇراۋعا كەدەرگى كەلتىرۋى مۇمكىن.
ايەلدەردە دە كۇيزەلىس پەن الەۋمەتتىك قولداۋ اراسىندا بايلانىس بايقالعان. الايدا پسيحولوگيالىق قيىندىقتاردىڭ كەيىن قولداۋدى از سەزىنۋگە اسەرى ەرلەردە كۇشتىرەك بولعان. زەرتتەۋ ناقتى دوستاردىڭ نەمەسە تۋىستاردىڭ سانى ازايعانىن كورسەتپەيدى. عالىمدار ادامنىڭ ءوزىن قانشالىقتى قولداۋعا يە سەزىنەتىنىن عانا زەرتتەگەن. سوندىقتان كۇيزەلىسكە تۇسكەن ەر ادامدى جاقىندارى تاستاپ كەتەدى دەگەن قورىتىندى جاساۋعا بولمايدى.
زەرتتەۋ اۆتورلارىنىڭ پىكىرىنشە، ەر ادامداردىڭ پسيحولوگيالىق ساۋلىعىن قولداۋ كەزىندە ولاردىڭ تەك الەۋمەتتىك ورتاسىن كەڭەيتۋ جەتكىلىكسىز بولۋى مۇمكىن. ەڭ الدىمەن كومەك سۇراۋعا، قيىندىقتارىن ايتۋعا جانە وزگەنىڭ قولداۋىن قابىلداۋعا كەدەرگى كەلتىرەتىن تۇسىنىكتەردى وزگەرتۋ ماڭىزدى.