كۇيزەلىس كەزىندە نەگە كەي ادامدار توقتاۋسىز تاماق ءىشىپ، كەيبىرىنىڭ تابەتى قاشىپ كەتەدى؟
استانا. قازاقپارات - كۇيزەلىس، قانداي دا ءبىر ۋايىم كەزىندە كەي ادامداردىڭ تاماققا تابەتى بولماي، جۇدەپ كەتسە، كەي ادامدار ءتاتتى- ءدامدىنى كوپ جەيدى. مۇنىڭ سەبەبىن پيروگوۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ دارىگەرى ۋليانا ماحوۆا ءتۇسىندىرىپ بەردى.
- بالالىق شاقتاعى ادەتتەر ەسەيگەندە تاماقتانۋ داعدىسىنا قالاي اسەر ەتەدى؟
- بالالىق شاقتاعى مىنەز-قۇلىق ۇلگىلەرى ەسەيگەندە كۇيزەلىسكە رەاكسيا تانىتۋ كەزىندە ماڭىزدى ءرول اتقارادى. ەگەر بالاعا ءتاتتى ۇنەمى ماراپات نەمەسە جۇباتۋ قۇرالى رەتىندە بەرىلسە («كامپيت جە، ءبارى وتەدى»)، وندا تاماق پەن جاعىمدى ەموتسيالار اراسىندا تۇراقتى بايلانىس قالىپتاسۋى مۇمكىن. ەرەسەك ادام كۇيزەلىس جاعدايىنا تاپ بولعاندا، سانادان تىس تۇردە بۇرىنعى مىنەز-قۇلىق مودەلدەرى ىسكە قوسىلىپ، ماسەلەنى «جەپ باسۋعا» يتەرمەلەيدى. وسىلايشا، كوپتەگەن تاماقتانۋ ادەتتەرى ەرتە جاستا قالىپتاسىپ، كەيىن ەرەسەك ادامنىڭ مىنەز-قۇلقىنا اسەرىن جالعاستىرادى. بۇل بالالاردى تاماقتانۋ مادەنيەتىنە سانالى تۇردە تاربيەلەۋدىڭ جانە جاعىمسىز ەموتسيالارمەن تاماقسىز كۇرەسۋدى ۇيرەتۋدىڭ ماڭىزىن كورسەتەدى.
- كۇيزەلىس پەن ارتىق تاماقتانۋ اراسىنداعى بايلانىستى قالاي ءتۇسىنىپ، ءارى قاراي نە ىستەۋ كەرەك؟
- كەز كەلگەن تاۋەلدىلىك سياقتى، ەڭ باستىسى - كۇيزەلىس پەن ارتىق تاماقتانۋ اراسىنداعى بايلانىستى مويىنداۋ جانە ءتۇسىنۋ. ءبىرىنشى قادام - ماسەلەنىڭ بار ەكەنىن ۇعىنۋ. قاتتى تاماق جەگىڭىز كەلەتىن جاعدايلاردى باقىلاپ، ونىڭ شىنايى فيزيكالىق اشتىق پا، الدە جاعىمسىز ەموتسيالارمەن كۇرەسۋ ارەكەتى مە ەكەنىن تالداۋ ماڭىزدى. ول ءۇشىن تاماقتانۋ كۇندەلىگىن جۇرگىزۋ پايدالى: نە جەدىڭىز، نە سەبەپتى جەگىڭىز كەلدى جانە سول ساتتەگى كوڭىل كۇيىڭىز قانداي بولدى - سونىڭ ءبارىن جازىپ وتىرۋ كەرەك.