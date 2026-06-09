كيىز ۇيدەن شابىت العان: نورمان فوستەر مەدەۋ مەن كوك جايلاۋ ستانسيالارىن جوبالادى
استانا. KAZINFORM - الماتى ماڭىندا سالىناتىن Almaty Superski تاۋ كۋرورتى جىلىنا مىڭداعان تۋريستى قابىلدايتىن ءىرى تۋريستىك ورتالىققا اينالماق.
جوبا اياسىندا 60 شاقىرىم شاڭعى تراسساسى مەن 11 زاماناۋي اسپالى جول سالىنادى. زەينەتكەرلەر، بالالار جانە مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جاندار اسپالى جولدا تەگىن ساپارلاي الادى. Kazakh Tourism Development (KTD) باس اتقارۋشى ديرەكتورى ەرجان ەركىنبايەۆ Almaty Superski تاۋ كۋرورتىنىڭ ەگجەي-تەگجەيىن باياندادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، تاۋ كۋرورتىندا بارلىعى 60 شاقىرىم تاۋ-شاڭعى تراسساسىن سالۋ كوزدەلگەن. وندا كۇنىنە 10 مىڭنان استام كەلۋشى شاڭعى تەبە الادى.
- كۋرورتتىڭ بارلىق تراسساسىنىڭ 70 پايىزى جاسىل جانە كوك كاتەگوريالى، ياعني بالالار مەن جاڭادان باستاعان شاڭعىشىلارعا وتە ىڭعايلى. الەمنىڭ بارلىق كۋرورتتارىندا بۇنداي كورسەتكىش جوق دەپ تولىق ايتا الامىز،- دەدى ە. ەركىنبايەۆ بۇگىنگى ۇكىمەت وتىرىسىندا.
سونىمەن بىرگە، اسپالى جولداردىڭ ساپاسىنا ءارى ونىڭ بارلىق ازاماتتارعا قولجەتىمدى بولۋىنا ۇلكەن باسىمدىق بەرىلمەك. سول ءۇشىن ونى سالۋعا 90 جىلدىق تاريحى بار، 90 ەلدە 8 مىڭعا جۋىق جوبانى جۇزەگە اسىرعان روما اتتى فرانتسۋز كومپانياسى تاڭدالعان.
- ءبىز جوبا اياسىندا 11 اسپالى جول سالامىز. بارلىعى زاماناۋي، كەڭ ءارى جايلى كابينالار بولادى. باستى ماقسات - تاۋدى ءار ازاماتقا قولجەتىمدى قىلۋ. ەڭكەيگەن قاريادان، ەڭبەكتەگەن بالانى جەتەكتەگەن انا دا، مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جان دا تومەنگى مەدەۋدەگى ستانتسيادان 3400 مەتردەگى قۇمبەل شىڭىنا ەش كەدەرگىسىز جەتە الادى. بۇل اسپالى جولدارمەن زەينەتكەرلەر، بالالار جانە مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جاندار تولىعىمەن تەگىن جۇرەدى، - دەپ تولىقتىردى سپيكەر.
كۋرورتتىڭ كەلبەتى سانالاتىن مەدەۋ جانە كوك جايلاۋ ستانتسيالارىنىڭ ساۋلەتىن الەمگە ايگىلى نورمان فوستەردىڭ بيۋروسى (Foster + Partners) جاساعان. عيماراتتىڭ باستى ەرەكشەلىگى - كەڭ پانورامالىق تەرراسالار بولماق. مۇندا كەلۋشىلەر الماتى قالاسىن جانە ىلە الاتاۋىنىڭ اسەم كورىنىستەرىن تاۋ باسىنان تاماشالاي الادى.
- ارحيتەكتورلار قازاقتىڭ كيىز ۇيىنەن شابىت الىپ، ستانتسيالاردىڭ ديزاينىن قازاقي ستيلگە كەلتىرگەن. كونسترۋكتسيالار كيىز ءۇيدىڭ كەرەگەسى مەن ۋىقتارىنا ۇقساتىپ جاسالعان. ال جوعارعى جارىق تۇسىرەتىن ەلەمەنتتەر شاڭىراق يدەياسىن بەينەلەيدى. ۇلتتىق ناقىش پەن زاماناۋي ساۋلەت ۇيلەسكەن بىرەگەي نىساندار سالىنادى، - دەدى ە. ەركىنبايەۆ.
بارلىق عيمارات ەكولوگيالىق ستيلدە اعاشتان جاسالادى. كونسترۋكتسيالاردى جوبالاۋ مەن وندىرۋمەن الەمگە ايگىلى كانادالىق StructureCraft كومپانياسى اينالىسادى. ماسشتابتى قۇرىلىس بولمايدى، بارلىق عيماراتتار جينالىپ، قۇراستىرىلاتىن كونسترۋكتسيالار بولادى.
- جوبانىڭ باستى باسىمدىقتارىنىڭ ءبىرى - بالالارعا جاعداي جاساۋ. قازىر الماتى اكىمدىگىمەن بىرلەسىپ، كۋرورت اۋماعىندا وقۋشىلارعا دەنە شىنىقتىرۋ ساباقتارىن وتكىزۋ ماسەلەسى پىسىقتالۋدا. مۇنداي تاجىريبە ءتۋريزمى دامىعان ەۋروپا ەلدەرىندە كەڭىنەن قولدانىلادى. مىسالى، اۋستريادا جىل سايىن مەكتەپ باعدارلامالارى شەڭبەرىندە 80 مىڭنان استام بالا شاڭعى سپورتىمەن اينالىسادى، شۆەيتساريادا 128 مىڭنان استام وقۋشى قىسقى سپورتتىق-ساۋىقتىرۋ باعدارلامالارىمەن قامتىلعان. فرانسيا مەن يتاليادا مەكتەپ وقۋشىلارىنىڭ تاۋ شاڭعىسى كۋرورتتارىنا بارۋىن قولدايتىن مەملەكەتتىك باعدارلامالار بار،- دەدى Kazakh Tourism Development وكىلى.
Almaty Superski جىل بويى جۇمىس ىستەيتىن الەمدەگى جاڭا دەستيناتسياعا اينالادى. قازىر كوك جايلاۋ شاتقالىندا جاياۋ ءجۇرۋ جولدارىنىڭ جانە تاۋداعى ۆەلو- مارشرۋتتاردىڭ كەشەندى جوسپارى ازىرلەنىپ جاتىر. بۇل ءوز كەزەگىندە كۋرورتقا 12 اي بويى وتاندىق قانا ەمەس، الەمدىك تۋريستتەر تاراپىنان سۇرانىس بولاتىنىن كورسەتەدى.
- قۇرىلىس باستالعاندا مىڭداعان، ال جوبا اياقتالعاندا 5 مىڭ جۇمىس ورنىن اشۋ جوسپاردا بار. ءبىر تۋريزم سالاسى ەكونوميكانىڭ 50 سالاسىنا سەرپىلىس بەرەدى. سوندىقتان كۋرورتتىڭ ىرگەسىندە، 20 مينۋتتىق جەردەگى الماتى قالاسىنىڭ تۋريزم باعىتىنداعى - قوناقۇي، تاماقتانۋ، مۋزەي، كولىك تاسىمالى جانە باسقا دا سالانىڭ بويىنا قان جۇگىرەرى انىق،- دەيدى ەرجان ەركىنبايەۆ.
بۇعان دەيىن پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا Almaty Superski جوباسىنىڭ قازاقستاننىڭ تۋريزم سالاسىن دامىتۋداعى ماڭىزىن اتاپ وتكەن ەدى.