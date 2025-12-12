كيىز ءۇي ەندى الەمدىك مادەنيەتتىڭ ءبىر بولشەگى رەتىندە تانىلادى - ەرلان كارين
استانا. KAZINFORM - «كيىز ءۇيدى جاساۋ جانە قولدانۋ ءداستۇرى» اتالىمى كەڭەيتىلەدى. بۇل تۋرالى مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين تەلەگرامداعى پاراقشاسىندا جازدى.
- ءۇندىستاننىڭ نيۋ-دەلي قالاسىندا ءوتىپ جاتقان يۋنەسكو ۇكىمەتارالىق كوميتەتىنىڭ 20- سەسسياسىندا «كيىز ءۇيدى جاساۋ جانە قولدانۋ ءداستۇرى» اتالىمىن كەڭەيتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. ونى بەدەلدى تىزىمگە 2014 -جىلى قازاقستان مەن قىرعىزستان ەنگىزگەن بولاتىن. بۇل كيىز ءۇيدى الەمدىك مادەنيەتتىڭ ءبىر بولشەگى رەتىندە تانۋ مۇمكىندىگىن ارتتىرادى جانە ورتالىق ازيا مۇراسىنىڭ ورتاق ەكەنىن ايعاقتايدى، - دەپ جازدى مەملەكەتتىك كەڭەسشى.
ول سونداي-اق قازاقستان وسىعان دەيىن يۋنەسكو-نىڭ ماتەريالدىق ەمەس مادەني مۇرالارىنىڭ رەپرەزەنتاتيۆتى تىزىمىنە 14 اتالىم قوسقانىن، ەلىمىز اتالعان كورسەتكىش بويىنشا 183 مەملەكەتتىڭ ىشىندە ۇزدىك 25 ەلدىڭ قاتارىندا تۇرعانىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- قازىرگى تاڭدا قازاقستاننىڭ «سالبۋرىن» ۇلتتىق ءوتىنىمى جانە «كەستە تىگۋ ونەرى» (قازاقستان، وزبەكستان، تاجىكستان)، «كيىز باسۋ ونەرى» (قازاقستان، قىرعىزستان، ازەربايجان، يران، موڭعوليا، تاجىكستان، تۇركيا، وزبەكستان)، «الپامىس جىرى» (قازاقستان، ازەربايجان، تۇركىمەنستان، تۇركيا، وزبەكستان)، «تاقيا» (قازاقستان، تۇركىمەنستان، ازەربايجان، قىرعىزستان، تاجىكستان، وزبەكستان، تۇركيا) اتالىمدارى يۋنەسكو-نىڭ قاراۋىندا ەكەنىن ايتا كەتكەن ءجون، - دەدى ەرلان قارين.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن يۋنەسكو ورتالىق ازيا حالىقتارىنىڭ كيىز ۇيىن مادەني مۇرا تىزىمىنە قوسقانىن جازعان ەدىك.