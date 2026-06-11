كەيىنگى ءۇش جىلدا كىمدەردىڭ جالاقىسى ءوستى؟
استانا. قازاقپارات – كەيىنگى ءۇش جىلدا بيۋجەت سالاسىنىڭ 1,2 ميلليوننان اسا قىزمەتكەرىنىڭ جالاقىسى ءوستى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ازامات ءامرين مالىمدەدى.
2022-2025-جىلدارى ەلىمىزدە بيۋجەت سالاسى قىزمەتكەرلەرى مەن ەكونوميكانىڭ كەيبىر سەكتورىنا ەڭبەكاقى تولەۋدى ارتتىرۋعا باعىتتالعان كەشەندى شارالار جۇزەگە اسىرىلعان.
«الەۋمەتتىك سالاداعى 38 مىڭ قىزمەتكەردىڭ جالاقىسى ورتا ەسەپپەن 30 پايىزعا، 600 مىڭ پەداگوگتىڭ ەڭبەكاقىسى 25 پايىزعا، 6 مىڭ مەديتسينا قىزمەتكەرىنىڭ جالاقىسى 20 پايىزعا، ازاماتتىق قىزمەتشىلەردىڭ كەيبىر ساناتتارىنا جاتاتىن 600 مىڭعا جۋىق ادامنىڭ ەڭبەكاقىسى ورتا ەسەپپەن 20 پايىزعا ارتتى. سونداي-اق، «سامۇرىق-قازىنا» توبىنىڭ وندىرىستىك قىزمەتكەرلەرىنە ەڭبەكاقى تولەۋدەگى الشاقتىق قىسقارتىلدى»، - دەدى شەنەۋنىك.