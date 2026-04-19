كيەۆتەگى اتىس: التى ادام قازا تاۋىپ، كۇدىكتىنىڭ كوزى جويىلدى
استانا. KAZINFORM - سەنبى كۇنى كييەۆتىڭ گولوسەيەۆ اۋدانىندا بەلگىسىز ەر ازامات ادامدارعا وق جاۋدىرىپ، سالدارىنان التى ادام قازا تاپتى. جەرگىلىكتى بيلىكتىڭ حابارلاۋىنشا، كۇدىكتى بەكىنىپ العان سۋپەرماركەتكە ارنايى بولىمشەلەر شابۋىل جاساپ، ونى ۇستاۋ كەزىندە اتىپ ولتىرگەن، دەپ حابارلايدى BBC.
بۇعان دەيىن بەس ادامنىڭ قازا تاپقانى حابارلانعان ەدى. كەيىن اۋرۋحانادا العان جاراقاتىنان تاعى ءبىر ايەل كوز جۇمدى.
وقيعا سالدارىنان زارداپ شەككەندەر سانى دا ارتتى. قازىرگى مالىمەت بويىنشا، ءتۇرلى جاراقاتپەن 14 ادام اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەن. بارلىعىنا قاجەتتى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلىپ جاتىر. ءتورت كەپىلگە الىنعان ادام قۇتقارىلدى.
ۋكراينا قاۋىپسىزدىك قىزمەتى بۇل وقيعانى «تەرروريستىك اكت» رەتىندە تەرگەپ جاتقانىن مالىمدەدى.
كيەۆ اكىمى ۆيتالي كليچكو الەۋمەتتىك جەلىدە گولوسەيەۆ اۋدانىندا جارالانعانداردىڭ اراسىندا بالا بار ەكەنىن حابارلادى. ونىڭ ايتۋىنشا، دارىگەرلەر بالانى اۋرۋحاناعا جەتكىزىپ جاتىر، ال ەرەسەكتەرگە سول جەردە كومەك كورسەتىلىپ جاتىر.
پوليتسيا مالىمەتىنشە، ناتسيونالنايا پوليتسيا ۋكراينا ارنايى بولىمشەلەرى - جەدەل توسىن ارەكەت ەتۋ كورپۋسى كۇدىكتى جاسىرىنعان دۇكەنگە شابۋىل جاساعان. ول ادامداردى كەپىلگە الىپ، ۇستاۋ كەزىندە پوليتسەيلەرگە وق اتقان. بۇعان دەيىن ونىمەن كەلىسسوز جۇرگىزۋشىلەر بايلانىس ورناتۋعا تىرىسقان.
الدىن الا دەرەكتەرگە سايكەس، ەر ادام الدىمەن كوشەدە ءوتىپ بارا جاتقان ادامدارعا وق جاۋدىرىپ، كەيىن گولوسەيەۆ اۋدانىنداعى سۋپەرماركەتتە ادامداردى كەپىلگە العان.
ۋكراينانىڭ باس پروكۋرورى رۋسلان كراۆچەنكو كۇدىكتىنىڭ 58 جاستاعى ماسكەۋ تۋماسى ەكەنىن مالىمدەدى.
Чоловік, який відкрив стрілянину в Києві. Відео з соцмереж
— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 18, 2026