كيىك ەتىن قورىقپاي الا بەرىڭىزدەر - ۆيتسە-مينيستر
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى امانعالي بەردالين ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن ءوتىپ جاتقان باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا اۋلانعان كيىك قالاي سويىلاتىنىن ايتتى.
- كيىك ەتى ادال سويىلعانىنا قانداي كەپىلدىك بار، - دەپ سۇرادى جۋرناليست.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ سوزىنشە اۋلانعان كيىك ەتىن ساتۋعا دايىنداۋعا 15 كومبينات جۇمىلدىرىلعان.
- اۋلانعان كيىكتىڭ ءبارى مىندەتتى تۇردە باۋىزدالادى. ەتكە جىبەرىلمەي تۇرىپ مىندەتتى تۇردە ۆەتەريناريالىق- سانيتاريالىق ساراپتامادان وتكىزىلەدى. ساراپتامادان وتپەگەن ەت ساتۋعا جىبەرىلمەيدى. سول ءۇشىن ءتيىستى ينسپەكتورلار تارتىلعان. جالپى كيىك مەكەن ەتەتىن ماڭايدىڭ توپىراعى مەن سۋىنان، جايىلىمى ورتاق جانۋارلاردان سىناما الىپ اۋرۋعا تەكسەرىلەدى.
وسىنداي جۇيەلى جۇمىس بار. سوندىقتان بۇل جەردە مىقتى قاداعالاۋ بار. اسىرەسە كيىكتى سويۋعا، ساتىلۋىنا ەشقانداي كۇمان بولماۋ كەرەك. قورىقپاي-اق الۋعا بولادى، - دەدى امانعالي بەردالين.