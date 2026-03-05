ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:56, 05 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    كيىك ەتىن نەشە كومبينات ساتىپ وتىر

    استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى ۆەتەريناريالىق باقىلاۋ جانە قاداعالاۋ كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى مارات يبرايەۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا كيىك ەتىن ساتۋ قالاي ۇيىمداستىرىلعانىن ايتتى.

    ет комбинаты
    فوتو: ادىلەت بەرەمكۋلوۆ/kazinform

    - كيىك ەتىن وڭدەۋ تۋرالى ايتساق، باتىس قازاقستان وبلىسىندا جانە باسقا قالالاردا ءونىمدى ساتۋعا شىعارماي تۇرىپ زەرتحانادا زەرتتەپ، سەرتيفيكاتتايتىن، زاۋىت قامتاماسىنا وراپ شىعاراتىن نۇكتەلەر بار، - دەدى ول.

    كوميتەت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى كيىك ەتى كونسەرۆ رەتىندە ساتىلىمدا بار-جوعىن بىلمەيتىن بولىپ شىقتى.

    - كيىك ەتىنىڭ باعاسىنا كەلسەك، ونى ءبىز قاداعالامايمىز. ەڭ باستىسى، ەت زەرتحانادا تولىقتاي تەكسەرۋدەن ءوتۋ كەرەك. تەك وسىدان كەيىن عانا تاماققا تۇتىنۋعا بولادى. ال كونسەرۆىلەنگەن كيىك ەتى ساۋداعا شىعارىلعان-شىعارىلماعانىن جازباشا جاۋاپتا ايتايىق. ويتكەن بۇل ماسەلە ءبىزدىڭ كوميتەتتىڭ قۇزىرىنا كىرمەۋشى ەدى، - دەدى كوميتەت وكىلى.

    ەسكە سالساق، بىلتىر كۇزدە اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى امانعالي بەردالين قازاقستاندىقتاردى كيىك ەتىن قورىقپاي الۋعا ۇندەگەن ەدى.

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار