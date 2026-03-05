كيىك ەتىن نەشە كومبينات ساتىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى ۆەتەريناريالىق باقىلاۋ جانە قاداعالاۋ كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى مارات يبرايەۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا كيىك ەتىن ساتۋ قالاي ۇيىمداستىرىلعانىن ايتتى.
- كيىك ەتىن وڭدەۋ تۋرالى ايتساق، باتىس قازاقستان وبلىسىندا جانە باسقا قالالاردا ءونىمدى ساتۋعا شىعارماي تۇرىپ زەرتحانادا زەرتتەپ، سەرتيفيكاتتايتىن، زاۋىت قامتاماسىنا وراپ شىعاراتىن نۇكتەلەر بار، - دەدى ول.
كوميتەت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى كيىك ەتى كونسەرۆ رەتىندە ساتىلىمدا بار-جوعىن بىلمەيتىن بولىپ شىقتى.
- كيىك ەتىنىڭ باعاسىنا كەلسەك، ونى ءبىز قاداعالامايمىز. ەڭ باستىسى، ەت زەرتحانادا تولىقتاي تەكسەرۋدەن ءوتۋ كەرەك. تەك وسىدان كەيىن عانا تاماققا تۇتىنۋعا بولادى. ال كونسەرۆىلەنگەن كيىك ەتى ساۋداعا شىعارىلعان-شىعارىلماعانىن جازباشا جاۋاپتا ايتايىق. ويتكەن بۇل ماسەلە ءبىزدىڭ كوميتەتتىڭ قۇزىرىنا كىرمەۋشى ەدى، - دەدى كوميتەت وكىلى.
ەسكە سالساق، بىلتىر كۇزدە اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى امانعالي بەردالين قازاقستاندىقتاردى كيىك ەتىن قورىقپاي الۋعا ۇندەگەن ەدى.