كيىك ءمۇيىزى 4-تامىزدان باستاپ جاڭا ەرەجەلەر بويىنشا ساتىلادى
استانا. KAZINFORM – ق ر ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترىنىڭ 2026 -جىلعى 22-شىلدەدەگى بۇيرىعىمەن كيىك دەريۆاتتارىن وتكىزۋ قاعيدالارى بەكىتىلدى.
قۇجاتقا سايكەس، «كيىك دەريۆاتتارى» دەگەنىمىز - جانۋاردىڭ مۇيىزدەرى، سونداي-اق، ولاردان وندىرىلگەن ونىمدەر.
دەريۆاتتاردى وتكىزۋ ەلەكتروندىق كونكۋرس تۇرىندە جۇزەگە اسىرىلادى. ساتۋ تۋرالى شەشىمدى ۋاكىلەتتى ورگان قابىلداپ، ساتۋ باعاسىن، وتكىزۋ كولەمىن جانە كوميسسيا قۇرامىن ايقىندايدى. ءتيىستى شەشىم قابىلدانعاننان كەيىن ساتۋشى 10 كۇنتىزبەلىك كۇن ىشىندە مەملەكەتتىك مۇلىك ءتىزىلىمىنىڭ ۆەب-پورتالىندا كونكۋرس تۋرالى اقپاراتتى جاريالاۋعا مىندەتتى.
كيىك دەريۆاتتارىن ساتۋ ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ شەشىمىنە بايلانىستى توقسانىنا كەمىندە ءبىر رەت وتكىزىلەدى. سونىمەن بىرگە، جويىلىپ كەتۋ قاۋپى تونگەن جابايى فاۋنا مەن فلورا تۇرلەرىنىڭ حالىقارالىق ساۋداسى تۋرالى CITES كونۆەنتسياسىنىڭ تالاپتارى ساقتالۋى ءتيىس.
كونكۋرستى ۇيىمداستىرۋ جانە وتكىزۋ ءۇشىن بەس ادامنان تۇراتىن كوميسسيا قۇرىلادى. ساۋدا-ساتتىققا دايىندىق بارىسىندا ساتىلاتىن دەريۆاتتار تۋرالى ماتەريالدار جيناقتالادى، كونكۋرس وتكىزۋ مەرزىمدەرى بەلگىلەنەدى، حابارلاندىرۋ جاريالانادى، كەپىلدىك جارنالار قابىلدانادى، قاتىسۋشىلار تىركەلەدى جانە ساتىپ الۋ-ساتۋ شارتىنىڭ جوباسى دايىندالادى.
حابارلاندىرۋ جاريالانعانعا دەيىن ساتۋشى ۆەب-پورتالدىڭ دەرەكقورىنا ءاربىر لوت بويىنشا مىناداي مالىمەتتەردى ەنگىزۋگە مىندەتتى:
• ساتىلاتىن دەريۆاتتار تۋرالى اقپارات؛
• ولاردىڭ ورنالاسقان جەرى؛
• تەڭگەرىم ۇستاۋشىنىڭ پوشتالىق مەكەنجايى، تەلەفون ءنومىرى جانە ەلەكتروندىق پوشتا مەكەنجايى؛
• ءاربىر لوتتىڭ كەمىندە بەس فوتوسۋرەتى.
كونكۋرس تۋرالى حابارلاندىرۋ قازاق، ورىس جانە اعىلشىن تىلدەرىندە جاريالانادى. وندا كونكۋرس وتكىزىلەتىن كۇن مەن ۋاقىتى، كونكۋرس اتاۋى، باستاپقى باعا، كەپىلدىك جارنا مولشەرى، ۇيىمداستىرۋشىنىڭ بانكتىك دەرەكتەمەلەرى، قاتىسۋ شارتتارى، قاتىسۋشىلارعا قويىلاتىن تالاپتار، ءوتىنىم قابىلداۋ مەرزىمدەرى، ساتۋشى مەن ۇيىمداستىرۋشىنىڭ بايلانىس دەرەكتەرى كورسەتىلۋى كەرەك.
كونكۋرسقا قاتىسۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك مۇلىك ءتىزىلىمىنىڭ ۆەب-پورتالىندا تىركەلۋ قاجەت. سونىمەن قاتار، مىناداي مالىمەتتەر ۇسىنىلادى: زاڭدى تۇلعانىڭ ب س ن-ءى، تولىق اتاۋى، ءبىرىنشى باسشى تۋرالى مالىمەتتەر، كەپىلدىك جارنانى قايتارۋعا ارنالعان بانك شوتىنىڭ دەرەكتەمەلەرى، بايلانىس اقپاراتى.
ءوتىنىم ەلەكتروندىق سيفرلىق قولتاڭبامەن (ە ت س ق) كۋالاندىرىلادى. وندا كونكۋرس تالاپتارىمەن كەلىسەتىنى، باعا ۇسىنىسى جانە بەلگىلەنگەن تالاپتارعا سايكەستىگىن راستايتىن قۇجاتتار قامتىلۋى ءتيىس.
كونكۋرسقا قاتىسۋشىلار ءبىرقاتار قۇجات ۇسىنادى. ولار -زاڭدى تۇلعانى مەملەكەتتىك تىركەۋ تۋرالى قۇجاتتار؛ كيىك دەريۆاتتارىن پايدالانا وتىرىپ دارىلىك زاتتاردى نەمەسە فارماتسيەۆتيكالىق ونىمدەردى وندىرۋگە ارنالعان ليتسەنزيالار نەمەسە رۇقساتتار؛ قولدانىستاعى GMP جانە GDP سەرتيفيكاتتارى؛ دەريۆاتتاردى يمپورتتاۋ، كەدەندىك راسىمدەۋ، ساقتاۋ، وڭدەۋ جانە پايدالانۋ قۇقىعىن راستايتىن قۇجاتتار.
سونىمەن قاتار، قاتىسۋشىلار جازباشا تۇردە مىناداي مىندەتتەمەلەردى قابىلدايدى:
• كيىك مۇيىزدەرىن قازاقستان اۋماعىندا ساتپاۋ؛
• ەكسپورتقا بايلانىستى بارلىق قاجەتتى قۇجاتتاردى ءوز بەتىنشە راسىمدەپ، شىعىنداردى وتەۋ؛
• ۋاكىلەتتى ورگانعا دەريۆاتتاردىڭ ءۇشىنشى تۇلعالارعا ودان ءارى وتكىزىلۋى تۋرالى مالىمەتتەر بەرۋ؛
• دەريۆاتتار مەن ولاردان وندىرىلگەن ونىمدەردىڭ قوزعالىسى تۋرالى اقپاراتتى ءوز ەلىنىڭ سيفرلىق قاداعالاۋ جۇيەسىنە ەنگىزۋ.
بۇدان بولەك، شەتەلدىك زاڭدى تۇلعالار قۇرىلتاي قۇجاتتارىنىڭ نوتاريالدى كۋالاندىرعان كوشىرمەلەرىن جانە قاجەتتى قۇجاتتاردى قازاق جانە (نەمەسە) ورىس تىلدەرىنە اۋدارماسىمەن بىرگە ۇسىنۋى ءتيىس.
ءوتىنىم بەرىلگەنگە دەيىن قاتىسۋشى كونكۋرس تۋرالى حابارلاندىرۋدا كورسەتىلگەن دەريۆاتتار قۇنىنىڭ %15 ى مولشەرىندە كەپىلدىك جارنا تولەۋگە مىندەتتى.
اۆتوماتتى تەكسەرۋدەن كەيىن ۆەب-پورتال قاتىسۋشىعا ءوتىنىمنىڭ قابىلدانعانى نەمەسە باس تارتىلعانى تۋرالى حابارلاما جىبەرەدى. وندا سەبەپتەرى كورسەتىلەدى. بۇدان كەيىن كوميسسيا وتىنىمدەردى قاراپ، كونكۋرسقا جىبەرىلەتىن قاتىسۋشىلاردى انىقتايدى.
وتىنىمدەر حابارلاندىرۋدا كورسەتىلگەن كۇن مەن ۋاقىتتا اۆتوماتتى تۇردە اشىلادى. كونكۋرسقا جىبەرىلگەن قاتىسۋشىلار ساۋدا زالىنا كونكۋرس باستالعانعا دەيىن كەمىندە ءبىر ساعات بۇرىن قول جەتكىزە الادى.
كيىك دەريۆاتتارى ءۇشىن ەڭ جوعارى باعانى ۇسىنعان قاتىسۋشى جەڭىمپاز بولىپ تانىلادى. ساتىلعان ءار لوتتىڭ قورىتىندىسى بويىنشا حاتتاما تولتىرىلىپ، وعان ساتۋشى مەن جەڭىمپاز ە ت س ق ارقىلى قول قويادى.
ساتىپ الۋ-ساتۋ شارتى كونكۋرس قورىتىندىلارى شىعارىلعاننان كەيىن 10 كۇنتىزبەلىك كۇن ىشىندە مەملەكەتتىك مۇلىك ءتىزىلىمىنىڭ ۆەب-پورتالى ارقىلى ەلەكتروندىق فورماتتا نەمەسە جازباشا تۇردە جاسالادى.
اتالعان بۇيرىق 2026-جىلعى 4-تامىزدان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا كيىك ەتىن قايدان جانە قانشادان الۋعا بولاتىنىن جازعانبىز.