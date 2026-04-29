كيىك ءمۇيىزىن ەكسپورتتاۋ: نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق اكتىلەر ازىرلەنىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - كيىك ءمۇيىزىن ەكسپورتتاۋعا ارنالعان قۇجاتتار پىسىقتالىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنە قاراعاندا، وسى ۋاقىتقا دەيىن كيىك مۇيىزدەرىن وتكىزۋدىڭ ناقتى تەتىگى ايقىندالماعان.
- وسىعان بايلانىستى مينيسترلىك قازىرگى كەزدە كيىك مۇيىزدەرىن وتكىزۋ ءتارتىبىن رەتتەيتىن ءتيىستى نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق اكتىلەردى ازىرلەۋ جانە قابىلداۋ بويىنشا جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
ەسكە سالساق، بىلتىر جەلتوقسان ايىندا قازاقستان كيىك ءمۇيىزىن ەكسپورتتايتىنى ءمالىم بولدى.
ال بيىل ناۋرىز ايىندا ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى ەرلان نىسانبايەۆ ودان تۇسكەن قاراجات قاي ماقساتتا جۇمسالاتىنىن ايتتى. اقشا بيوالۋانتۇرلىلىكتى ساقتاۋعا، كيىكتەردى قورعاۋعا، شارۋاشىلىقتاردى ماتەريالدىق-تەحنيكالىق قامتاماسىز ەتۋگە جۇمسالادى