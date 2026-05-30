كيۆيدەن دە پايدالى: س دارۋمەنىنە باي ونىمدەر
استانا. قازاقپارات - كوپشىلىك كيۆيدى س دارۋمەنىنىڭ نەگىزگى كوزى دەپ بىلەدى. راسىندا، ءبىر كەسە كيۆيدىڭ قۇرامىندا شامامەن 134 ميليگرام س دارۋمەنى بار، بۇل ادامنىڭ تاۋلىكتىك قاجەتتىلىگىنىڭ 148 پايىزىن قامتاماسىز ەتەدى. دەگەنمەن تابيعاتتا بۇل كورسەتكىشتەن دە جوعارى ونىمدەر كەزدەسەدى.
قىزىل ءتاتتى بۇرىش
قىزىل بولگار بۇرىشى س دارۋمەنىنىڭ ناعىز كوشباسشىلارىنىڭ ءبىرى سانالادى. ونىڭ قۇرامىندا بۇل دارۋمەن اپەلسينگە قاراعاندا دا كوپ. جاسىل بۇرىشپەن سالىستىرعاندا قىزىل بۇرىش تولىق پىسكەن كۇيىندە جينالاتىندىقتان، ونىڭ قۇرامىندا س دارۋمەنى، انتيوكسيدانتتار جانە ا دارۋمەنى الدەقايدا جوعارى بولادى.
گۋاۆا
س دارۋمەنى: 376 م گ (تاۋلىكتىك نورمانىڭ 418 پايىزى)
مولشەرى: 1 دانا جەمىس
ورتالىق جانە وڭتۇستىك امەريكادان شىققان بۇل تروپيكالىق جەمىستىڭ ءدامى ءتاتتى ءارى ازداپ قىشقىل كەلەدى. گۋاۆانىڭ جۇمساعى اق، سارى، قىزعىلت نەمەسە قىزىل ءتۇستى بولۋى مۇمكىن. ءبىر عانا جەمىستىڭ ءوزى س دارۋمەنى بويىنشا كيۆيدەن الدەقايدا اسىپ تۇسەدى.
قارا قاراقات
س دارۋمەنى: 203 م گ (تاۋلىكتىك نورمانىڭ 225 پايىزى)
مولشەرى: 1 كەسە
قىشقىلتىم دامىمەن ەرەكشەلەنەتىن قارا قاراقات س دارۋمەنىنىڭ تابيعي كوزدەرىنىڭ ءبىرى سانالادى. ءبىر كەسە جيدەك اعزانىڭ تاۋلىكتىك قاجەتتىلىگىنىڭ ەكى ەسەدەن استامىن قامتاماسىز ەتەدى.
كاكادۋ الحورىسى
س دارۋمەنى: 2300-3150 م گ (تاۋلىكتىك نورمانىڭ 2500 پايىزدان استامى)
مولشەرى: 100 گرام
اۋستراليادا وسەتىن كاكادۋ الحورىسى س دارۋمەنىنىڭ مولشەرى بويىنشا رەكوردشىلاردىڭ قاتارىندا. بار بولعانى 100 گرام ءونىمنىڭ ءوزى ادامنىڭ بىرنەشە اپتالىق قاجەتتىلىگىن وتەي الادى. سونىمەن قاتار زەرتتەۋلەر بۇل جەمىستىڭ قۇرامىنداعى انتيوكسيدانتتار مولشەرى كوكجيدەككە قاراعاندا شامامەن بەس ەسە كوپ ەكەنىن كورسەتكەن. جاڭا پىسكەن جەمىس اۋستراليادان تىس جەرلەردە سيرەك كەزدەسكەنىمەن، ونىڭ ۇنتاق ءتۇرىن ينتەرنەت ارقىلى تابۋعا بولادى.
ليچي
س دارۋمەنى: 136 م گ (تاۋلىكتىك نورمانىڭ 151 پايىزى)
مولشەرى: 1 كەسە
قىتايدان تاراعان بۇل جەمىس ءتاتتى دامىمەن جانە پايدالى قاسيەتتەرىمەن تانىمال. ليچي قۇرامىنداعى س دارۋمەنى مەن پوليفەنولدار يممۋندىق جۇيەنى نىعايتىپ، تەرىنىڭ ساۋلىعىن ساقتاۋعا جانە جاسۋشالاردى توتىعۋ اسەرىنەن قورعاۋعا كومەكتەسەدى.
اششى چيلي بۇرىشى
س دارۋمەنى: 364 م گ (تاۋلىكتىك نورمانىڭ 404 پايىزى)
مولشەرى: 1 كەسە، تۋرالعان كۇيىندە
چيلي بۇرىشى تەك وتكىر دامىمەن عانا ەمەس، س دارۋمەنىنىڭ مول قورىمەن دە ەرەكشەلەنەدى. ونىڭ قۇرامىندا سونداي-اق كاپسايتسين بار. بۇل زات بۇرىشتىڭ اشىلىعىنا جاۋاپ بەرەدى جانە دەنساۋلىققا پايدالى كوپتەگەن قاسيەتتەرىمەن بەلگىلى.
س دارۋمەنى نە ءۇشىن قاجەت؟
س دارۋمەنى - سۋدا ەريتىن دارۋمەن. اعزا ونى قور رەتىندە جينامايتىندىقتان، ونى كۇندەلىكتى تاعام ارقىلى تۇراقتى تۇردە قابىلداپ وتىرۋ قاجەت.
بۇل دارۋمەننىڭ نەگىزگى قىزمەتتەرى:
جاسۋشالاردى زاقىمدانۋدان قورعايتىن قۋاتتى انتيوكسيدانت رەتىندە ارەكەت ەتەدى؛
تەرى، سۇيەك، بۋىن جانە جارانىڭ جازىلۋى ءۇشىن ماڭىزدى كوللاگەننىڭ تۇزىلۋىنە قاتىسادى؛
تەمىردىڭ اعزاعا ءسىڭۋىن جاقسارتادى؛
يممۋندىق جۇيەنىڭ قالىپتى جۇمىسىن قولدايدى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ەرەسەك ادامعا كۇنىنە ورتا ەسەپپەن 75-120 م گ س دارۋمەنى قاجەت. بۇل كورسەتكىش جاسىنا، جىنىسىنا، سونداي-اق جۇكتىلىك پەن بالا ەمىزۋ كەزەڭىنە بايلانىستى وزگەرۋى مۇمكىن.
زەرتتەۋلەر س دارۋمەنىن جەتكىلىكتى مولشەردە تۇتىنۋ كەيبىر اۋرۋلاردىڭ، سونىڭ ىشىندە وكپە قاتەرلى ىسىگىنىڭ دامۋ قاۋپىن تومەندەتۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتەدى. سوندىقتان كۇندەلىكتى اس مازىرىنە س دارۋمەنىنە باي جەمىس-جيدەك پەن كوكونىستەردى ەنگىزۋ دەنساۋلىقتى ساقتاۋدىڭ ماڭىزدى جولدارىنىڭ ءبىرى سانالادى.