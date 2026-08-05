كينورەجيسسەر ارداق ءامىرقۇلوۆ ومىردەن ءوتتى
استانا. KAZINFORM - مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى كورنەكتى كينورەجيسسەر ارداق ءامىرقۇلوۆتىڭ دۇنيەدەن وتۋىنە بايلانىستى تۋعان-تۋىستارى مەن جاقىندارىنا، ارىپتەستەرىنە، شاكىرتتەرىنە جانە بارشا كينوسۇيەر قاۋىمعا قايعىرا كوڭىل ايتتى.
ۇلتتىق كينو ونەرىن دامىتۋعا سانالى عۇمىرىن ارناعان ارداق جامانسارى ۇلى قازاق كينەماتوگرافياسىنىڭ وركەندەۋىنە ولشەۋسىز ۇلەس قوستى. دارىندى رەجيسسەر، بىلىكتى ۇستاز ءارى تالىمگەر رەتىندە بىرنەشە بۋىن كينوگەرلەردىڭ قالىپتاسۋىنا ىقپال ەتتى.
ارداق ءامىرقۇلوۆتىڭ «وتىراردىڭ كۇيرەۋى»، «اباي»، «قوش بول، گۇلسارى!» جانە وزگە دە فيلمدەرى ۇلتتىق كينو ونەرىنىڭ التىن قورىنان ورىن الدى. ونىڭ شىعارمالارى ەل تاريحىن، حالىقتىڭ رۋحاني قۇندىلىقتارىن جانە ادام تاعدىرىن تەرەڭ بەينەلەۋىمەن ەرەكشەلەنىپ، كورەرمەن قاۋىم مەن كاسىبي ورتانىڭ جوعارى باعاسىنا يە بولدى.
- ارداق جامانسارى ۇلىنىڭ جارقىن بەينەسى، ونەگەلى عۇمىرى مەن قازاق مادەنيەتى مەن كينو ونەرىنىڭ دامۋىنا سىڭىرگەن ەلەۋلى ەڭبەگى حالىق جادىندا ماڭگى ساقتالادى، - دەلىنگەن مينيسترلىك جازباسىندا.