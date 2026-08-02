ۇكىمەتتە ۇلىتاۋ وبلىسىن دامىتۋ جونىندەگى ينۆەستيسيالىق جوبالار قارالدى
جەزقازعان. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى نۇرلىبەك نالىبايەۆتىڭ توراعالىعىمەن مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۇلىتاۋ وبلىسىن كەشەندى دامىتۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىن جۇزەگە اسىرۋ اياسىندا ورتالىق مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، ۇلتتىق كومپانيالاردىڭ، ءىرى بيزنەس وكىلدەرىنىڭ جانە ۇلىتاۋ وبلىسى اكىمدىگىنىڭ قاتىسۋىمەن ءوڭىردىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋى مەن باسىم ينۆەستيسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا كەڭەس ءوتتى.
كەڭەستە ءوڭىردىڭ ورنىقتى دامۋى، حالىقتىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن ارتتىرۋ، ينجەنەرلىك جانە الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ، سونداي- اق جەزقازعان قالاسىنىڭ باس جوسپارىن جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەلەرى قارالدى.
جەزقازعاندا كونگرەسس ورتالىعىن، ۋنيۆەرسيتەتتى، ينكليۋزيۆتى سپورت ورتالىعىن جانە الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىن سالۋ، سونداي-اق سپورت، ءبىلىم بەرۋ، مادەنيەت نىساندارى مەن ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىم جوبالارىن جۇزەگە اسىرۋ بارىسى تالقىلاندى.
فوتو: ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى
سونىمەن قاتار 2026-2029 -جىلدارعا ارنالعان 58 بيۋدجەتتىك ينۆەستيتسيالىق جوبادان تۇراتىن وڭىرلىك جوبالار پۋلى قارالىپ، ولاردىڭ ينجەنەرلىك، الەۋمەتتىك جانە جول- كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا، تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا جانە ءوڭىردىڭ ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋعا باعىتتالعانى ايتىلدى.
نۇرلىبەك نالىبايەۆ مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارىن ساپالى ءارى ۋاقتىلى ورىنداۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتىپ، جوبالاردى قارجىلاندىرۋ مەن جوبالىق قۇجاتتامانى جەدەل ازىرلەۋدى تاپسىردى.
كەڭەس قورىتىندىسى بويىنشا جاۋاپتى مەملەكەتتىك ورگاندارعا، ۇلتتىق كومپانيالارعا، ءىرى بيزنەس وكىلدەرى مەن وبلىس اكىمدىگىنە ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ۋاقتىلى جۇزەگە اسىرۋ جانە ولاردىڭ ورىندالۋىن تۇراقتى باقىلاۋدا ۇستاۋ جونىندە ناقتى تاپسىرمالار بەرىلدى.