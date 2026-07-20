كۋۆەيتكە يران تاراپىنان تاعى درون شابۋىلى جاسالعانىن حابارلاندى
استانا. KAZINFORM - كۋۆەيتتىڭ اۋە قورعانىس جۇيەسى يراننان ۇشىرىلعان ۇشۋ اپپاراتتارىنىڭ شابۋىلىنا تاعى دا تويتارىس بەردى، دەپ حابارلايدى انادولى.
كۋۆەيت قارۋلى كۇشتەرىنىڭ باس شتابى اۋە قورعانىس جۇيەلەرىنىڭ يراننان ەلگە باعىتتالعان دروندارعا جاۋاپ بەرگەنىن حابارلادى.
مالىمدەمەدە ەلدىڭ ءارتۇرلى بولىكتەرىندە ەستىلگەن جارىلىس دىبىستارى شابۋىلدى تويتارۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەيتىن اۋە قورعانىس جۇيەلەرىنىڭ ارەكەتىنەن تۋىنداعانى اتالىپ ءوتتى.
ەلدەگى ازاماتتار مەن شەتەلدىك تۇرعىندار قۇزىرەتتى ورگاندار شىعارعان قاۋىپسىزدىك نۇسقاۋلارى مەن ساقتىق شارالارىن ساقتاۋى كەرەك.
كۋۆەيت بيلىگى تۇندە وسىنداي ەسكەرتۋ جاسادى.
بۇعان دەيىن ا ق ش اسكەري كۇشتەرىنىڭ يران اۋماعىنا تاعى ءبىر سەريالىق شابۋىل جاساعانى حابارلانعان بولاتىن. بۇل تۋرالى 19-شىلدەدە ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعى (CENTCOM) حابارلادى.