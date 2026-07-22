كىتاپتى كوپ وقىعانعا گرانت بەرىلەدى
استانا.قازاقپارات - بيىل پرەزيدەنتتىڭ جارلىعىمەن كىتاپ وقۋ مادەنيەتىن دامىتۋ جانە زەردەلى ۇلت قالىپتاستىرۋ جونىندەگى شارالار قابىلداندى.
وسىعان وراي مۇنايلى وڭىردە تۇرعىنداردى كىتاپ وقۋعا ۇندەيتىن يگى جوبا قولعا الىنىپ وتىر. ونى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن وبلىس اكىمدىگى مەن «كىتاپ وقيتىن ۇلت - چيتايۋشايا ناتسيا» قوعامدىق قورى اراسىندا ىنتىماقتاستىق مەموراندۋمىنا قول قويىلدى.
اتىراۋ وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى دارىن شامۇراتوۆتىڭ ايتۋىنشا، «كىتاپ وقيتىن ۇلت» زياتكەرلىك-اعارتۋشىلىق جوباسى اياسىندا بىرنەشە ماقسات كوزدەلگەن. بىرىنشىدەن، وڭىردە كىتاپ وقۋ مادەنيەتىن جۇيەلى تۇردە قالىپتاستىرۋعا باسىمدىق بەرىلەدى. ەكىنشىدەن، بىلىمگە قۇشتار قوعامدى دامىتۋعا نازار اۋدارىلادى. ۇشىنشىدەن، مەملەكەتتىك جانە ءبىلىم مەكەمەلەرىن، مادەنيەت وشاقتارى مەن ازاماتتىق قوعامدى كىتاپ وقۋ جوباسىنا اتسالىسۋعا بۇرۋ جوسپارلانىپتى.
«كىتاپ وقۋ ۇلتتىڭ رۋحاني، ينتەللەكتۋالدىق الەۋەتىن ارتتىرادى. سوندىقتان قولعا الىنىپ وتىرعان بۇل جوبا - ءوڭىردىڭ رۋحاني الەۋەتىن كوتەرۋگە باعىتتالعان ماڭىزدى قادام. مۇنداي باستاما قوعامدا ءبىلىم مەن مادەنيەتكە دەگەن قۇرمەتتى نىعايتىپ، كىتاپ وقۋدى ءومىر سالتىنا اينالدىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى»، دەيدى د. شامۇراتوۆ.
«كىتاپ وقيتىن ۇلت - چيتايۋشايا ناتسيا» قوعامدىق قورىنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى ايان ساقوشيەۆتىڭ دەرەگىنە قاراعاندا، اتالعان جوبا وتكەن جىلى قوستاناي، قاراعاندى وبلىسى مەن شىمكەنت قالاسىندا قاناتقاقتى رەجىمدە سىناقتان وتكەن. ەندى جيناقتالعان تاجىريبە نەگىزىندە جوبا تەتىكتەرى جەتىلدىرىلەدى.
«ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - قازاقستاندى الەمدەگى كىتاپتى ەڭ كوپ وقيتىن 10 مەملەكەتتىڭ قاتارىنا ەنگىزۋ. بالا كەزدەن كىتاپتى تۇراقتى وقۋ داعدىسى قالىپتاسسا، ۇلتتىڭ ينتەللەكتۋالدىق الەۋەتىن كوتەرىپ، رۋحاني قۇندىلىقتاردى نىعايتا الامىز»، دەيدى ا. ساقوشيەۆ.
اكىم ورىنباسارىنىڭ پىكىرىنشە، وڭىردە وسى كەزگە دەيىن كىتاپ وقۋدى ناسيحاتتايتىن بىرنەشە جوبا جۇزەگە اسىرىلعان. ەندى قارجىلاندىرۋ، جوبالىق كەڭسە قۇرۋ ماسەلەسى شەشىمىن تابادى. جوبانىڭ جۇمىسىن ۇيلەستىرۋ ءۇشىن وبلىستىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ ادىستەمەلىك ورتالىعى جانىنان ارنايى جوبالىق كەڭسە قۇرىلادى. كەڭسەنىڭ ۇيلەستىرۋشىلەرى جەتى باعىت بويىنشا وبلىستىق ءبىلىم، مادەنيەت جانە تىلدەردى دامىتۋ، ىشكى ساياسات باسقارمالارىمەن بىرلەسكەن جۇمىستى ۇيىمداستىرادى.
اتالعان جوباعا س. وتەبايەۆ اتىنداعى اتىراۋ مۇناي جانە گاز ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ رەكتورى گۇلزادا شاكۋليكوۆا قولداۋ كورسەتكەلى وتىر. قازىر مۇندا كىتاپ وقۋعا قۇمار ستۋدەنتتەردى ىنتالاندىرۋ شارالارى قولعا الىنىپتى.
«ۋنيۆەرسيتەتتە كىتاپ وقيتىن ستۋدەنتتەردى ىنتالاندىرىپ كەلەمىز. ەندى «كىتاپ وقيتىن ۇلت» رەسپۋبليكالىق جوباسىنىڭ جەڭىمپازدارى ءۇشىن ءۇش ءبىلىم گرانتىن ۇسىنامىز. ءبىرىنشى، ەكىنشى جانە ءۇشىنشى ورىن يەگەرلەرىنە تەگىن جوعارى ءبىلىم الۋىنا مۇمكىندىك بەرۋگە دايىنبىز. بۇل كىتاپ وقۋعا، رۋحاني كەمەلدەنۋگە قۇشتار جاستاردى قولداۋدىڭ ناقتى كورىنىسى بولادى»، دەيدى گ. شاكۋليكوۆا.
اتىراۋ وبلىسى
جولداسبەك كوشەرباي ۇلى
egemen.kz