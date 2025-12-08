كىتاپحانالاردىڭ تابىسىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بار - مينيسترلىك
استانا. KAZINFORM - مادەنيەت مەكەمەلەرى اقىلى قىزمەتتەر ارقىلى سالاداعى مامانداردى ىنتالاندىرۋ تەتىگىن دامىتۋعا بولادى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
اتاپ ايتقاندا، «مادەنيەت تۋرالى» زاڭعا كىتاپحانا قورىن ساقتاۋ جانە دامىتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا اكىمدىكتەردىڭ وكىلەتتىگىن كەڭەيتەتىن وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. كىتاپحانالارعا دا ءوز عيماراتتارىن پايدالانا وتىرىپ، وقۋ-ءبىلىم جانە مادەني شارالار ۇيىمداستىرۋ مەن وتكىزۋ قىزمەتى بەرىلدى.
— بۇل قادام كىتاپحانانىڭ دامۋىن ىنتالاندىرادى دەپ سانايمىز. كىتاپحانالاردىڭ %99 ى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارىنىڭ قاراماعىندا. بۇعان مادەنيەت سالاسىنداعى 4000 عا جۋىق كىتاپحانا جانە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى 8000 نان استام كىتاپحانا كىرەدى. وبلىستىق جانە اۋداندىق دەڭگەيدەگى اتقارۋشى ورگاندارعا كىتاپحانا قورىن دامىتۋ جانە ساقتاۋ وكىلەتتىگىن بەرۋ — ايتارلىقتاي مۇمكىندىكتەرگە جول اشادى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
ۆەدومستۆونىڭ اقپاراتىنا قاراعاندا، مەملەكەتتىك كىتاپحانالارعا عيماراتتارىن پايدالانا وتىرىپ، ءىس-شارالارعا اقىلى قىزمەتتەر كورسەتۋ قۇقىعىن بەرۋ ءتارتىبى كىتاپحانالاردى قولداۋعا جاقسى مۇمكىندىك.
— بۇل قىزمەتتەردەن تۇسكەن قاراجات كىتاپحانانىڭ وزىندە قالادى. وسى ورايدا ولار وزدەرىنىڭ شىعىندارىن جابۋعا مۇمكىندىك الادى، - دەپ اتالىپ وتكەن مينيسترلىك مالىمەتىندە.
ايتا كەتەيىك، بيىل شىلدە ايىندا مەملەكەتتىك كىتاپحانالار مەن مۋزەيلەردىڭ اقىلى قىزمەت كورسەتۋ قاعيدالارى جاڭارتىلدى.