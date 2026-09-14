«كىتاپ وقيتىن ۇلت» مارافونىنا 1 ميلليون ادام تىركەلدى
استانا. KAZINFORM - «كىتاپ وقيتىن ۇلت» رەسپۋبليكالىق وقۋ مارافونىنىڭ رەسمي سايتىندا ميلليونىنشى قاتىسۋشى تىركەلدى.
بۇل - جوبا جانە ءبىزدىڭ ۇلكەن وقىرمان قاۋىمىمىز ءۇشىن ماڭىزدى بەلەس.
بۇگىندە قازاقستاننىڭ بارلىق وڭىرىنەن 1000000 ادام كىتاپتى، ءبىلىمدى جانە دامۋدى تاڭدادى.
قاتىسۋشىلار قاتارىندا - مەكتەپ وقۋشىلارى مەن ستۋدەنتتەر، مۇعالىمدەر مەن اتا-انالار، كىتاپحاناشىلار، مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر، ءتۇرلى ماماندىق يەلەرى جانە تۇتاس وتباسىلار.
بۇل سيفردىڭ ارتىندا جاي عانا تىركەۋلەر سانى تۇرعان جوق. ونىڭ ارتىندا - مارافوندى وزىنە جاڭالىق ەتىپ اشقان جانە كىتاپ وقۋعا قاراي قادام جاساعان ميلليون ادام تۇر.
بىرگە وقۋ - تەك كوبىرەك كىتاپ وقۋ دەگەن ءسوز ەمەس. بۇل - كىتاپتاردى تالقىلاۋعا، اسەرلەرىمىزبەن بولىسۋگە، جاڭا يدەيالاردى اشۋعا، ءبىر-ءبىرىمىزدى جاقسىراق تۇسىنۋگە جانە وقۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك.
مارافونعا تۇتاس وتباسىلاردىڭ، مەكتەپتەردىڭ، ۇجىمدار مەن قاۋىمداستىقتاردىڭ قوسىلىپ جاتقانى ەرەكشە ماڭىزدى. كىتاپ قارىم-قاتىناس جاساۋعا سەبەپ بولىپ، جاسى مەن كاسىبى ءارتۇرلى ادامداردى بىرىكتىرەدى. 1 ميلليون تىركەلگەن قاتىسۋشى - بۇل تەك باستاماسى.
«كىتاپ وقيتىن ۇلتقا» قوسىلىپ، كىتاپ وقىپ، مارافونعا قاتىسىپ، ءوز اسەرلەرىمەن ءبولىسىپ جۇرگەن ءاربىر ادامعا العىسىمىزدى بىلدىرەمىز.
بىرگە ءبىز كىتاپ وقۋ - زاماناۋي، قىزىقتى ءارى بەدەلدى سانالاتىن مادەنيەتتى قالىپتاستىرىپ كەلەمىز.
ءبىز قازىردىڭ وزىندە 1000000 ادامبىز.
الدا - بۇدان دا كوپ كىتاپ، وقىرمان جانە تاريح بار.