KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    «كىتاپ وقيتىن ۇلت» مارافونىنا 1 ميلليون ادام تىركەلدى

    استانا. KAZINFORM - «كىتاپ وقيتىن ۇلت» رەسپۋبليكالىق وقۋ مارافونىنىڭ رەسمي سايتىندا ميلليونىنشى قاتىسۋشى تىركەلدى.

    а
    Фото: gov.kz

    بۇل - جوبا جانە ءبىزدىڭ ۇلكەن وقىرمان قاۋىمىمىز ءۇشىن ماڭىزدى بەلەس.

    بۇگىندە قازاقستاننىڭ بارلىق وڭىرىنەن 1000000 ادام كىتاپتى، ءبىلىمدى جانە دامۋدى تاڭدادى.

    قاتىسۋشىلار قاتارىندا - مەكتەپ وقۋشىلارى مەن ستۋدەنتتەر، مۇعالىمدەر مەن اتا-انالار، كىتاپحاناشىلار، مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر، ءتۇرلى ماماندىق يەلەرى جانە تۇتاس وتباسىلار.

    بۇل سيفردىڭ ارتىندا جاي عانا تىركەۋلەر سانى تۇرعان جوق. ونىڭ ارتىندا - مارافوندى وزىنە جاڭالىق ەتىپ اشقان جانە كىتاپ وقۋعا قاراي قادام جاساعان ميلليون ادام تۇر.

    بىرگە وقۋ - تەك كوبىرەك كىتاپ وقۋ دەگەن ءسوز ەمەس. بۇل - كىتاپتاردى تالقىلاۋعا، اسەرلەرىمىزبەن بولىسۋگە، جاڭا يدەيالاردى اشۋعا، ءبىر-ءبىرىمىزدى جاقسىراق تۇسىنۋگە جانە وقۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك.

    مارافونعا تۇتاس وتباسىلاردىڭ، مەكتەپتەردىڭ، ۇجىمدار مەن قاۋىمداستىقتاردىڭ قوسىلىپ جاتقانى ەرەكشە ماڭىزدى. كىتاپ قارىم-قاتىناس جاساۋعا سەبەپ بولىپ، جاسى مەن كاسىبى ءارتۇرلى ادامداردى بىرىكتىرەدى. 1 ميلليون تىركەلگەن قاتىسۋشى - بۇل تەك باستاماسى.

    «كىتاپ وقيتىن ۇلتقا» قوسىلىپ، كىتاپ وقىپ، مارافونعا قاتىسىپ، ءوز اسەرلەرىمەن ءبولىسىپ جۇرگەن ءاربىر ادامعا العىسىمىزدى بىلدىرەمىز.

    بىرگە ءبىز كىتاپ وقۋ - زاماناۋي، قىزىقتى ءارى بەدەلدى سانالاتىن مادەنيەتتى قالىپتاستىرىپ كەلەمىز.

    ءبىز قازىردىڭ وزىندە 1000000 ادامبىز.

    الدا - بۇدان دا كوپ كىتاپ، وقىرمان جانە تاريح بار.

    مادەنيەت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور