«كىتاپ وقيتىن ۇلت» مارافونى: جەڭىمپازدار 600000 تەڭگە ۇتىپ الادى
استانا. KAZINFORM - استانادا «كىتاپ وقيتىن ۇلت» اتتى تۇڭعىش رەسپۋبليكالىق كىتاپ وقۋ مارافونىنا قاتىسۋعا ءوتىنىم قابىلداۋ باستالدى.
استانا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە جوبا ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىنەن قاتىسۋشىلاردىڭ باسىن قوسىپ، كىتاپ وقۋدى ناسيحاتتاۋ مەن كىتاپ وقۋ مادەنيەتىن دامىتۋعا باعىتتالعان ءىرى ۇلتتىق باستامالاردىڭ بىرىنە اينالادى.
مارافون 2026-جىلدىڭ قىركۇيەگىنەن 2027-جىلدىڭ ساۋىرىنە دەيىن قازاق جانە ورىس تىلدەرىندەگى ەكى ليگادا وتەدى. جوبا 7 باعىتتى قامتيدى:
- «كىتاپ وقيتىن مەكتەپ» - 6-10 سىنىپ وقۋشىلارىنا ارنالعان؛
- «كىتاپ وقيتىن كوللەدج» - كوللەدج ستۋدەنتتەرىنە ارنالعان؛
- «كىتاپ وقيتىن ۋنيۆەرسيتەت» - جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ستۋدەنتتەرىنە ارنالعان؛
- «كىتاپ وقيتىن پەداگوگ» - مەكتەپ مۇعالىمدەرى مەن كوللەدج وقىتۋشىلارىنا ارنالعان؛
- «كىتاپ وقيتىن اۋلەت» - وتباسىلىق كوماندالارعا ارنالعان؛
- «كىتاپ وقيتىن مەملەكەتتىك قىزمەتشى» - مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرگە ارنالعان؛
- «كىتاپ وقيتىن زيالى» - جاسىنا جانە قىزمەت سالاسىنا شەكتەۋ قويىلمايتىن ازاماتتارعا ارنالعان.
ءار قاتىسۋشى ءوز باعىتى بويىنشا ارنايى جاساقتالعان 330 كىتاپتان تۇراتىن قوردان 15 كىتاپ وقۋى كەرەك. ونىڭ 165 ءى قازاق تىلىندە، 165 ءى ورىس تىلىندە ۇسىنىلادى. كىتاپتار تىزىمىنە وتاندىق اۆتورلاردىڭ شىعارمالارى، الەم كلاسسيكاسى جانە زاماناۋي تۋىندىلار ەنگەن. ءتىزىمدى جاساقتاۋ كەزىندە جالپى ۇلتتىق داۋىس بەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا «100 كىتاپ» تىزىمىنە ەنگەن شىعارمالار، سونداي-اق ادەبيەت سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتتارى جازعان تۋىندىلاردى قوسا العاندا، الەمدىك بەستسەللەرلەر دە ەسكەرىلگەن.
مارافوننىڭ نەگىزگى وقۋ كەزەڭى بيىل قىركۇيەكتە باستالىپ، 2027 -جىلدىڭ ناۋرىزىنا دەيىن جالعاسادى. قاتىسۋشىلار كىتاپ وقىپ، جەكە كابينەتىندە ولار تۋرالى قىسقاشا پىكىرلەرىن جاريالايدى. 2027 -جىلدىڭ ناۋرىز-ءساۋىر ايلارىندا قورىتىندى تەستىلەۋ مەن زياتكەرلىك ۆيكتورينالار وتەدى.
وڭىرلىك كەزەڭدەردىڭ جەڭىمپازدارى مەن جۇلدەگەرلەرىنە اقشالاي سىيلىقتار تابىستالادى:
- 1-ورىن - 600000 تەڭگە؛
- 2-ورىن - 450000 تەڭگە؛
- 3-ورىن - 300000 تەڭگە.
بارلىق فيناليست ديپلومدارمەن جانە ەلەكتروندى سەرتيفيكاتتارمەن ماراپاتتالادى.
«كىتاپ وقيتىن ۇلت - چيتايۋشايا ناتسيا» قوعامدىق قورىنىڭ ءتوراعاسى باقىتجان تۇرلىبەكوۆ جوبانىڭ نەگىزگى ماقساتى بايقاۋدىڭ وزىمەن عانا شەكتەلمەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇگىن ءبىز «كىتاپ وقيتىن ۇلت» اتتى تۇڭعىش رەسپۋبليكالىق مارافونعا تىركەۋ اشىپ، وسىلايشا ءارتۇرلى جاستاعى، ءتۇرلى ماماندىق يەلەرى مەن قىزىعۋشىلىق تانىتقانداردى كىتاپ توڭىرەگىنە توپتاستىراتىن ۇلكەن جالپى ۇلتتىق قوزعالىسقا جول اشىپ وتىرمىز.
بارشاڭىزدى مارافونعا قاتىسۋعا شاقىرامىن. بىرلەسە وتىرىپ، كىتاپ وقۋدى قازاقستانداعى قازىرگى ءومىردىڭ ماڭىزدى بولىگىنە اينالدىرىپ، كىتاپ وقيتىن ۇلتتىڭ - مىقتى، ءبىلىمدى ءارى ويلى ۇلت ەكەنىن كورسەتە الامىز دەپ سەنەمىن، - دەدى باقىتجان تۇرلىبەكوۆ.
قاتىسۋ ءتارتىبى، باعىتتار بويىنشا ەرەجەلەر مەن كىتاپتار ءتىزىمى جوبانىڭ رەسمي سايتىندا جاريالانعان.
ايتا كەتەلىك كۇن سايىن 2 مىڭنان اسا ادام ەلوردا كىتاپحانالارىنا بارادى.