كىتاپ ۇستاعان قىز
قوستاناي وبلىستىق تاريحي-ولكەتانۋ مۇراجايىنىڭ قورىندا حالىق سۋرەتشىسى مولداحمەت كەنبايەۆتىڭ بىرنەشە تۋىندىسى ساقتاۋلى تۇر.
ماسەلەن، قىلقالام شەبەرىنىڭ 1949 -جىلى رەسپۋبليكالىق سۋرەت كورمەسىنە قويىلعان «كوكتەمگى ەگىستىك» تۋىندىسىندا الاتاۋ باۋرايىنا قونعان اۋىل ماڭىنداعى القاپتا قايناپ جاتقان ەڭبەك مايدانى بەينەلەنگەن. اسپانمەن تالاسقان مۇز شىڭدار، القاپ باسىنا تىگىلگەن كيىز ءۇي، ءتۇتىنى بۇرقىراعان قازان- وشاق، ارتىنا اعاش دوڭعالاقتى دانسەپكىش تىركەگەن كونە تراكتور، وعان مىنگەسكەن شارۋاقور جۇرت - وسىنىڭ ءبارى سول داۋىردەگى تىرشىلىك تىنىسىن ءدوپ باسىپ كورسەتىپ تۇرعانداي.
سۋرەتشى شىعارماشىلىعىنىڭ وزەگى - پاڭ دالانىڭ كەرىم تابيعاتى، قازاق حالقىنىڭ ءداستۇرلى شارۋاشىلىعى، تۇرمىس- تىرشىلىگى، قاراپايىم ەڭبەك ادامدارى. حالىق سۋرەتشىسىنىڭ «كىتاپ ۇستاعان قىز»، «قاريانىڭ پورترەتى»، «قۇرمانعازى» تۋىندىلارى دا مۋزەيدىڭ التىن قورىنداعى قۇندى جادىگەرلەر قاتارىنان ورىن العان.
«ۇلتتىق بەينەلەۋ ونەرىنىڭ نەگىزىن قالاۋشىلاردىڭ ءبىرى، شەبەر كەسكىندەمەشى مولداحمەت كەنبايەۆتىڭ ءبىر عانا «كىتاپ ۇستاعان قىز» تۋىندىسىنىڭ وزىنەن سان الۋان بوياۋدىڭ نازىك ۇيلەسىمىن كورەمىز. قىلقالام شەبەرى اق ءتۇستىڭ وزىنە باسقا بوياۋلاردى ۇستەي وتىرىپ، جاندى بەينەلەي بىلگەن. مىسالى، «كىتاپ ۇستاعان قىز» اتتى كوركەم سۋرەتتە بەينەلەنگەن قازاق قىزىنىڭ اق كويلەگىنە زەر سالىپ قاراساق، مۇنداعى سارعىش، كوگىلدىر بوياۋلارمەن استاسىپ جاتقان اق ءتۇس سۋرەتشىنىڭ قايتالانباس قولتاڭباسىن ايقىنداپ تۇر. جاس بويجەتكەننىڭ ۇستىندەگى كوك قامزولىنىڭ وزىنەن قىزعىلت، كوك، جاسىل بوياۋلاردىڭ قۇيىلا ۇيلەسىپ كەتكەنىن اڭعارۋعا بولادى. ۇستەلدە كىتاپ وقىپ وتىرعان جاس ارۋدىڭ ءتىپ-تىك بويى، ويلى ءجۇزى، قالىڭ قارا شاشى، توقپاقتاي ۇزىن بۇرىمى، ۇزىن كىرپىكتەرى، ۇستىندەگى ۇلتتىق كيىمى - ءبارى- ءبارى ءبىر- بىرىمەن جاراسىمدى ۇيلەسىپ، بارشا قازاق قىزدارىنا ورتاق كوركەم بەينەنى بەرىپ تۇر»، دەيدى وبلىستىق تاريحي- ولكەتانۋ مۋزەيىنىڭ عىلىمي قىزمەتكەرى ءنازيما وتاشيەۆا.
قوستاناي وبلىسى
نۇرقانات قۇلابايەۆ
egemen.kz