كىتاپ-البومعا كوشكەن كيەلى ورىندار
اتىراۋدا جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ نانىم-سەنىمىندەگى كيەلى جەرلەر تۋرالى جاڭا كىتاپ- البوم جارىققا شىقتى.
تۋىندىدا بىرنەشە جىلعا سوزىلعان عىلىمي زەرتتەۋ، دالالىق ەكسپەديتسيالار، ەتنوگرافيالىق جانە دەرەكتىك ماتەريالدار قامتىلىپتى.
وبلىستىق تاريحي- مادەني مۇرانى زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ باسشىسى تولىباي دوستىبايەۆتىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، 2017 -جىلى مۇنايلى وڭىردەگى كيەلى ورىنداردى عىلىمي تۇرعىدان جۇيەلەۋ جۇمىسى قولعا الىنىپتى. سودان بەرى دالالىق زەرتتەۋ ەكسپەديتسيالارى ءار اۋدانعا، ءار اۋىلعا بارىپ، كيەلى ورىنداردىڭ ورنالاسۋ گەوگرافياسىن ءتۇزىپتى.
«ءبىزدىڭ ەكسپەديتسيالار فولكلورلىق، ەتنوگرافيالىق جانە تاريحي دەرەكتەردى جيناقتاپ، جاڭا مالىمەتتەرمەن تولىقتىردى. اۋليە اتالار كۋلتىنىڭ قالىپتاسۋ سەبەپتەرى، حالىقتىق يسلام ءداستۇرىنىڭ وڭىردەگى ەرەكشەلىكتەرى سارالاندى. دالالىق زەرتتەۋ جۇرگىزۋ كەزىندە XIV- XIX عاسىرلارداعى زيراتتار مەن اۋليەلەردىڭ قابىرلەرى تۇرعىندار تىعىز قونىستانعان ايماقتاردا، اتاپ ايتقاندا، جەم، ساعىز، ويىل، جايىق سۋ ايدىندارى جاعالاۋىنا تاياۋ ماڭدا، ەدىل- جايىق وزەندەرى ارالىعىندا شوعىرلانعانى انىقتالدى»، دەيدى ت. دوستىبايەۆ.
شىندىعىندا قازاق دالاسىندا كيەلى اتاۋىنا يە بولعان اۋليە- امبيەلەر دە، تاريحي ورىندار دا از ەمەس. تاڭعاجايىپ قاسيەتى بار اتالار تۋرالى عاسىردان-عاسىرعا، ۇرپاقتان- ۇرپاققا جەتكەن كونە دەرەك تە، اڭىزعا بەرگىسىز اڭگىمە دە كوپ. اتالعان كىتاپ-البومدا وسىنداي تاريحي مالىمەتتەر مەن اڭىز- اڭگىمەلەر دە بەرىلگەن.
اتىراۋ وبلىسى
جولداسبەك كوشەرباي ۇلى
