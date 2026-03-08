كۋۆەيت تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىسقا بايلانىستى مۇناي ءوندىرۋدى قىسقارتتى
استانا. قازاقپارات - Kuwait Petroleum Corporation تاياۋ شىعىستا جالعاسىپ جاتقان قاقتىعىس جاعدايىندا فورس-ماجورلىق جاعداي جاريالاپ، مۇناي ءوندىرۋدى قىسقارتا باستادى، دەپ حابارلايدى Reuters.
دەرەككوزدىڭ مالىمەتىنشە، بۇل شەشىم يراك پەن كاتاردان مۇناي مەن گاز جەتكىزىلىمىن بۇرىن جاريالانعان قىسقارتۋدان ودان ءارى ۇلعايتتى. ا ق ش پەن يران اراسىنداعى اسكەري قاقتىعىس سەگىزىنشى كۇن قاتارىنان وڭىردەن ەنەرگيا رەسۋرستارىنىڭ جەتكىزىلۋىنە كەدەرگى كەلتىرىپ وتىر.
سوعىس مۇناي جانە سۇيىتىلعان تابيعي گاز جەتكىزىلىمدەرىنىڭ شامامەن 20 پايىز وتەتىن الەمدەگى نەگىزگى مۇناي تاسىمالداۋ جولدارىنىڭ ءبىرى ورمۋز بۇعازىنىڭ قورشاۋىنا اكەلدى.
كومپانيا شيكى مۇناي ءوندىرىسى مەن قايتا وڭدەۋ كولەمىن قىسقارتتى، ءبىراق قانداي كولەمدەر تۋرالى ايتىلىپ تۇرعانى ناقتى كورسەتىلمەدى.
ەسكە سالساق، اقپاندا كۋۆەيت كۇنىنە شامامەن 2,6 ميلليون باررەل مۇناي وندىرگەن.
كومپانيا بۇل شەشىمنىڭ پروفيلاكتيكالىق سيپاتتا ەكەنىن جانە جاعدايدىڭ قالاي وربىگەنىنە بايلانىستى قايتا قارالاتىنىن اتاپ ءوتتى. ول سونداي-اق مىسەلە شەشىلىپ، رۇقسات ەتىلگەن كەزدە بۇرىنعى ءوندىرىس دەڭگەيىن قالپىنا كەلتىرۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
حابارلامادا فورس-ماجورلىق جاعدايدىڭ يراننىڭ ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمەلەردىڭ وتۋىنە قاۋىپ ءتونۋى، كۋۆەيتكە شابۋىلداردىڭ جالعاسۋى جانە پارسى شىعاناعىندا مۇناي مەن مۇناي ونىمدەرىن تاسىمالداۋعا جارامدى كەمەلەردىڭ مۇلدەم بولماۋى اياسىندا جاريالانعانى ايتىلعان. كومپانيا قوسىمشا تۇسىنىكتەمە بەرۋدەن باس تارتتى.
وسى ۋاقىتتا ا ق ش پەن يران اراسىنداعى قاقتىعىس شيەلەنىستى. تەگەران ا ق ش اسكەري بازالارى ورنالاسقان يزرايل مەن پارسى شىعاناعى ەلدەرىندەگى نىساندارعا سوققى بەردى. بۇعان جاۋاپ رەتىندە يران قولداۋ بىلدىرەتىن «حەزبوللا» قوزعالىسى شەكارادان وق جاۋدىرعاننان كەيىن يزرايل ليۆانعا جاڭا شابۋىلدار جاسادى.
بۇعان دەيىن Qatar Energy گاز جەتكىزىلىمىنە قاتىستى فورس-ماجور جاريالادى. سونداي-اق كومپانيا سۇيىتىلعان تابيعي گاز ءوندىرۋدى توقتاتقانى بەلگىلى بولدى.
تاياۋ شىعىستاعى جاعدايعا بايلانىستى ساۋد ارابياسىنداعى ەڭ ءىرى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى دا جۇمىسىن توقتاتتى.