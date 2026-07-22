ۇكىمەت سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋدىڭ اۋقىمدى جوسپارىن ىسكە اسىرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇكىمەتى 2026 -جىلدى سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ جاريالاپ، ەلىمىزدى تەحنولوگيالىق تۇرعىدان دامىتۋعا باعىتتالعان اۋقىمدى جۇمىستاردى جۇزەگە اسىرۋدا. بۇل باستامالاردىڭ نەگىزى - 2029 -جىلعا دەيىنگى Digital Qazaqstan ستراتەگياسى. ونىڭ ماقساتى - جاساندى ينتەللەكتىنى ەكونوميكانىڭ بارلىق سالاسىنا ەنگىزىپ، سيفرلىق تەحنولوگيالاردىڭ كومەگىمەن ەلدىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋ.
وسى باعىتتا جاساندى ينتەللەكت تۋرالى زاڭ مەن سيفرلىق كودەكس قابىلدانىپ، ازاماتتاردىڭ سيفرلىق قۇقىقتارى مەن دەربەس دەرەكتەرىن قورعاۋ كۇشەيتىلدى. سونىمەن قاتار ۇلتتىق سۋپەركومپيۋتەر ىسكە قوسىلىپ، الەمدىك دەڭگەيدەگى دەرەكتەر ورتالىعىن سالۋ جۇمىستارى باستالدى.
ءبىلىم بەرۋ جانە كادر دايارلاۋ سالاسىندا دا ماڭىزدى قادامدار جاسالۋدا. Astana قالاسىندا alem.ai حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعى اشىلىپ، وندا وقۋشىلارعا، ستۋدەنتتەرگە، مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەرگە جانە كاسىپكەرلەرگە ارنالعان ءتۇرلى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى ىسكە اسىرىلۋدا.
مەملەكەتتىك قىزمەتتەردىڭ باسىم بولىگى ەلەكتروندى فورماتقا كوشىرىلدى. eGov AI ينتەللەكتۋالدى كومەكشىسى ميلليونداعان ازاماتتىڭ سۇرانىسىن وڭدەپ، مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى الۋ پروتسەسىن جەڭىلدەتتى. سونىمەن قاتار IT سالاسىن، ستارتاپتاردى جانە سيفرلىق كاسىپكەرلىكتى قولداۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنۋدە.
قازاقستان حالىقارالىق دەڭگەيدە دە جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتىپ كەلەدى. OpenAI ،Microsoft ،NVIDIA جانە Cisco سياقتى ءىرى تەحنولوگيالىق كومپانيالارمەن سەرىكتەستىك ورناتىلىپ، ەلدىڭ تەحنولوگيالىق ەگەمەندىگىن نىعايتۋ مەن سيفرلىق ەكونوميكانى دامىتۋعا باعىتتالعان ءىرى جوبالار جۇزەگە اسىرىلۋدا.