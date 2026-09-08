ۇكىمەت جۇمىسشى ماماندىقتار دايىنداۋدا قانداي تىڭ تاسىلدەر ۇسىنباق
استانا. KAZINFORM - بۇگىن قۇرىلتاي سايلاۋىنان كەيىن جاڭادان جاساقتالعان ۇكىمەتتىڭ العاشقى وتىرىسى وتەدى.
وندا مينيسترلەر كابينەتىنىڭ مۇشەلەرى ەلىمىزدىڭ ەكونوميكاسى ءۇشىن ماڭىزدى تاقىرىپتاردىڭ ءبىرىن تالقىعا سالماق.
سونىمەن ۇكىمەت وتىرىسىنىڭ كۇن تارتىبىنە جۇمىسشى ماماندىقتارى بويىندا كادرلار دايىنداۋداعى جاڭا تاسىلدەر تاقىرىبى شىعارىلىپ وتىر. كۇن تارتىبىنە شىعارىلعان ماسەلە قارالىپ بولعاننان كەيىن باق وكىلدەرىنە ارنايى باسپا ءسوز ءماسليحاتى ۇيىمداستىرىلادى.
ونىڭ بارىسىندا وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا، عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ۆيتسە-ءمينيسترى گۇلزات كوبەنوۆا، اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆ تىلشىلەر تاراپىنان تۋىنداعان ساۋالدارعا جاۋاپ بەرەدى.
ايتا كەتەرلىگى، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ IV وتىرىسىندا بەرگەن تاسىرماسىنا وراي وتكەن جىل جۇمىسشى ماماندىقتار جىلى اياسىندا ءوتتى. جۇمىسشى ماماندىقتار جىلىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا مەملەكەتتىك ورگاندار جۇمىسشى ماماندىقتاردىڭ قوعامدىق مارتەبەسىن ارتتىرۋعا، ولاردىڭ ەلدىڭ تۇراقتى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنداعى نەگىزگى ءرولىن ايشىقتاۋعا جانە قوعامدا ەڭبەك قۇندىلىقتارىن نىعايتۋعا باعىتتالعان كەشەندى جۇيەلىك شارالار ۇيىمداستىرىلدى.
2025-جىلى جۇمىسشى ماماندىقتارعا ارنالعان جاڭا مەملەكەتتىك ناگرادالاردىڭ پايدا بولۋى ەرەكشە ماڭىزعا يە بولدى. بۇل -ەڭبەكتى مەملەكەتتىك ىنتالاندىرۋ جۇيەسىندەگى بۇرىن- سوڭدى بولماعان قادام. «ەڭبەك سىڭىرگەن گەولوگ»، «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قۇرىلىسشىسى»، «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن كەنشىسى»، «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ونەركاسىپ قايراتكەرى» قۇرمەتتى اتاقتارى العاش رەت ەنگىزىلدى. ول جۇمىسشى ماماندىقتار وكىلدەرىنىڭ ەلدىڭ ونەركاسىپتىك دامۋى مەن باعالايتىنىن كورسەتتى.
2025-جىلى جالپى 26 كاسىبي مەرەكە اتاپ ءوتىلدى، ونىڭ اياسىندا مەملەكەتتىك جانە ۆەدومستۆولىق ناگرادالارمەن 7,5 مىڭنان استام ادام ماراپاتتالدى. بۇدان بولەك، جۇمىسشى ماماندىقتاردىڭ مارتەبەسىن كوتەرۋ جانە وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەر تاراپىنان ولارعا دەگەن تۇراقتى قىزىعۋشىلىقتى قالىپتاستىرۋ ماقساتىندا كاسىپورىنداردا اشىق ەسىك كۇندەرىن جانە جۇمىس بەرۋشىلەردىڭ قاتىسۋمەن بوس ورىندار جارمەڭكەسىن وتكىزۋدى قامتيتىن كاسىپتىك باعدارلاۋدىڭ كەشەندى ءىس-شارالارى ۇيىمداستىرىلدى. اشىق ەسىك كۇندەرى اياسىندا جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەپتەردىڭ وقۋشىلارى مەتاللۋرگيا، ماشينا جاساۋ، قۇرىلىس جانە جەڭىل ونەركاسىپ كاسىپورىندارىنىڭ، سونداي-اق قۇرىلىس ماتەريالدارىن شىعارۋ، شىنى، پوليگرافيا مەن اعاش وڭدەۋ سالالارىنداعى ۇيىمداردىڭ وندىرىستىك پروتسەستەرىمەن جانە ەڭبەك جاعدايلارىمەن تىكەلەي تانىسۋعا مۇمكىندىك الدى.
2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 27 مىڭ جۇمىس بەرۋشىنىڭ قاتىسۋىمەن 1,9 مىڭ بوس جۇمىس ورنى جارمەڭكەسى وتكىزىلدى، سونداي-اق 4347 كاسىپورىن «اشىق ەسىك كۇندەرىن» ۇيىمداستىردى. بوس ورىندار جارمەڭكەلەرى مەن اشىق ەسىك كۇندەرىنە بارلىعى 250 مىڭعا جۋىق وقۋشى مەن ستۋدەنت قاتىستى. قوسىمشا «سەنىڭ مانساپتىق باستاماڭ: «ەلەكتروندىق ەڭبەك بيرجاسىن قالاي پايدالانۋعا بولادى» ونلاين كۋرسىمەن 527,7 مىڭ وقۋشى مەن ستۋدەنت قامتىلدى، تاعى 100,7 مىڭ وقۋشى كاسىپتىك دياگنوستيكادان ءوتتى. سونىمەن بىرگە، سالالىق مەملەكەتتىك ورگاندار جۇمىسشى ماماندىقتار بويىنشا ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن ەڭبەك نارىعىمەن سينحرونداۋدى قامتاماسىز ەتەتىن 100 كاسىپتىك ستاندارتتى ازىرلەدى.
كادرلىق الەۋەتتى تۇراقتى دامىتۋ جانە ەڭبەك ەتۋگە لايىقتى جاعداي جاساۋ مەملەكەت ءۇشىن نەگىزگى باسىمدىقتاردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى. تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن جاڭعىرتۋ قارقىندى تۇردە جالعاسادى. جاساندى ينتەللەكت ەنگىزىلىپ جاتقان جوعارى تەحنولوگيالىق وندىرىستەرگە ماماندار دايارلاۋ باستى نازاردا بولادى. كوللەدجدەرگە قابىلداۋدى ودان ءارى ۇلعايتۋ، كاسىپورىندار ءوندىرىسى بويىنشا كادرلاردى ماقساتتى دايارلاۋ تۇراقتى جانە ۇزدىكسىز تۇردە مەملەكەت تاراپىنان قولداۋ تابادى.
جاستاردىڭ جۇمىسشى ماماندىقتارعا قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋ ءۇشىن مەكتەپتەن باستاپ اۋقىمدى كاسىپتىك باعدارلاۋ جۇمىسى جالعاسادى. دۋالدى وقىتۋ دەڭگەيىن دامىتۋ جانە ارتتىرۋ، بيزنەسپەن ارىپتەستىكتى نىعايتۋ دا جۇرگىزىلە بەرەدى. كادرلار دايارلاۋدىڭ حالىقارالىق ستاندارتىن ەنگىزۋ، ستۋدەنتتەر مەن پەداگوگتەردىڭ اكادەميالىق موبيلدىگىن ارتتىرۋ، قازاقستاندىق كوللەدجدەر بازاسىندا حالىقارالىق كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ جاڭا فيليالدارىن اشۋ جالعاسادى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، قۇرىلتاي سايلاۋىنان كەيىن جاڭادان جاساقتالعان ۇكىمەت قۇرامى ايتارلىقتاي وزگەرە قويعان جوق. ناقتىراق ايتقاندا 4 مينيستر عانا ورىن اۋىستىردى. ماسەلەن، سىرتقى ىستەر ءمينيسترى لاۋازىمىنا قازاقستاننىڭ اۋستريا رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى، قازاقستاننىڭ ۆەنا قالاسىنداعى حالىقارالىق ۇيىمدار جانىنداعى تۇراقتى وكىلى بولعان مۇحتار تىلەۋبەردى تاعايىندالدى. ول بۇعان دەيىن دە سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى، سىرتقى ىستەر ءمينيسترى بولىپ جۇمىس ىستەگەن ەدى.
ال ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى لاۋازىمىنا الىبەك قۋانتىروۆ كەلسە، مۇرات مۇحانوۆ توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ تىزگىنىن ۇستادى.
ەلىمىزدە جاڭادان بەكىتىلگەن قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا جوعارىلاعان ايدا بالايەۆانىڭ ورىنا مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى بولىپ ارمان قىرىقبايەۆ تاعايىندالدى.