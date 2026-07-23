ۇكىمەت جاڭا KazSat-3R قۇرۋعا 10 ميلليارد تەڭگەدەن استام قاراجات ءبولدى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت رەزەرۆىنەن KazSat-3R عارىشتىق بايلانىس جۇيەسىن قۇرۋ جوباسىن جۇزەگە اسىرۋعا 10,4 ميلليارد تەڭگەدەن استام قارجى ءبولىندى.
جوبا ۇلتتىق سپۋتنيكتىك بايلانىس جۇيەسى مەن تەلەكوممۋنيكاتسيا سالاسىن دامىتۋعا باعىتتالعان.
ق ر پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ ءتيىستى قاۋلىعا قول قويدى.
ۇكىمەتتىڭ باسپاءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بولىنگەن قاراجات قولدانىستاعى KazSat-3 اپپاراتىن الماستىراتىن جاڭا KazSat-3R سپۋتنيكتىك بايلانىس جۇيەسىن جاساۋعا جۇمسالادى. KazSat-3 ءتىڭ جوسپارلانعان پايدالانۋ مەرزىمى 2029-جىلى اياقتالادى. جاڭا اپپارات ۇلتتىق سپۋتنيكتىك بايلانىس جۇيەسىنىڭ ۇزدىكسىز جۇمىسىن قامتاماسىز ەتەدى.
- جوبانى جۇزەگە اسىرۋ سپۋتنيكتىك بايلانىس جەلىلەرى مەن تەلەراديو حابار تاراتۋ جۇيەسىنىڭ تۇراقتى جۇمىسىن قامتاماسىز ەتىپ، حالىق از قونىستانعان جانە شالعاي ەلدى مەكەندەردە ينتەرنەتكە قولجەتىمدىلىكتى كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك دەڭگەيى ارتىپ، قازاقستاننىڭ تەحنولوگيالىق ەگەمەندىگى نىعايادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قازىرگى تاڭدا KazSat عارىشتىق بايلانىس جۇيەسىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن ەلىمىزدىڭ ءىرى بايلانىس وپەراتورلارى مەن مەملەكەتتىك قۇرىلىمدار پايدالانادى. جۇيە ارقىلى تەلەراديو حابارلارىن تاراتۋ، دەرەكتەردى جەتكىزۋ، ءموبيلدى بايلانىس جانە ينتەرنەت قىزمەتتەرى كورسەتىلەدى. جۇيەگە 19 بايلانىس وپەراتورى قوسىلعان جانە تەلەحابار تاراتۋ قىزمەتىن 2 ميلليوننان استام ابونەنت پايدالانادى.
سونداي-اق ۇكىمەت قازاقستاندا تەلەكوممۋنيكاتسيا قىزمەتتەرىنىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتقانىن مالىمدەدى. كەيىنگى ەكى جىلداعى نەگىزگى ناتيجەلەردىڭ ءبىرى - جوعارى جىلدامدىقتى ينتەرنەتكە قولجەتىمدى حالىق ۇلەسى %99 عا جەتتى. بۇگىندە 4,5 مىڭنان استام اۋىلدىق ەلدى مەكەن جوعارى جىلدامدىقتى ينتەرنەتپەن قامتاماسىز ەتىلگەن. شالعاي جانە قاتىناۋى قيىن اۋماقتاردى بايلانىسپەن قامتۋ ءۇشىن سپۋتنيكتىك تەحنولوگيالار قولدانىلادى. سونىڭ ارقاسىندا جەرۇستى ينفراقۇرىلىمىن سالۋ قيىن ەلدى مەكەندەر دە ينتەرنەتكە قول جەتكىزىپ جاتىر.
- اۋىلدىق جەرلەردە تالشىقتى- وپتيكالىق بايلانىس جەلىلەرىن كەڭەيتۋ، «سوڭعى ميل» جوباسىن ىسكە اسىرۋ، 5G جەلىسىن دامىتۋ، اۆتوجولداردى موبيلدى بايلانىسپەن قامتۋ جانە زاماناۋي سپۋتنيكتىك شەشىمدەردى ەنگىزۋ سياقتى نەگىزگى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ارقىلى ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ قامتاماسىز ەتىلىپ جاتىر. سونىمەن قاتار زاماناۋي تسيفرلىق قىزمەتتەرگە قولجەتىمدىلىك تە كەڭەيىپ كەلەدى: بۇگىندە مەملەكەتتىك قىزمەتتەردىڭ %90 دان استامى ونلاين فورماتتا كورسەتىلەدى، قازاقستاندا ءوز سۋپەركومپيۋتەرلىك قۋاتتار مەن QazTech ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورماسى ىسكە قوسىلدى. بۇل جاساندى ينتەللەكت پەن سيفرلىق ەكونوميكانى ودان ءارى دامىتۋعا نەگىز قالايدى،- دەپ حابارلادى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستان 2029 -جىلى «KazSat-3» سپۋتنيگىن الماستىراتىن جەرسەرىكتى عارىشقا ۇشىراتىنىن حابارلاعانبىز.