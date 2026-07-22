ۇكىمەت الاكول كولىندە جاعالاۋدى قورعايتىن بوگەت سالۋعا 3 ميلليارد تەڭگە ءبولدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ سۋ شارۋاشىلىعى ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىن ورىنداۋ اياسىندا جەتىسۋ وبلىسى الاكول كولى جاعالاۋىن قورعايتىن بوگەت سالۋ جوباسىن جۇزەگە اسىرۋعا ۇكىمەت رەزەرۆىنەن 3 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى.
ءتيىستى قاۋلىعا ق ر پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ قول قويدى.
بولىنگەن قاراجات ۇزىندىعى 6 شاقىرىم قورعانىس بوگەتىن سالۋعا باعىتتالادى، ونىڭ 2,5 شاقىرىمى كوكتۇما اۋىلىنا، 3,5 شاقىرىمى اقشي اۋىلىنا تيەسىلى.
بۇعان دەيىن 2025 -جىلى 1,7 شاقىرىم ۋچاسكەدە نىعايتۋ، جەر قازۋ، بەتون قۇيۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ، گابيون قۇرىلىمدارىن ورناتۋ جۇمىستارى اياقتالدى. جالپى العاندا، قۇرىلىس- مونتاجداۋ جۇمىستارىنىڭ شامامەن 25 پايىزى ورىندالدى.
جوبانىڭ جۇزەگە اسىرىلۋى الاكول جاعالاۋىنىڭ ودان ءارى شايىلۋىنىڭ الدىن الىپ، كولدەگى شوگىندىلەردىڭ تابيعي تاسىمالدانۋى مەن قايتا ءبولىنۋ جۇيەسىن ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قورعانىس ينفراقۇرىلىمىن قالىپتاستىرۋ ءوڭىردىڭ تۋريستىك الەۋەتىن دامىتۋعا جانە دەمالۋشىلار مەن جەرگىلىكتى تۇرعىندار ءۇشىن جاعداي جاساۋعا ىقپال ەتەدى.
سوڭعى ەكى جىل ىشىندە اقمولا، اقتوبە، باتىس قازاقستان، قوستاناي سولتۇستىك قازاقستان جانە پاۆلودار سياقتى التى وڭىردە جالپى ۇزىندىعى 243 شاقىرىم بولاتىن قورعانىس بوگەتتەرى مەن قۇرىلىستارى سالىنىپ، نىعايتىلدى.
ۇكىمەت سۋ جانە تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا، تابيعي رەسۋرستاردى ساقتاۋعا جانە وڭىرلەردىڭ ورنىقتى الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان جوبالاردىڭ جۇزەگە اسىرىلۋىن تۇراقتى باقىلاۋدا ۇستاپ وتىر.