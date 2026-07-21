ۇكىمەت ماشينا جاساۋ سالاسىن دامىتۋ بارىسىنا نازار اۋدارادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسى وتەدى. وندا مينيسترلەر كابينەتىنىڭ مۇشەلەرى ماشينا جاساۋ سالاسىن دامىتۋ بارىسىن تالقىعا سالادى.
وتىرىستىڭ كۇن تارتىبىنە شىعارىلعان ماسەلە قارالىپ بولعاننان كەيىن، ب ا ق وكىلدەرىنە باسپا ءسوز ءماسليحاتى ۇيىمداستىرىلادى. وندا ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ، «قازاقستاننىڭ ونەركاسىپتىك ينۆەستورلار وداعى» ز ت ب پرەزيدەنتى قايرات ەلامانوۆ، قازاقستان اۆتوموبيل وداعىنىڭ پرەزيدەنتى انار ماقاشيەۆا، «Astana Motors موتور كومپانياسى» ج ش س باس ديرەكتورى بەكنۇر نەسىپبايەۆ، «سارىارقااۆتوپروم» ج ش س ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى ءادىل شايكەمەلوۆ تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەرسايىن ناعاسپايەۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا اتالعان سالاعا بايلانىستى مالىمدەمە جاساعان ەدى. ونىڭ سوزىنشە، وتكەن جىلى قازاقستانداعى تەمىرجول ماشينا جاساۋ ءوندىرىسى 22,5 پايىزعا ءوسىپ، 734 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى.
- تەمىرجول ماشينا جاساۋ - وتاندىق ماشينا جاساۋ سالاسىنىڭ جەتەكشى باعىتتارىنىڭ ءبىرى. بۇگىندە ونىڭ ماشينا جاساۋ ونەركاسىبىندەگى ۇلەسى 13 پايىزدى قۇرايدى. سالادا 60 كاسىپورىن جۇمىس ىستەيدى، وندا 8 مىڭنان استام ادام ەڭبەك ەتەدى، - دەدى مينيستر.
ونىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى بەس جىلدا ۆاگون پاركىن جاڭارتۋ باعدارلامالارى اياسىندا سالاعا ينۆەستيتسيا كولەمى ارتقان.
- ناتيجەسىندە Wabtec, Alstom جانە Stadler سەكىلدى الەمدىك جەتەكشى كومپانيالار قازاقستاندا ءوندىرىسىن جولعا قويدى. جەكەلەگەن ءونىم تۇرلەرى بويىنشا جەرگىلىكتەندىرۋ دەڭگەيى 35-40 پايىزعا جەتتى. بۇل باعىتتاعى جۇمىس وتاندىق كاسىپورىندارمەن ارىپتەستىكتى كەڭەيتۋ، جاڭا قوسالقى بولشەكتەر ءوندىرىسىن يگەرۋ جانە بىرلەسكەن جوبالاردى دامىتۋ ارقىلى جالعاسىپ جاتىر، - دەدى ەرسايىن ناعاسپايەۆ.
ءمينيستردىڭ مالىمەتىنشە، بيىلعى بەس ايدا ۆاگونداردىڭ بارلىق ءتۇرى بويىنشا ءوسىم ساقتالعان.
- ءوندىرىس كولەمى وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا كەمىندە 9 پايىزعا ءوستى. كەي ءونىم تۇرلەرى بويىنشا كورسەتكىش 1,7 ەسەگە ارتتى. تەك لوكوموتيۆ ءوندىرىسى 17,5 پايىزعا تومەندەدى، - دەدى ول.
سوعان قاراماستان، جىل قورىتىندىسىندا سالا وتكەن جىلعى دەڭگەيىن ساقتاپ، باسقا ءونىم تۇرلەرىنىڭ ەسەبىنەن ازداعان ءوسىم كورسەتۋى مۇمكىن.
- سالانىڭ دامۋىنا سوڭعى جىلدارى ىسكە اسىرىلعان ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبالار ايتارلىقتاي سەرپىن بەردى، - دەدى مينيستر.
سونىمەن قاتار، وتكەن ايدا سەناتتا «ماشينا جاساۋ جانە كولىك ماسەلەلەرى بويىنشا قر كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ ماقۇلداندى.
قۇجات وتاندىق ماشينا جاساۋ سالاسىنىڭ باسەكەگە قابىلەتىن ارتتىرۋعا، ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتاردىڭ تيىمدىلىگىن كۇشەيتۋگە، ونەركاسىپتىك كلاستەرلەردى دامىتۋعا جانە قازاقستان مەن ا ق ش اراسىنداعى تىكەلەي اۋە رەيسىن اشۋعا قاجەتتى قۇقىقتىق نەگىز قالىپتاستىرماق.
اتالعان زاڭ 2024 -جىلى قوستاناي قالاسىندا ماشينا جاساۋ سالاسىن دامىتۋ ماسەلەلەرى تۋرالى دوڭگەلەك ۇستەلدە سەنات ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ بەرگەن تاپسىرمانى ورىنداۋ اياسىندا ازىرلەنگەن.
- زاڭنىڭ ماقساتى - ماشينا جاساۋ سالاسىنداعى زاڭنامانى جەتىلدىرۋ، اۆياتسيا سالاسىنداعى زاڭنامانى حالىقارالىق ستاندارتتارعا سايكەستەندىرۋ، سونداي-اق كولىك سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ورگاندار قىزمەتىن بيۋروكراتيادان ارىلتۋ. بۇل ءۇشىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 2 كودەكسى مەن 13 زاڭىنا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزىلەدى، - دەدى سەنات دەپۋتاتى شاكارىم بۇقتۇعۇتوۆ پالاتانىڭ جالپى وتىرىسىندا.
ماشينا جاساۋ سالاسىن دامىتۋ اياسىندا وتاندىق وندىرۋشىلەردىڭ باسەكەگە قابىلەتتىگىن ارتتىرۋعا، ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتاردىڭ جۇمىس تيىمدىلىگىن كۇشەيتۋگە، ءوندىرىستىڭ تەحنولوگيالىق ۇدەرىستەرىن جەتىلدىرۋگە جانە وزگە دە باعىتتاردى دامىتۋعا ارنالعان نورمالار كوزدەلگەن.
- ونەركاسىپتىك كلاستەرلەر ينستيتۋتىن ەنگىزۋ ءۇشىن ءبىرقاتار تۇزەتۋ قاراستىرىلعان. ونەركاسىپتىك كلاستەرلەر نەگىزىندە ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرلەرىندەگى شاعىن جانە ورتا كاسىپورىنداردىڭ قاتىسۋىمەن ءوندىرىستى كووپەراتسيالاۋ قاعيداتى جاتىر. بۇل يندۋستريالىق- يننوۆاتسيالىق قىزمەت سۋبەكتىلەرىن جوبالاردى بىرلەسىپ ىسكە اسىرۋعا جانە سالاعا ورتاق لوگيستيكا، ينفراقۇرىلىم، كادرلىق قامتاماسىز ەتۋ سياقتى ماسەلەلەردى بىرلەسە شەشۋگە ىنتالاندىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ش. بۇقتۇعۇتوۆ.
سونداي-اق زاڭدا ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتاردىڭ جۇمىس تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان تۇزەتۋلەر بار.
جاڭاشىلدىقتاردىڭ ءبىرى رەتىندە ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتارعا قاتىسۋشىلار ءۇشىن قارسى مىندەتتەمەلەر ەنگىزۋ ۇسىنىلادى. اتاپ ايتقاندا، ونەركاسىپتىك- يننوۆاتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ كەزەڭىندە قازاقستاندىق تاۋارلاردى پايدالانۋ، سونداي-اق وندىرىلەتىن ونىمدە وتاندىق شيكىزات پەن ماتەريالداردى قولدانۋ تالاپتارى بەلگىلەنەدى.
- تۇزەتۋلەردىڭ كەلەسى بلوگى كولىك قۇرالدارىنىڭ قۇرامداس بولىكتەرىن ونەركاسىپتىك قۇراستىرۋ تۋرالى كەلىسىمدەرگە قاتىستى. بۇل نورما قازاقستاندا وندىرىلگەن كولىك قۇرالدارىنىڭ شاسسيلەرىن مىندەتتى تۇردە پايدالانۋ ارقىلى كولىك قۇرالدارى مەن اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىنىڭ ءوندىرىس كولەمىن ارتتىرۋ ماقساتىندا ۇسىنىلدى، - دەيدى دەپۋتات.
سونىمەن قاتار، زاڭدا وندىرىستىك قۋاتتاردىڭ بالانسىن باعالاۋ تەتىگى ەنگىزىلەدى. بۇل ىشكى نارىقتىڭ سۇرانىسىن تولىق وتەپ وتىرعان، جۇمىس ىستەپ تۇرعان ءوندىرىس ورىندارى بار كەزدە جاڭا جوبالارعا مەملەكەتتىك قولداۋ كورسەتۋگە جول بەرمەۋ ماقساتىندا كوزدەلىپ وتىر.
- اۆياتسيا سالاسىن دامىتۋ اياسىندا تۇزەتۋلەر قازاقستان اۋە كەمەلەرىنىڭ شەت مەملەكەتتەردىڭ اۋە كەڭىستىگىندەگى ۇشۋلارىن رەتتەيدى. سونداي-اق اۆياكومپانيالارعا حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا ۇيىمى ستاندارتتارىنا سايكەس، قازاقستان زاڭناماسىنىڭ جەكەلەگەن تالاپتارىنان ۋاقىتشا بوساتۋ تەتىگىن ەنگىزۋدى جانە باسقا دا شارالاردى كوزدەيدى. بۇل وزگەرىستەردىڭ باستى ماقساتى - اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك دەڭگەيى بويىنشا حالىقارالىق باعالاۋدان ءساتتى ءوتىپ، قازاقستان مەن ا ق ش اراسىندا تىكەلەي اۋە قاتىناسىن اشۋ، - دەدى شاكارىم بۇقتۇعۇتوۆ.