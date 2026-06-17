KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    كيۋراساو ۇلتتىق فۋتبول كومانداسى گيننەس رەكوردىن ورناتتى

    استانا. KAZINFORM - كيۋراساو رەسمي تۇردە گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەنىپ، ف ي ف ا الەم چەمپيوناتىنا جولداما العان ەڭ كىشكەنتاي ەل اتاندى.

    ا
    Фото: curacaochronicle.com

    16-ماۋسىمدا گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابى ا ق ش- تىڭ حيۋستون قالاسىندا كيۋراساو فۋتبول فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى گيلبەرت مارتيناعا رەسمي سەرتيفيكات تابىس ەتتى.

    ىرىكتەۋ كەزىندە كيۋراساو حالقىنىڭ سانى نەبارى 156115 ادامدى قۇرادى، بۇل 2018-جىلى ىرىكتەۋ كەزىندە حالقىنىڭ سانى شامامەن 350000 بولعان يسلانديانىڭ بۇرىنعى رەكوردىنان اسىپ ءتۇستى.

    كيۋراساو ۇلتتىق قۇراماسى ءوزىنىڭ العاشقى ماتچىن 14-ماۋسىم، جەكسەنبى كۇنى وتكىزىپ، 2026-جىلعى ف ي ف ا الەم چەمپيوناتىندا 7:1 ەسەبىمەن جەڭىلدى.

    كوماندا ە توبىندا ەكۆادور جانە كوت-د’يۆۋارمەن كەزدەسەدى.

    ايتا كەتۋ كەرەك، بيىل الەم چەمپيوناتىندا ءتورت كوماندا دەبيۋت جاسادى: يوردانيا، كابو-ۆەردە، كيۋراساو جانە وزبەكستان.

    وسىعان دەيىن كيليان مباپپەنىڭ قوس گولى الەم چەمپيوناتىندا فرانسياعا جەڭىس سىيلاعانىن جازعانبىز.

    سپورت FIFA 2026
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور