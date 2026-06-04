كيپر پرەزيدەنتى استاناداعى alem.ai جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىنا باردى
استانا. KAZINFORM - كيپر رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى نيكوس حريستودۋليديس قازاقستانعا جاساعان رەسمي ساپارى اياسىندا استاناداعى alem.ai حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىندا بولدى.
ساپار بارىسىندا مارتەبەلى قوناققا قازاقستاننىڭ جاساندى ينتەللەكت پەن تسيفرلىق تەحنولوگيالاردى دامىتۋ باعىتىنداعى باسىم جوبالارى تانىستىرىلدى.
ورتالىقتا دەلەگاتسيا Astana Smart City جۇيەسىنىڭ جۇمىسىمەن تانىستى. استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگى مەن Presight كومپانياسى بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىپ جاتقان جوبا قالالىق ينفراقۇرىلىمدى باسقارۋدا جاساندى ينتەللەكت پەن اۋقىمدى دەرەكتەردى قولدانۋعا نەگىزدەلگەن.
- بۇل جوبا اۋقىمدى دەرەكتەر مەن جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ينتەگراتسيالاۋ ارقىلى ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە قالالىق قىزمەتتەردىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە تۇرعىنداردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن جاقسارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى،- دەپ حابارلادى جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنەن.
كيپر پرەزيدەنتى قوعامدىق قاۋىپسىزدىك، كولىك اعىندارىن باسقارۋ جانە سيفرلىق سەرۆيستەردى جەتىلدىرۋ باعىتتارىنداعى جي شەشىمدەرىنە ەرەكشە قىزىعۋشىلىق تانىتتى.
ساپار اياسىندا قازاقستان مەن كيپر اراسىنداعى سيفرلىق تەحنولوگيالار سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرى دە تالقىلاندى.
- مەملەكەت باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى مەن كيپر رەسپۋبليكاسىنىڭ زەرتتەۋلەر، يننوۆاتسيالار جانە تسيفرلىق ساياسات جونىندەگى كىشى مينيسترلىگى اراسىندا ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى. قۇجات اقپاراتتىق- كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار، ەلەكتروندىق ۇكىمەت، كيبەرقاۋىپسىزدىك، عارىش قىزمەتى جانە جاساندى ينتەللەكت سالالارىنداعى بىرلەسكەن باستامالاردى دامىتۋعا باعىتتالعان،-دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇگىندە alem.ai حالىقارالىق ورتالىعى قازاقستاننىڭ سيفرلىق ەكوجۇيەسىنىڭ ماڭىزدى الاڭىنا اينالىپ وتىر. مۇندا IT- مامانداردى دايارلاۋ، يننوۆاتسيالىق جوبالاردى تانىستىرۋ جانە حالىقارالىق تەحنولوگيالىق سەرىكتەستىكتى دامىتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە.
اlem.ai حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعى قازاقستاننىڭ تەحنولوگيالىق الەۋەتىن تانىستىراتىن نەگىزگى الاڭداردىڭ ءبىرى سانالادى.
ايتا كەتەيىك، استانادا كيپر رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىلىگى اشىلدى.