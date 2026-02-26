كىر پەرنەتاقتا قانداي اۋرۋلارعا شالدىقتىرۋى مۇمكىن؟ - دارىگەر ەسكەرتتى
استانا. قازاقپارات - كومپيۋتەر پەرنەتاقتاسىن ۋاقىتىلى تازالاماۋ اللەرگيالىق رەاكسيالاردى قوزدىرىپ، ءتىپتى برونحيالدى استماعا دەيىن اسقىندىرۋى ىقتيمال. بۇل تۋرالى رەسەيلىك دارىگەر نادەجدا لوگينا جەرگىلىكتى «ابزاتس» باسىلىمىن بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
ماماننىڭ سوزىنشە، قاۋىپ توبىنا يممۋنيتەتى ءالسىز جانە سىرتقى ورتا فاكتورلارىنا سەزىمتال ادامدار كىرەدى. ەگەر اعزانىڭ قورعانىس جۇيەسى بۇزىلسا، بۇرىن زيانسىز بولىپ كورىنگەن شاڭ-توزاڭ دا اللەرگيالىق جاۋاپ تۋدىرۋى مۇمكىن.
دارىگەر شاڭ-شاڭ زاتتار، سونىڭ ىشىندە پەرنەتاقتا بۇرىننان بار اللەرگيانى ۋشىقتىرۋشىعا اينالاتىنىن اتاپ ءوتتى. اللەرگەندەردىڭ ءوزى پاتوگەندى بولماسا دا، يممۋندىق جۇيە ولارعا شامادان تىس جاۋاپ بەرىپ، قابىنۋ پروتسەسىن باستايدى.
ماسەلەنىڭ العاشقى بەلگىلەرىنە اللەرگيالىق رينيت، سۋىق تيۋمەن بايلانىستى ەمەس تۇراقتى مۇرىن بىتەلۋى جانە شىرىشتى قابىقتان بولىندىلەر جاتادى. ۋاقىتىندا ەم قولدانباسا، جاعداي اسقىنىپ، برونحيالدى استماعا ۇلاسۋى مۇمكىن.
ماماندار جۇمىس ورنىنداعى گيگيەناعا نازار اۋدارۋعا كەڭەس بەرەدى: پەرنەتاقتا مەن ءتىنتۋىردى جۇيەلى تۇردە تازالاۋ، شاڭدى ءسۇرتۋ جانە بولمەنى جەلدەتۋ اللەرگيا قاۋپىن ازايتۋعا كومەكتەسەدى.