كىمدەرگە ۆەلوسيپەد تەبۋگە بولمايدى؟
استانا. KAZINFORM - ۆەلوسيپەد تەبۋ بۋىنعا سالماقتى از تۇسىرەتىن سپورت ءتۇرى بولعاندىقتان، ارتىق سالماعى بار نەمەسە بۋىن اۋرۋلارىنان زارداپ شەگەتىن ادامدارعا پايدالى. بۇل تۋرالى فيتنەس ساراپشىسى، «لاپينو فيتنەس» كلۋبىنىڭ تەڭ يەسى ەميل حاليموۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى health.mail.ru.
ماماننىڭ سوزىنشە، ۆەلوسيپەد جۇگىرۋگە قاراعاندا تىزە مەن توبىققا از كۇش تۇسىرەدى. سەبەبى دەنە سالماعىنىڭ نەگىزگى بولىگى ەر-توقىمعا تۇسەدى. سونىمەن قاتار مۇنداي جاتتىعۋ جۇرەك-قان تامىرلارى جۇيەسىنە وڭ اسەر ەتىپ، توزىمدىلىكتى ارتتىرۋعا جانە سالماقتى باقىلاۋعا كومەكتەسەدى. سونداي-اق دارىگەرلەر تىزە وپەراتسياسىنان كەيىن ناۋقاستاردى ءجيى ۆەلوترەناجەرگە وتىرعىزادى. اينالمالى قوزعالىس بۋىننىڭ قوزعالىس اۋقىمىن قالپىنا كەلتىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
دەگەنمەن ساراپشى ۆەلوسيپەد تەبۋدىڭ كەرى اسەرلەرى دە بار ەكەنىن ەسكەرتتى. ۇزاق ۋاقىت ۆەلوسيپەد تەبۋ ەر ادامداردا قۋىق استى بەزى اۋرۋلارىنىڭ قاۋپىن ارتتىرۋى مۇمكىن. مۇنداي جاعدايدا اناتوميالىق ەرتوقىم مەن دۇرىس وتىرۋ ماڭىزدى ءرول اتقارادى.
بۇدان بولەك، ومىرتقا جارىعىنىڭ اسقىنعان ءتۇرى بار ادامدارعا، جۇرەك اۋرۋى كۇشەيگەن كەزدە، باقىلاۋسىز گيپەرتونيادا، اۋىر وپەراتسيادان كەيىن جانە ۆەستيبۋليارلىق اپپاراتىندا اقاۋى بار جاندارعا دارىگەرمەن كەڭەسپەي ۆەلوسيپەد تەبۋگە بولمايدى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، رۋلدىڭ دۇرىس قويىلماۋى ۋاقىت وتە كەلە مويىن مەن بىلەككە ارتىق كۇش ءتۇسىرىپ، قوسىمشا ماسەلەلەر تۋىنداتۋى مۇمكىن.