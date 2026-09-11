كىمدەر مەملەكەتتەن ارنايى كومەك الدى
استانا. قازاقپارات – قازاقستاندا تابىسى تومەن وتباسىلارعا اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك اياسىندا ءبىرقاتار قولداۋ شاراسى قاراستىرىلعان. ونىڭ ىشىندە اقشالاي تولەممەن قاتار، جۇمىسقا ورنالاسۋعا، كاسىپتىك ءبىلىم الۋعا جانە جەكە ءىس باستاۋعا مۇمكىندىك بار.
سونداي-اق كىشكەنتاي بالالارى بار وتباسىلارعا قوسىمشا تولەم بەرىلەدى. بيىل بۇل كومەكتى جۇزدەگەن مىڭ قازاقستاندىق پايدالانعان.
2026-جىلدىڭ باسىنان بەرى قازاقستاندا 40,4 مىڭ وتباسىنىڭ 218,2 مىڭ مۇشەسىنە اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك تاعايىندالدى. 1-قىركۇيەكتەگى جاعداي بويىنشا تولەمدەردىڭ جالپى كولەمى 23,1 ميلليارد تەڭگەگە جەتكەن. مەملەكەت از قامتىلعان ازاماتتارعا قارجىلاي قولداۋ كورسەتۋمەن قاتار، ەڭبەككە قابىلەتتى وتباسى مۇشەلەرىن جۇمىسپەن قامتۋعا، كاسىبي ءبىلىم الۋعا جانە جەكە كاسىپ باستاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەككە قانشا قاراجات ءبولىندى؟
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بيىل اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەككە (ا ا ك) مەملەكەتتىك بيۋجەتتەن 62,7 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلعان.
جىل باسىنان بەرى اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك 40,4 مىڭ وتباسىنىڭ 218,2 مىڭ مۇشەسىنە تاعايىندالدى. 2026-جىلعى 1-قىركۇيەكتەگى جاعداي بويىنشا تاعايىندالعان كومەكتىڭ جالپى سوماسى 23,1 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى، - دەپ حابارلادى مينيسترلىك.
ا ا ك - تابىسى بەلگىلەنگەن كەدەيلىك شەگىنەن تومەن وتباسىلارعا كورسەتىلەتىن مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىنىڭ ءبىرى. ونىڭ ماقساتى - تابىسى تومەندەگەن وتباسىلاردىڭ قارجىلىق جاعدايىن جەڭىلدەتۋمەن قاتار، ولاردىڭ ءوز كىرىسىن ارتتىرۋىنا جاعداي جاساۋ.
الەۋمەتتىك كومەك وتباسىنىڭ تابىسىنا قاراي توقسان سايىن تاعايىندالادى.
بالالارعا قوسىمشا تولەم بەرىلەدى
ا ا ك الاتىن وتباسىلارداعى 1 جاستان 6 جاسقا دەيىنگى بالالارعا نەگىزگى الەۋمەتتىك كومەكتەن بولەك اي سايىن قوسىمشا تولەم قاراستىرىلعان. ونىڭ مولشەرى ءار بالاعا 1,5 ا ە ك- ءتى قۇرايدى.
1-قىركۇيەكتەگى مالىمەت بويىنشا مۇنداي تولەم 67,8 مىڭ مەكتەپ جاسىنا دەيىنگى بالاعا تاعايىندالعان. وسى ماقساتقا جۇمسالعان قاراجات كولەمى 2,5 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى.
جۇمىسقا ورنالاسۋعا جانە كاسىپ باستاۋعا كومەكتەسەدى
اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك تەك اقشالاي تولەممەن شەكتەلمەيدى. ەڭبەككە قابىلەتتى ازاماتتارعا ولاردىڭ جاعدايىنا قاراي جۇمىسپەن قامتۋ شارالارى ۇسىنىلادى.
ازاماتقا جەكە جاعدايىنا بايلانىستى جۇمىسقا ورنالاسۋ، كاسىپتىك وقۋدان ءوتۋ نەمەسە بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ ۇسىنىلۋى مۇمكىن. سونداي-اق جەكە ءىسىن باستاعىسى كەلەتىن ازاماتتارعا گرانت الۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلعان، - دەپ ءتۇسىندىردى ۆەدومستۆو.
2026-جىلدىڭ العاشقى سەگىز ايىندا ا ا ك الۋشىلار قاتارىنداعى 6565 ەڭبەككە قابىلەتتى ازامات جۇمىسپەن قامتىلعان.
وسىلايشا، مەملەكەتتىك قولداۋ وتباسىنىڭ قازىرگى قارجىلىق قيىندىقتارىن جەڭىلدەتۋگە عانا ەمەس، ەڭبەككە قابىلەتتى مۇشەلەرىنىڭ تۇراقتى تابىس تابۋىنا مۇمكىندىك جاساۋعا باعىتتالعان.
ا ا ك- كە قالاي ءوتىنىش بەرۋگە بولادى؟
اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك الۋ ءۇشىن ازاماتتار تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا مانساپ ورتالىعىنا نەمەسە اۋىلدىق وكرۋگ اكىمىنە جۇگىنە الادى. ءوتىنىشتى ەلەكتروندى ۇكىمەت پورتالى ارقىلى ونلاين بەرۋگە دە مۇمكىندىك بار.
ا ا ك تاعايىنداۋ كەزىندە وتباسىنىڭ تابىسى ەسەپكە الىنادى. ەگەر جان باسىنا شاققانداعى تابىس بەلگىلەنگەن كەدەيلىك شەگىنەن اسپاسا، وتباسى مەملەكەتتىك قولداۋعا ۇمىتكەر بولا الادى.