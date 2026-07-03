كىمدەرگە كوتلەتتى كوپ جەمەگەن دۇرىس؟
استانا. KAZINFORM - كەيبىر ادامدار كوتلەت جەۋدەن باس تارتقانى ءجون. دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، بەلگىلى ءبىر اۋرۋلارى بار ادامدار بۇل تاعامدى تۇتىنباعانى ابزال. ديەتولوگ ءارى ەندوكرينولوگ انتون پولياكوۆ دەنساۋلىققا قانداي جاعدايدا زيان كەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتىپ بەردى، - دەپ حابارلايدى aif.ru.
ماماننىڭ سوزىنشە، بۇل شەكتەۋ ەڭ الدىمەن بۇيرەك جەتكىلىكسىزدىگى بار ادامدارعا قاتىستى. ونىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي دەرت كەزىندە اقۋىزدى تۇتىنۋ مولشەرىنە شەكتەۋ قويىلادى، ال ەت ونىمدەرىنىڭ قۇرامىندا اقۋىز وتە كوپ بولادى.
سونداي-اق، ديەتولوگ ارتىق سالماقپەن كۇرەسىپ جۇرگەندەرگە كوتلەتتەن باس تارتۋعا كەڭەس بەردى. ول مۇنىڭ سيىر ەتىنەن دايىندالعان كوتلەتكە قاتىستى ەكەنىن ناقتىلادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن مامان باۋىر وبىرىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسادى.