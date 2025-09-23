08:17, 23 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
كىر جۋاتىن فابريكا جۇمىستى ويىنعا اينالدىرىپ تابىسىن ارتتىرعان
جاپونيادا كىر جۋاتىن فابريكا قىزمەتكەرلەرىنىڭ جۇمىسىن ويىنعا اينالدىردى، ناتيجەسىندە ونىمدىلىك %18 عا ارتقان، دەپ حابارلايدى dexerto.com.
جوباعا Fortnite ويىنىن جاساعان IT- ماماندار اتسالىسقان. جۇيە مىناداي: ستانوكتىڭ الدىنا مونيتور قويىلعان، ال جۇمىسشى پاراقتى ماشيناعا سالعان سايىن ويىن ۋاقىتى قوسىلادى. جينالعان سەكۋندتاردا ۆيرتۋالدى ارالدا اۋىل تۇرعىزىپ، رەسۋرستار جيناپ، ەگىن ەگۋگە بولادى.
قىزمەتكەر نەعۇرلىم بەلسەندى جۇمىس ىستەسە، سوعۇرلىم ونىڭ كەيىپكەرى بايىپ، ءۇي، فەرما، قۇرال-جابدىق سەكىلدى مۇمكىندىكتەرگە قول جەتكىزەدى. ەكراندا ويىن بارىسى تىكەلەي كورسەتىلىپ، اركىم ءوز جەتىستىگىن كورە الادى.
بۇل ءتاسىل ەڭبەك پروتسەسىن قىزىقتى ەتىپ قانا قويماي، جۇمىسشىلاردىڭ ىنتاسىن ارتتىرۋدىڭ تىڭ جولى رەتىندە ۇسىنىلىپ وتىر.