كينوپرەمەرالار: كينوتەاترلاردا قانداي فيلمدەر كورسەتىلەدى
استانا. KAZINFORM - ءار اپتادا كورەرمەندى جاڭا پرەمەرا كۇتەدى. Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى تاياۋ كۇندەرى قانداي فيلمدەر قاراۋعا بولاتىنىن ۇسىنادى.
قازاقستاندىق كومەديادا وتە اشىق، اقكوڭىل، جەتىستىككە جەتكەن 35 جاستاعى سامال ەسىمدى قىز تۋرالى باياندالعان. تابىستى بولسا دا ول تۇرمىسقا شىعۋعا اسىقپايدى. ءارى وتە ىرىمشىل جانە اناسىنا قاراعاندا روزا ەسىمدى كورىپكەلگە ءجيى بارادى. بىردە روزا سامالعا بولاشاق جۇبايى تۋرالى بەلگى بولاتىنىن ايتادى. ەگەر ول سول ادامدى ىزدەپ تاۋىپ، تۇرمىسقا شىقپاسا، ومىردە باقىتسىز بولادى-مىس. كورىپكەلدىڭ ايتقانىنا سەنگەن سامال ءوزىنىڭ قۇربىسى ءارى بۇرىنعى سپورتشى سەزىمگە جانە استرولوگيانى سەرىك ەتكەن كاتياعا ايتىپ، تاعدىرىنا جازىلعان ەر ادامدى ىزدەۋگە اتتانادى.
توقتار اكەسىن ىزدەۋگە، اتا-اناسىنان كوز جازىپ قالعان بالالارمەن تانىسۋعا وزگە عالامشارعا اتتانادى. ولار تۋم ەسىمدى بيلەۋشىگە قارسى كۇرەس جۇرگىزەدى. الايدا تۋم ونىڭ اكەسىنىڭ ەستەلىكتەرىن تۇگەل جويىپ، وڭ قولى ەتىپ العان. توقتار اكە جۇرەگىن جىبىتە الا ما الدە اكەسى سول كۇيى زۇلىمدىقتىڭ قۇشاعىندا قالاما ما؟
ديسپەچەر
توم ۇلكەن كورپوراتسيا مەن ۇكىمەت قۇرىلىمدارىنىڭ شىرماۋىندا قالعان ادامدارعا كومەكتەسەتىن ماماندىق يەسى. ماسەلەن قۇپيا قۇجاتتاردى جاريالاماق بولعان سارا ءوزىن اڭدىپ جۇرگەن ادامداردىڭ قۇرىعىنا ءتۇسىپ قالادى. سارا قاتاڭ ەرەجەنى ساقتاپ قانا امان قالا الادى.
ءبىر ءبۇتىن
پسيحولوگيالىق حوررور ادامدار اراسىنداعى قارىم-قاتىناستى سۋرەتتەيدى. قالا سىرتىنداعى ۇيگە ورنالاسقان ەرلى- زايىپتى عاجايىپ ءبىر كۇيگە ەنىپ، ءومىرى وزگەرە باستايدى. ەكەۋدىڭ اراسىنداعى ماحاببات تا جاڭا كۇيگە ەنەدى. ولاردىڭ ءتانى دە جاڭارادى.
جۇپار اڭقىعان جۇرەك
قازاقستاندىق پسيحولوگيالىق دراما. ايەل وزبىر كۇيەۋىن جاقسى كورەدى، وعان كونەدى. ال بالادا تاڭداۋ جوق. جۇرەك ترانسپلانتاتسياسىنان كەيىن ەر ادام وزگەرە باستايدى. بۇل جالعىز ۇلىنىڭ جۇرەك سوعىسىن ەستۋگە شەشىم قابىلداعان قاريالاردىڭ قامقورلىعىنان، مەيىرىمىنەن الدە وزىنە سالىنعان جاڭا جۇرەكتىڭ اسەرىنەن بولۋى مۇمكىن.
ول «يا» دەدى
بريتاندىق درامەديا. ءۇش اپالى- ءسىڭلىنىڭ ءبىرى كەترين كارەرا قۋعان تابىستى، ەكىنشىسى ۆيكتوريا وتە سۇلۋ، ءال ۇشىنشىسى دجوردجينا وتە سىپايى ءارى تۇيىق. ۇشەۋى تۋعان قالاسىنا ورالادى. سەبەبى ولاردىڭ اناسى تاعى ءدا «يا!» دەپ ايتىپ، تۇرمىسقا شىعىپ جاتىر. تۋعان جەردە ولاردى كۇپتەگەن قوناقتار، ءتۇرلى قۇپيا مەن تاعدىرشەشتى وزگەرىستەر كۇتىپ تۇر. توي قالاي اياقتالادى؟
سوقىر قىلىش
ءچەننىڭ كوزى كورمەيدى، سوندا دا ول ۇرىس ادىستەرىن شەبەر مەڭگەرگەن اڭىز جاۋىنگەر. ونىڭ تابىسى - قاۋىپتى قاشقىنداردى ىزدەپ تابۋ، ۇستاۋ. بىردە سوقىر چەن وتباسى كوز الدىندا كوز جۇمعان 9 جاستاعى چجان سياويۋيدى قۇتقارادى. ءبىر كەرەمەتتىڭ ارقاسىندا ءتىرى قالعان چجان سياويۋي چەننىڭ كەلەسى تاپسىرماسىنا ەرە بارادى. ءسويتىپ شەبەر سياويۋيدىڭ ۇستازىنا اينالادى. ول وتباسىنان ايىرعان ادامداردان كەك الۋعا كومەكتەسۋ ءۇشىن قىزعا ۇرىس ادىستەرىن ۇيرەتەدى.
ميسسيا: ەمتيحان باعاسىن وزگەرتۋ
تەد - پرانك جاساۋدىڭ شەبەرى. ول پرانك جاسايتىن كەزدە درون، نايزا مەن قۇرىلىس كوبىگىن دە پايدالانادى. مەكتەپتەگى دوستارىمەن بىرگە ەمتيحاننان قۇلاپ قالعانىن بىلگەن كەزدە ءبارى ءبىر ماقساتقا جۇمىلادى. ءسويتىپ ەمتيحانداعى باعانى وزگەرتۋگە شەشىم قابىلدايدى. ءبىراق ءبارى ولار جوسپارلاعانداي بولا بەرمەيدى.