كينو تاريحىنداعى ەڭ كوپ تابىس تاپقان اكتريسا انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - «اۆاتار» جۇلدىزى زوي سالدانا ەڭ كوپ تابىس تاپقان اكتريسا رەتىندە تاريحقا ەندى. ول سكارلەت يوحانسسوندى باسىپ وزدى.
وعان «اۆاتار: سۋ جولى» فيلىمىنىڭ تابىسى نەگىزگى سەبەپ بولدى. ونىڭ ءدال قازىرگى ۋاقىتتاعى تابىسى 1,23 ميلليارد دوللار.
The Numbers جۋرنالىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، سالدانانىڭ قاتىسۋىمەن تۇسىرىلگەن كارتينالار 15 ميلليارد دوللاردان استام تابىس تاپقان.
ونىڭ كاسسالىق كىرىسىنىڭ نەگىزگى بولىگى Disney-دىڭ ەكى ءىرى فرانشيزاسىنان - Marvel Cinematic Universe فيلمدەرىنەن جانە «اۆاتار» تريلوگياسىنان ءتۇستى. سكارلەتت يوحانسسون ەكىنشى ورىنعا ءتۇستى، ال سەميۋەل ل. دجەكسون ءۇشىنشى ورىندا.
47 جاستاعى اكتريسا بارلىعى 123 ماراپاتقا ۇسىنىلدى. ول «وسكار»، «BAFTA»، «كانن كينوفەستيۆالى» جانە بىرنەشە «سىنشىلاردىڭ تاڭداۋى» سياقتى بەدەلدى ماراپاتتاردىڭ يەگەرى. سالدانا سونىمەن قاتار «التىن گلوبۋس» جانە «كينواكتەرلەر گيلدياسىنىڭ» سىيلىعىن جەڭىپ الدى.
بۇعان دەيىن ءۇشىنشى «اۆاتار» فيلمىنىڭ كاسساسى 1 ميلليارد دوللاردان استام قاراجات جيناعانىن حابارلاعان ەدىك.