ەكىنشى رەت «گرەممي» سىيلىعىنا ۇمىتكەر اتانعان 24 جاستاعى يمانبەك زەيكەنوۆ تۋرالى 24 دەرەك
استانا. KAZINFORM - الەمگە Imanbek اتىمەن تانىلعان قازاقستاندىق ديدجەي يمانبەك زەيكەنوۆ بيىل 24 جاسىندا ەكىنشى رەت «گرەممي» سىيلىعىنا ۇمىتكەر اتاندى.
تەمىرجولداعى قاراپايىم سيگناليست قىزمەتىنەن الەمدىك ساحناعا كوتەرىلگەن مۋزىكانتتىڭ ءومىرى مەن شىعارماشىلىعىنا قاتىستى 24 قىزىقتى دەرەكتى ۇسىنامىز، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
1. شىن اتى-ءجونى - يمانبەك مارات ۇلى زەيكەنوۆ، الەمگە Imanbek Remix دەگەن ساحنالىق ەسىمىمەن تانىمال.
2. 2021-جىلدىڭ 14-ناۋرىزى - «گرەممي» جۇلدەسىندە «Roses» رەميكسى ءۇشىن «ەڭ ۇزدىك رەميكس» نوميناتسياسىندا جەڭىمپاز اتاندى.
3. 2025-جىلى - ەكىنشى رەت «گرەممي» سىيلىعىنا ۇمىتكەر اتاندى (18-قىركۇيەكتە بەلگىلى بولدى).
4. تۋعان جەرى - 2000-جىلدىڭ 21-قازانى، پاۆلودار وبلىسى، اقسۋ قالاسى.
5. جەكە ءومىرى - 2022-جىلى ۇيلەنگەن، ءبىراق وتباسىلىق ءومىرىن كوپشىلىككە جاريالامايدى.
6. الەمگە تانىتقان ترەك - امەريكالىق رەپەر Saint JHN- نىڭ «Roses» انىنە جاساعان رەميكسى. ونى جازۋعا نەبارى 2 ساعات 20 مينۋت جۇمساعان.
7. مۋزىكالىق ءبىلىمى جوق، ارنايى وقۋ ورنىندا وقىماعان.
8. اتاسى مۋزىكانت بولعان - مۋزىكاعا بەيىمدىلىك وتباسىنان دارىعان.
9. ەكىنشى سىنىپتان گيتارادا ويناعان، وعان اكەسى ۇيرەتكەن.
10. رەميكستەرىن كوبىنە ۇيدە، نوۋتبۋك پەن قۇلاققاپ ارقىلى جازادى.
11. حوببيى - رەميكس جازۋ، ول سۇيىكتى ىسىنە اينالعان.
12. العاشقى ماماندىعى - اقسۋ قالاسىنداعى «اقسۋ-1» تەمىر جول ستانتسياسىندا سيگناليست بولىپ جۇمىس ىستەگەن.
13. «100 جاڭا ەسىم» جوباسىنىڭ جەڭىمپازى.
14. وتباسى: اكەسى - ءورت ءسوندىرۋشى، اناسى - تۋريستىك اگەنتتىكتە قىزمەت اتقارادى.
15. مۋزىكانى كاسىبي ديدجەيلەردەن ەمەس، YouTube-تاعى بەينەساباقتاردان ۇيرەنگەن.
16. 2017-جىلدان باستاپ رەميكس جازۋمەن اينالىسىپ كەلەدى.
17. 2025 -جىلدىڭ مامىرىندا CS2 ويىنىنا ارنالعان حالىقارالىق تۋرنير - PGL Astana 2025- ءتىڭ رەسمي گيمنىن شىعاردى.
18. ول - قازاقستاننان شىققان العاشقى مۋزىكانت، ءارى ت م د مەن بۇرىنعى ك س ر و- دا كلاسسيكالىق ەمەس مۋزىكا نوميناتسياسىندا «گرەممي» العان تۇڭعىش ءارتىس.
19. «Roses» رەميكسى بەس جىل ىشىندە YouTube-تا 367 ميلليوننان استام قارالىم جينادى.
20. مەكتەپتە ۇلگەرىمى جاقسى وقۋشىلاردىڭ قاتارىندا بولعان.
21. مۋزىكادان تۇسكەن العاشقى تابىسىنا Lada Priora كولىگىن ساتىپ العان.
22. باسىندا «مۋزىكا سالاسىندا ءبارىن بايلانىس پەن اقشا شەشەدى» دەپ ويلاعان، ءبىراق ەڭبەكتىڭ دە ۇلكەن ءرول وينايتىنىن تۇسىنگەن.
23. Saint JHN- نىڭ «Roses» ءانى شىققانىنا ءتورت جىل وتكەن سوڭ عانا يمانبەكتىڭ رەميكسى حالىقارالىق حيتكە اينالدى.
24. شىققان تەگى - ارعىن تايپاسىنىڭ باسەنتيىن رۋىنان.