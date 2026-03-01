ەكىنشى كۇن قاتارىنان پارسى شىعاناعى ەلدەرىندە جارىلىستىڭ ءدۇمپۋى ەستىلەدى
استانا. KAZINFORM - پارسى شىعاناعىنىڭ بىرنەشە ەلىندە زىمىران مەن درون شابۋىلىنىڭ جاڭا تولقىنىنا بايلانىستى جارىلىستار مەن اۋە قورعانىس جۇيەلەرىنىڭ جۇمىسى تىركەلىپ جاتىر، دەپ جازدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءوز ءتىلشىسى.
جەكسەنبى كۇنى دۋباي مەن قاتار استاناسى دوحي تۇرعىندارى اسپاننان جارىلىس ءدۇمپۋىن قايتا ەستىگەنىن ايتتى. قاتار بيلىگى مالىمەتىنشە، اۋە قورعانىس جۇيەلەرى شابۋىلداردى تويتارىپ وتىر. قاتار ىشكى ىستەر مينيسترلىگى شابۋىل باستالعالى بەرى 16 ادام زارداپ شەككەنىن جانە ءتۇرلى اۋدانداردا ماتەريالدىق شىعىن بولعانىن حابارلادى.
دۋبايدا دروننىڭ قۇلاعان بولشەكتەرى تۇرعىن ۇيلەرگە تۇسكەننەن كەيىن ەكى ادام جارالانعان. دجەبەل-الي پورت اۋدانىندا قۇلاعان بولشەكتەردىڭ سالدارىنان ءبىر پريچالدا ءورت شىققانى حابارلاندى. سونىمەن قاتار حالىقارالىق اۋەجاي جانە تۋريستىك نىساندار ورنالاسقان ايماقتاردا ينفراقۇرىلىم زاقىمداندى.
ابۋ-دابيدە Etihad Towers كەشەنىندەگى تۇرعىن ءۇي فاسادىنا قۇلاعان ۇستالعان درون بولشەكتەرىنەن ايەل مەن بالا جەڭىل جاراقات الدى.
باحرەين بيلىگى بالليستيكالىق زىمىراندار مەن درونداردىڭ جاڭا تولقىندارىن تويتارىپ تاستاعانىن حابارلادى، ال كۋۆەيتتە اۋە دابىلى ەستىلدى.
يوردانيا كورولدىگىنىڭ اۋە قورعانىس جۇيەلەرى اممان جانە ەلدىڭ سولتۇستىك ايماقتارى ۇستىندەگى اۋە كەڭىستىگىندەگى زىمىرانداردى تويتارىپ تاستادى.
جەكسەنبى كۇنى يراننىڭ يسلام ريەۆوليۋتسياسى گۆاردياسى ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يران اۋماعىنا جاساعان سوققىلارىنا جاۋاپ رەتىندە التىنشى تولقىن شابۋىلداردى جۇرگىزگەنىن حابارلادى. حابارلامادا يزرايل مەن ا ق ش اسكەري نىساندارىنا زىمىراندار مەن دروندارمەن سوققىلار جاسالعانى ايتىلعان.
بۇعان دەيىن ومانداعى كەمە جانە دۋكم پورتىنا سوققىلار تۋرالى حابارلاعان بولاتىنبىز.