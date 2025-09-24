كىناسىز 38 جىل تۇرمەدە وتىرعان ادامعا 25 ميلليون دوللار وتەماقى تولەنەدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش بيلىگى روبەرتا ۆيدەرمايەردىڭ ولىمىنە بايلانىستى 38 جىل تۇرمەدە وتىرعان، كەيىن كىناسىز دەپ تانىلعان موريس حاستينگسكە 25 ميلليون دوللار وتەماقى تولەيتىن بولدى، دەپ جازدى انادولى اگەنتتىگى.
NBC News حابارلاۋىنشا، 1983-جىلى حاستينگ اتىس قارۋىمەن ولتىرىلگەن روبەرتا ۆيدەرمايەردى زورلادى جانە ءولتىردى دەگەن ايىپپەن ءومىر بويى باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان.
2021-جىلى ونىڭ كىناسىزدىگى تۋرالى ءوتىنىشى بويىنشا قىلمىستىق ءىس بويىنشا ايعاقتار قايتا ساراپتالدى. جابىرلەنۋشىگە جۇرگىزىلگەن سوت-مەديتسينالىق ساراپتاما كەزىندە الىنعان بيولوگيالىق ماتەريالداردى 2000-جىلى د ن ق تەستىنە جىبەرۋ جوسپارلانعان ەدى، الايدا بۇل ءوتىنىش قابىلدانباعان. قايتا جۇرگىزىلگەن ساراپتاما د ن ق- نىڭ حاستينگسكە تيەسىلى ەمەس ەكەنىن كورسەتتى. وسىدان كەيىن سوت ونى كىناسىز دەپ تانىدى.
سوت شەشىمىمەن 38 جىل ادىلەتسىز جازا وتەگەن موريس حاستينگكە 25 ميلليون دوللار كولەمىندە وتەماقى تولەنەدى. بۇل سوما - شتات تاريحىنداعى ەڭ ءىرى وتەماقى بولىپ وتىر.
د ن ق ساراپتاماسى بۇل قىلمىستىڭ 1983-جىلى ۇقساس قىلمىس ءۇشىن قاماۋعا الىنعان جانە 2020-جىلى تۇرمەدە كوز جۇمعان كەننەت پاكنەتتكە قاتىسى بار ەكەنىن كورسەتتى. پاكنەتت قاماۋعا الىنعان كەزدە جابىرلەنۋشىنىڭ زاتتارىمەن بىرگە بولعان، الايدا ول كەزدە تەرگەۋگە تارتىلماعان.
- مەنىڭ ءومىرىمنىڭ 38 جىلى ۇرلاندى. بۇل جىلداردى ەشقانداي اقشا قايتارا المايدى، ءبىراق بۇل وتەماقى - ۇزاق جولدىڭ اياقتالعانىن بىلدىرەدى، - دەدى حاستينگس جۋرناليستەرگە.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن يتاليادا 32 جىل جازىقسىز تۇرمەدە وتىرعان ادام تولىق اقتالعانىن جازعان ەدىك.