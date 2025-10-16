ۇكىمەتتىڭ جابىلۋى ا ق ش ەكونوميكاسىن تاۋلىگىنە 15 ميلليارد دوللاردان ايىرۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ا ق ش قارجى ءمينيسترى سكوتت بەسسەنت فەدەرالدى ۇكىمەتتىڭ جابىلۋى (government shutdown) ەل ەكونوميكاسىنا تاۋلىگىنە 15 ميلليارد دوللارعا دەيىن شىعىن كەلتىرۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى انادولى.
بەسسەنت ۆاشينگتوندا CNBC ۇيىمداستىرعان «امەريكاداعى ينۆەستيتسيالار» فورۋمىندا ءسوز سويلەپ، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ساياساتى ەلدە ينۆەستيتسيالار تارتۋعا ىقپال ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار، ول: «ءبىزدى توقتاتىپ تۇرعان ءبىر نارسە بار - ول ۇكىمەتتىڭ جابىلۋى»، - دەدى.
مينيستر ۇكىمەتتىڭ جۇمىسىن قايتا جانداندىرۋ قاجەتتىلىگىن اتاپ ءوتىپ، ۇكىمەتتىڭ جابىلۋىنا كىنالى دەپ اتاعان دەموكراتتاردى ۇكىمەت جۇمىسىن قايتا باستاۋعا شاقىردى.
سونىمەن قاتار، سكوتت بەسسەنت جابىلعانىنا قاراماستان، اسكەريلەردىڭ جالاقىسىن تولەۋ جالعاساتىنىن جانە پەنتاگوننىڭ جالاقى تولەۋ مۇمكىندىگى بار ەكەنىن ءتۇسىندىردى.
ۇكىمەتتىڭ جابىلۋى ەكونوميكاعا زيان كەلتىرۋى مۇمكىن بە دەگەن سۇراققا بەسسەنت بىلاي دەپ جاۋاپ بەردى.
- مەن كورگەن دەرەكتەر بويىنشا، بۇل ەكونوميكانى زارداپ شەگە باستاعانىن كورسەتەدى، مۇمكىن، تاۋلىگىنە 15 ميلليارد دوللارعا دەيىن، - دەدى بەسسەنت.
سكوتت بەسسەنت ۇكىمەتتىڭ جابىلۋى ەڭبەك نارىعىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، سونداي-اق كۇشتى شاعىن كاسىپورىندار تاراپىنان سەنىمنىڭ تومەندەگەنىن بايقاپ وتىرعانىن ايتتى.
ا ق ش فەدەرالدى ۇكىمەتى 1-قازاندا جابىلدى، سەبەبى كونگرەسس جاڭا قارجى جىلىنىڭ باستالۋىنا دەيىن ۋاقىتشا بيۋدجەتتى بەكىتە المادى.
بۇدان بۇرىن ا ق ش اق ۇيىندەگى باسقارۋ جانە بيۋدجەت باسقارماسىنىڭ (OMB) ديرەكتورى راسسەل ۆوۋت بيۋدجەت داۋىنا بايلانىستى، ۇكىمەتتىڭ جابىق كۇيىندە قالۋى سالدارىنان فەدەرالدىق قىزمەتكەرلەر جۇمىستان شىعا باستاعانىن حابارلادى.