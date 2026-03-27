ۇكىمەتتىڭ الدىندا الپينيزمدى سپورتتىڭ ءبىر ءتۇرى رەتىندە جان-جاقتى دارىپتەۋ مىندەتى تۇر - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ەرۆاند تيحونوۆيچتىڭ اسىل قاسيەتتەرى مەن ادامدارعا، اسىرەسە، الپينيستەرگە دەگەن شىنايى قامقورلىعىن جوعارى باعالادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنتتىڭ سوزىنشە، الپينيزم مەن تاۋ ءتۋريزمىن ناعىز ءومىر مەكتەبى دەپ اتاۋعا بولادى. ول مىقتىلاردى شىڭدايدى، ءوز ورتاڭدا جاۋاپتى بولۋعا باۋليدى.
- «ادام ءومىرى ەڭ جوعارى سپورتتىق جەتىستىكتەردەن قۇندى» دەگەن تەڭەۋىڭىز الپينيستەر اراسىندا قاناتتى سوزگە اينالىپ كەتتى. «الپينيزم - ادام مەن تابيعات اراسىنداعى شاحمات ويىنى» دەپ ءدال ايتقانسىز. K2 (چوگوري) شىڭىن بەتكە العان كومانداڭىزدىڭ الاي-تۇلەي بورانعا تاپ بولعانى ءمالىم. سول ساتتە شىڭنىڭ ۇشار باسىنا قول سوزىم جەر قالعانىنا قاراماستان، كەرى قايتتىڭىز. مۇنداي شەشىم قابىلداۋ وڭاي ەمەس. وسىدان-اق دانا، مەيىربان جان ەكەنىڭىزدى اڭعارامىز. جەتىستىك پەن جەڭىسكە ەشقاشان ماساتتانعان ەمەسسىز. بارىنە بەلگىلى، ۇيرەنشىكتى باعىتتارمەن جۇرگەندە دە ساقتىقتى ۇمىتپادىڭىز. كەز كەلگەن جورىققا وسىلاي تىڭعىلىقتى دايىندالۋ داڭقتى الپينيست، سپورتشى، تالىمگەر رەتىندە ءسىزدىڭ «ءتولقۇجاتىڭىزعا» اينالدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت ەلىمىزدە الپينيزمدى ناسيحاتتاۋدا ەرۆاند يلينسكيدىڭ وراسان جۇمىس اتقارعانىن اتاپ ءوتتى.
- اسقار شىڭدارعا قۇشتارلىق، تاۋعا شىعۋ - اۋەستىك قانا ەمەس، قورشاعان ورتانى قاستەرلەپ، لاستاماۋعا ۇندەيتىن ايرىقشا ەكولوگيالىق ءومىر سالتى. جاڭا كونستيتۋتسيادا كورىنىس تاپقان تابيعاتتى ايالاۋ، ەكولوگيالىق مادەنيەت جانە تازالىق قاعيداتتارى ۇلتتىق بولمىسىمىزبەن بىتە قايناسىپ كەتۋگە ءتيىس. تاۋ تاباندىلىققا، ءتارتىپ پەن جاناشىرلىققا ۇيرەتەدى. بيىككە كوتەرىلگەن ادام رۋحتانادى. ءدال وسى سەبەپتى الپينيزم مەن تاۋ ءتۋريزمىن ناعىز ءومىر مەكتەبى دەپ اتاۋعا بولادى. ول مىقتىلاردى شىڭدايدى، ءوز ورتاڭدا جاۋاپتى بولۋعا باۋليدى. بۇل مادەني ءارى پسيحولوگيالىق فەنومەندى بارىنشا قولداپ، ونى جاستار تاربيەسىندە پايدالانۋىمىز كەرەك. ۇكىمەتتىڭ، سالالىق مينيسترلىكتىڭ الدىندا ءالپينيزمدى سپورت جانە زاماناۋي تاۋ ءتۋريزمىنىڭ ءبىر ءتۇرى رەتىندە جان-جاقتى دارىپتەۋ مىندەتى تۇر. مەملەكەت پەن دەمەۋشىلەردىڭ قارجىسىن تارتا وتىرىپ، ناقتى ءىس- قيمىل باعدارلاماسىن ازىرلەۋ قاجەت. مەملەكەت بۇل وزەكتى مىندەتتى شەشۋدى قولعا الادى، وعان ءتيىستى نازار اۋدارىلادى، - دەدى ول.